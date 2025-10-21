Spotify（SPOTON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 646.33 $ 646.33 $ 646.33 24H最低价 $ 655.1 $ 655.1 $ 655.1 24H最高价 24H最低价 $ 646.33$ 646.33 $ 646.33 24H最高价 $ 655.1$ 655.1 $ 655.1 历史最高 $ 743.2286807442033$ 743.2286807442033 $ 743.2286807442033 最低价 $ 645.8203626811269$ 645.8203626811269 $ 645.8203626811269 涨跌幅（1H） +1.05% 涨跌幅（1D） +1.20% 漲跌幅（7D） -1.85% 漲跌幅（7D） -1.85%

Spotify（SPOTON）当前实时价格为 $ 654.27。过去 24 小时内，SPOTON 的交易价格在 $ 646.33 至 $ 655.1 之间波动，市场活跃度显著。SPOTON 的历史最高价为 $ 743.2286807442033，历史最低价为 $ 645.8203626811269。

从短期表现来看，SPOTON 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.05%，过去 24 小时内变动为 +1.20%，过去 7 天内累计变动为 -1.85%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Spotify（SPOTON）市场信息

排名 No.2373 市值 $ 694.50K$ 694.50K $ 694.50K 成交量（24H） $ 56.18K$ 56.18K $ 56.18K 完全稀释市值 $ 694.50K$ 694.50K $ 694.50K 流通量 1.06K 1.06K 1.06K 总供应量 1,061.48462228 1,061.48462228 1,061.48462228 所属公链 ETH

Spotify 的当前市值为 $ 694.50K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.18K。SPOTON 的流通量为 1.06K，总供应量是 1061.48462228，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 694.50K。