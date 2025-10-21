Spendler 当前实时价格为 0.00000056 USD。跟踪 SPDL 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SPDL 价格趋势。Spendler 当前实时价格为 0.00000056 USD。跟踪 SPDL 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SPDL 价格趋势。

Spendler 图标

Spendler实时价格 (SPDL)

1 SPDL 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00000056
$0.00000056$0.00000056
-1.75%1D
USD
Spendler (SPDL) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:45:11 (UTC+8)

Spendler（SPDL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00000052
$ 0.00000052$ 0.00000052
24H最低价
$ 0.00000072
$ 0.00000072$ 0.00000072
24H最高价

$ 0.00000052
$ 0.00000052$ 0.00000052

$ 0.00000072
$ 0.00000072$ 0.00000072

--
----

--
----

+5.66%

-1.75%

+7.69%

+7.69%

Spendler（SPDL）当前实时价格为 $ 0.00000056。过去 24 小时内，SPDL 的交易价格在 $ 0.00000052$ 0.00000072 之间波动，市场活跃度显著。SPDL 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，SPDL 在过去 1 小时内的价格变动为 +5.66%，过去 24 小时内变动为 -1.75%，过去 7 天内累计变动为 +7.69%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Spendler（SPDL）市场信息

--
----

$ 10.98K
$ 10.98K$ 10.98K

$ 5.60K
$ 5.60K$ 5.60K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

Spendler 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.98K。SPDL 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.60K

Spendler（SPDL）价格历史 USD

跟踪 Spendler 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00000001-1.75%
30天$ -0.00004389-98.75%
60天$ -0.01249944-100.00%
90天$ -0.01249944-100.00%
Spendler 今日价格变化

今天，SPDL 记录了 $ -0.00000001 (-1.75%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Spendler 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00004389 (-98.75%)，显示了该代币在短期内的表现。

Spendler 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SPDL 的变化为 $ -0.01249944 (-100.00%)，从而更广泛地了解其表现。

Spendler 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.01249944 (-100.00%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Spendler（SPDL）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Spendler 价格历史页面

什么是Spendler (SPDL)

Spendler 是一个由 AI 驱动的支付基础设施，允许使用者透过加密货币与法币来管理并自动化日常消费。透过串联线下商户、Web2 卡片网路以及链上资产，Spendler 为 Web3 带来了实际可行的应用场景。

Spendler在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Spendler 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 SPDL 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Spendler 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Spendler 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Spendler 价格预测 (USD)

Spendler（SPDL）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Spendler（SPDL）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Spendler 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Spendler 价格预测

Spendler（SPDL）代币经济

了解 Spendler（SPDL）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SPDL 代币的完整经济学

如何购买Spendler (SPDL)

正在寻找如何购买 Spendler？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Spendler。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

