SoulLayer（SOULLAYER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.002228 $ 0.002228 $ 0.002228 24H最低价 $ 0.013119 $ 0.013119 $ 0.013119 24H最高价 24H最低价 $ 0.002228$ 0.002228 $ 0.002228 24H最高价 $ 0.013119$ 0.013119 $ 0.013119 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -18.99% 涨跌幅（1D） -26.00% 漲跌幅（7D） -77.62% 漲跌幅（7D） -77.62%

SoulLayer（SOULLAYER）当前实时价格为 $ 0.002228。过去 24 小时内，SOULLAYER 的交易价格在 $ 0.002228 至 $ 0.013119 之间波动，市场活跃度显著。SOULLAYER 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，SOULLAYER 在过去 1 小时内的价格变动为 -18.99%，过去 24 小时内变动为 -26.00%，过去 7 天内累计变动为 -77.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SoulLayer（SOULLAYER）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 745.58K$ 745.58K $ 745.58K 完全稀释市值 $ 44.56M$ 44.56M $ 44.56M 流通量 ---- -- 总供应量 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 所属公链 BASE

SoulLayer 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 745.58K。SOULLAYER 的流通量为 --，总供应量是 20000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.56M。