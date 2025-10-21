SoulLayer 当前实时价格为 0.002228 USD。跟踪 SOULLAYER 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SOULLAYER 价格趋势。SoulLayer 当前实时价格为 0.002228 USD。跟踪 SOULLAYER 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SOULLAYER 价格趋势。

更多关于 SOULLAYER

SOULLAYER 价格信息

SOULLAYER 白皮书

SOULLAYER 币种官网

SOULLAYER 代币经济

SOULLAYER 价格预测

SOULLAYER 价格历史

SOULLAYER 购买指南

SOULLAYER 兑换法币计算

SOULLAYER 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

SoulLayer 图标

SoulLayer实时价格 (SOULLAYER)

1 SOULLAYER 兑换为 USD 的实时价格：

$0.002228
$0.002228$0.002228
-26.00%1D
USD
SoulLayer (SOULLAYER) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:30:12 (UTC+8)

SoulLayer（SOULLAYER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.002228
$ 0.002228$ 0.002228
24H最低价
$ 0.013119
$ 0.013119$ 0.013119
24H最高价

$ 0.002228
$ 0.002228$ 0.002228

$ 0.013119
$ 0.013119$ 0.013119

--
----

--
----

-18.99%

-26.00%

-77.62%

-77.62%

SoulLayer（SOULLAYER）当前实时价格为 $ 0.002228。过去 24 小时内，SOULLAYER 的交易价格在 $ 0.002228$ 0.013119 之间波动，市场活跃度显著。SOULLAYER 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，SOULLAYER 在过去 1 小时内的价格变动为 -18.99%，过去 24 小时内变动为 -26.00%，过去 7 天内累计变动为 -77.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SoulLayer（SOULLAYER）市场信息

--
----

$ 745.58K
$ 745.58K$ 745.58K

$ 44.56M
$ 44.56M$ 44.56M

--
----

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

BASE

SoulLayer 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 745.58K。SOULLAYER 的流通量为 --，总供应量是 20000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 44.56M

SoulLayer（SOULLAYER）价格历史 USD

跟踪 SoulLayer 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00078281-26.00%
30天$ -0.095512-97.73%
60天$ -0.010272-82.18%
90天$ -0.010272-82.18%
SoulLayer 今日价格变化

今天，SOULLAYER 记录了 $ -0.00078281 (-26.00%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

SoulLayer 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.095512 (-97.73%)，显示了该代币在短期内的表现。

SoulLayer 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SOULLAYER 的变化为 $ -0.010272 (-82.18%)，从而更广泛地了解其表现。

SoulLayer 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.010272 (-82.18%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 SoulLayer（SOULLAYER）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 SoulLayer 价格历史页面

什么是SoulLayer (SOULLAYER)

通过将先进的 AI 个性建模与 Web3 基础设施相结合，SoulLayer 允许用户创建、拥有和发展个性化的数字灵魂。

SoulLayer在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 SoulLayer 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 SOULLAYER 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 SoulLayer 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 SoulLayer 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

SoulLayer 价格预测 (USD)

SoulLayer（SOULLAYER）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 SoulLayer（SOULLAYER）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 SoulLayer 的长期和短期价格预测。

现在就查看 SoulLayer 价格预测

SoulLayer（SOULLAYER）代币经济

了解 SoulLayer（SOULLAYER）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SOULLAYER 代币的完整经济学

如何购买SoulLayer (SOULLAYER)

正在寻找如何购买 SoulLayer？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买SoulLayer。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

