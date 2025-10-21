Spendler（SPDL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000052 $ 0.00000052 $ 0.00000052 24H最低价 $ 0.00000072 $ 0.00000072 $ 0.00000072 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000052$ 0.00000052 $ 0.00000052 24H最高价 $ 0.00000072$ 0.00000072 $ 0.00000072 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +5.66% 涨跌幅（1D） -1.75% 漲跌幅（7D） +7.69% 漲跌幅（7D） +7.69%

Spendler（SPDL）当前实时价格为 $ 0.00000056。过去 24 小时内，SPDL 的交易价格在 $ 0.00000052 至 $ 0.00000072 之间波动，市场活跃度显著。SPDL 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，SPDL 在过去 1 小时内的价格变动为 +5.66%，过去 24 小时内变动为 -1.75%，过去 7 天内累计变动为 +7.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Spendler（SPDL）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 10.98K$ 10.98K $ 10.98K 完全稀释市值 $ 5.60K$ 5.60K $ 5.60K 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 BSC

Spendler 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.98K。SPDL 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.60K。