SPDL 兑换为当地货币

1 Spendler（SPDL） to VND
0.0147364
1 Spendler（SPDL） to AUD
A$0.0000008512
1 Spendler（SPDL） to GBP
0.00000042
1 Spendler（SPDL） to EUR
0.000000476
1 Spendler（SPDL） to USD
$0.00000056
1 Spendler（SPDL） to MYR
RM0.0000023632
1 Spendler（SPDL） to TRY
0.0000235256
1 Spendler（SPDL） to JPY
¥0.00008568
1 Spendler（SPDL） to ARS
ARS$0.0008333304
1 Spendler（SPDL） to RUB
0.0000445704
1 Spendler（SPDL） to INR
0.0000491848
1 Spendler（SPDL） to IDR
Rp0.0093333296
1 Spendler（SPDL） to PHP
0.0000328832
1 Spendler（SPDL） to EGP
￡E.0.0000265944
1 Spendler（SPDL） to BRL
R$0.0000030128
1 Spendler（SPDL） to CAD
C$0.0000007784
1 Spendler（SPDL） to BDT
0.000068516
1 Spendler（SPDL） to NGN
0.0008163232
1 Spendler（SPDL） to COP
$0.0021705376
1 Spendler（SPDL） to ZAR
R.0.000009632
1 Spendler（SPDL） to UAH
0.0000235144
1 Spendler（SPDL） to TZS
T.Sh.0.0013861344
1 Spendler（SPDL） to VES
Bs0.00011872
1 Spendler（SPDL） to CLP
$0.00052752
1 Spendler（SPDL） to PKR
Rs0.0001584128
1 Spendler（SPDL） to KZT
0.0003010728
1 Spendler（SPDL） to THB
฿0.0000182728
1 Spendler（SPDL） to TWD
NT$0.0000172704
1 Spendler（SPDL） to AED
د.إ0.0000020552
1 Spendler（SPDL） to CHF
Fr0.0000004424
1 Spendler（SPDL） to HKD
HK$0.0000043456
1 Spendler（SPDL） to AMD
֏0.0002140656
1 Spendler（SPDL） to MAD
.د.م0.0000051576
1 Spendler（SPDL） to MXN
$0.000010304
1 Spendler（SPDL） to SAR
ريال0.0000021
1 Spendler（SPDL） to ETB
Br0.0000855344
1 Spendler（SPDL） to KES
KSh0.0000721896
1 Spendler（SPDL） to JOD
د.أ0.00000039704
1 Spendler（SPDL） to PLN
0.0000020384
1 Spendler（SPDL） to RON
лв0.0000024472
1 Spendler（SPDL） to SEK
kr0.0000052528
1 Spendler（SPDL） to BGN
лв0.0000009408
1 Spendler（SPDL） to HUF
Ft0.0001877288
1 Spendler（SPDL） to CZK
0.0000116984
1 Spendler（SPDL） to KWD
د.ك0.00000017136
1 Spendler（SPDL） to ILS
0.0000018368
1 Spendler（SPDL） to BOB
Bs0.000003864
1 Spendler（SPDL） to AZN
0.000000952
1 Spendler（SPDL） to TJS
SM0.0000052136
1 Spendler（SPDL） to GEL
0.0000015176
1 Spendler（SPDL） to AOA
Kz0.0005123496
1 Spendler（SPDL） to BHD
.د.ب0.00000021056
1 Spendler（SPDL） to BMD
$0.00000056
1 Spendler（SPDL） to DKK
kr0.0000035952
1 Spendler（SPDL） to HNL
L0.0000146832
1 Spendler（SPDL） to MUR
0.0000254912
1 Spendler（SPDL） to NAD
$0.0000096936
1 Spendler（SPDL） to NOK
kr0.0000056
1 Spendler（SPDL） to NZD
$0.0000009688
1 Spendler（SPDL） to PAB
B/.0.00000056
1 Spendler（SPDL） to PGK
K0.00000238
1 Spendler（SPDL） to QAR
ر.ق0.0000020384
1 Spendler（SPDL） to RSD
дин.0.0000564872
1 Spendler（SPDL） to UZS
soʻm0.0067469864
1 Spendler（SPDL） to ALL
L0.0000465304
1 Spendler（SPDL） to ANG
ƒ0.0000010024
1 Spendler（SPDL） to AWG
ƒ0.0000010024
1 Spendler（SPDL） to BBD
$0.00000112
1 Spendler（SPDL） to BAM
KM0.0000009408
1 Spendler（SPDL） to BIF
Fr0.00165144
1 Spendler（SPDL） to BND
$0.0000007224
1 Spendler（SPDL） to BSD
$0.00000056
1 Spendler（SPDL） to JMD
$0.0000896952
1 Spendler（SPDL） to KHR
0.00225806
1 Spendler（SPDL） to KMF
Fr0.00023744
1 Spendler（SPDL） to LAK
0.0121739128
1 Spendler（SPDL） to LKR
රු0.000169848
1 Spendler（SPDL） to MDL
L0.0000095592
1 Spendler（SPDL） to MGA
Ar0.0025339328
1 Spendler（SPDL） to MOP
P0.0000044744
1 Spendler（SPDL） to MVR
0.000008568
1 Spendler（SPDL） to MWK
MK0.000970536
1 Spendler（SPDL） to MZN
MT0.000035784
1 Spendler（SPDL） to NPR
रु0.0000785288
1 Spendler（SPDL） to PYG
0.00397152
1 Spendler（SPDL） to RWF
Fr0.00081144
1 Spendler（SPDL） to SBD
$0.0000046144
1 Spendler（SPDL） to SCR
0.000007784
1 Spendler（SPDL） to SRD
$0.0000222488
1 Spendler（SPDL） to SVC
$0.0000048888
1 Spendler（SPDL） to SZL
L0.0000096936
1 Spendler（SPDL） to TMT
m0.0000019656
1 Spendler（SPDL） to TND
د.ت0.00000164248
1 Spendler（SPDL） to TTD
$0.0000037968
1 Spendler（SPDL） to UGX
Sh0.00194432
1 Spendler（SPDL） to XAF
Fr0.00031584
1 Spendler（SPDL） to XCD
$0.000001512
1 Spendler（SPDL） to XOF
Fr0.00031584
1 Spendler（SPDL） to XPF
Fr0.00005712
1 Spendler（SPDL） to BWP
P0.0000079856
1 Spendler（SPDL） to BZD
$0.00000112
1 Spendler（SPDL） to CVE
$0.0000531552
1 Spendler（SPDL） to DJF
Fr0.00009912
1 Spendler（SPDL） to DOP
$0.00003584
1 Spendler（SPDL） to DZD
د.ج0.000072884
1 Spendler（SPDL） to FJD
$0.0000012712
1 Spendler（SPDL） to GNF
Fr0.0048692
1 Spendler（SPDL） to GTQ
Q0.000004284
1 Spendler（SPDL） to GYD
$0.0001170288
1 Spendler（SPDL） to ISK
kr0.00006832

要更深入地了解 Spendler，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Spendler网站
区块查询

人们还问：关于Spendler的其他问题

Spendler（SPDL）今日价格是多少？
SPDL 实时价格为 0.00000056 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SPDL 兑 USD 的价格是多少？
当前 SPDL 兑 USD 的价格为 $ 0.00000056。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Spendler 的市值是多少？
SPDL 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SPDL 的流通供应量是多少？
SPDL 的流通供应量为 -- USD
SPDL 的历史最高价（ATH）是多少？
SPDL 的历史最高价是 -- USD
SPDL 的历史最低价（ATL）是多少？
SPDL 的历史最低价是 -- USD
SPDL 的交易量是多少？
SPDL 的 24 小时实时交易量为 $ 10.98K USD
SPDL 今年会涨吗？
SPDL 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SPDL 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:45:11 (UTC+8)

Spendler（SPDL）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SPDL 兑 USD 计算器

数量

SPDL
SPDL
USD
USD

1 SPDL = 0.0000 USD

交易 SPDL

SPDL/USDT
$0.00000056
$0.00000056$0.00000056
-1.75%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