SOULLAYER 兑换为当地货币

1 SoulLayer（SOULLAYER） to VND
58.62982
1 SoulLayer（SOULLAYER） to AUD
A$0.00338656
1 SoulLayer（SOULLAYER） to GBP
0.001671
1 SoulLayer（SOULLAYER） to EUR
0.0018938
1 SoulLayer（SOULLAYER） to USD
$0.002228
1 SoulLayer（SOULLAYER） to MYR
RM0.00940216
1 SoulLayer（SOULLAYER） to TRY
0.09359828
1 SoulLayer（SOULLAYER） to JPY
¥0.340884
1 SoulLayer（SOULLAYER） to ARS
ARS$3.31546452
1 SoulLayer（SOULLAYER） to RUB
0.17728196
1 SoulLayer（SOULLAYER） to INR
0.19568524
1 SoulLayer（SOULLAYER） to IDR
Rp37.13331848
1 SoulLayer（SOULLAYER） to PHP
0.13082816
1 SoulLayer（SOULLAYER） to EGP
￡E.0.10580772
1 SoulLayer（SOULLAYER） to BRL
R$0.01198664
1 SoulLayer（SOULLAYER） to CAD
C$0.00309692
1 SoulLayer（SOULLAYER） to BDT
0.27266264
1 SoulLayer（SOULLAYER） to NGN
3.2525458
1 SoulLayer（SOULLAYER） to COP
$8.63563888
1 SoulLayer（SOULLAYER） to ZAR
R.0.0383216
1 SoulLayer（SOULLAYER） to UAH
0.093576
1 SoulLayer（SOULLAYER） to TZS
T.Sh.5.51483472
1 SoulLayer（SOULLAYER） to VES
Bs0.472336
1 SoulLayer（SOULLAYER） to CLP
$2.098776
1 SoulLayer（SOULLAYER） to PKR
Rs0.62954368
1 SoulLayer（SOULLAYER） to KZT
1.19848576
1 SoulLayer（SOULLAYER） to THB
฿0.07272192
1 SoulLayer（SOULLAYER） to TWD
NT$0.06871152
1 SoulLayer（SOULLAYER） to AED
د.إ0.00817676
1 SoulLayer（SOULLAYER） to CHF
Fr0.00176012
1 SoulLayer（SOULLAYER） to HKD
HK$0.01728928
1 SoulLayer（SOULLAYER） to AMD
֏0.85167528
1 SoulLayer（SOULLAYER） to MAD
.د.م0.02051988
1 SoulLayer（SOULLAYER） to MXN
$0.0409952
1 SoulLayer（SOULLAYER） to SAR
ريال0.008355
1 SoulLayer（SOULLAYER） to ETB
Br0.34030472
1 SoulLayer（SOULLAYER） to KES
KSh0.28721148
1 SoulLayer（SOULLAYER） to JOD
د.أ0.001579652
1 SoulLayer（SOULLAYER） to PLN
0.00810992
1 SoulLayer（SOULLAYER） to RON
лв0.00973636
1 SoulLayer（SOULLAYER） to SEK
kr0.02089864
1 SoulLayer（SOULLAYER） to BGN
лв0.00374304
1 SoulLayer（SOULLAYER） to HUF
Ft0.74689244
1 SoulLayer（SOULLAYER） to CZK
0.04654292
1 SoulLayer（SOULLAYER） to KWD
د.ك0.000681768
1 SoulLayer（SOULLAYER） to ILS
0.00730784
1 SoulLayer（SOULLAYER） to BOB
Bs0.0153732
1 SoulLayer（SOULLAYER） to AZN
0.0037876
1 SoulLayer（SOULLAYER） to TJS
SM0.02074268
1 SoulLayer（SOULLAYER） to GEL
0.00603788
1 SoulLayer（SOULLAYER） to AOA
Kz2.03841948
1 SoulLayer（SOULLAYER） to BHD
.د.ب0.000837728
1 SoulLayer（SOULLAYER） to BMD
$0.002228
1 SoulLayer（SOULLAYER） to DKK
kr0.01430376
1 SoulLayer（SOULLAYER） to HNL
L0.05841816
1 SoulLayer（SOULLAYER） to MUR
0.10141856
1 SoulLayer（SOULLAYER） to NAD
$0.03856668
1 SoulLayer（SOULLAYER） to NOK
kr0.02228
1 SoulLayer（SOULLAYER） to NZD
$0.00385444
1 SoulLayer（SOULLAYER） to PAB
B/.0.002228
1 SoulLayer（SOULLAYER） to PGK
K0.009469
1 SoulLayer（SOULLAYER） to QAR
ر.ق0.00810992
1 SoulLayer（SOULLAYER） to RSD
дин.0.22473836
1 SoulLayer（SOULLAYER） to UZS
soʻm26.84336732
1 SoulLayer（SOULLAYER） to ALL
L0.18512452
1 SoulLayer（SOULLAYER） to ANG
ƒ0.00398812
1 SoulLayer（SOULLAYER） to AWG
ƒ0.00398812
1 SoulLayer（SOULLAYER） to BBD
$0.004456
1 SoulLayer（SOULLAYER） to BAM
KM0.00374304
1 SoulLayer（SOULLAYER） to BIF
Fr6.570372
1 SoulLayer（SOULLAYER） to BND
$0.00287412
1 SoulLayer（SOULLAYER） to BSD
$0.002228
1 SoulLayer（SOULLAYER） to JMD
$0.35685876
1 SoulLayer（SOULLAYER） to KHR
8.983853
1 SoulLayer（SOULLAYER） to KMF
Fr0.944672
1 SoulLayer（SOULLAYER） to LAK
48.43478164
1 SoulLayer（SOULLAYER） to LKR
රු0.6757524
1 SoulLayer（SOULLAYER） to MDL
L0.03803196
1 SoulLayer（SOULLAYER） to MGA
Ar10.08143264
1 SoulLayer（SOULLAYER） to MOP
P0.01780172
1 SoulLayer（SOULLAYER） to MVR
0.0340884
1 SoulLayer（SOULLAYER） to MWK
MK3.8613468
1 SoulLayer（SOULLAYER） to MZN
MT0.1423692
1 SoulLayer（SOULLAYER） to NPR
रु0.31243244
1 SoulLayer（SOULLAYER） to PYG
15.800976
1 SoulLayer（SOULLAYER） to RWF
Fr3.228372
1 SoulLayer（SOULLAYER） to SBD
$0.01835872
1 SoulLayer（SOULLAYER） to SCR
0.0309692
1 SoulLayer（SOULLAYER） to SRD
$0.08851844
1 SoulLayer（SOULLAYER） to SVC
$0.01945044
1 SoulLayer（SOULLAYER） to SZL
L0.03856668
1 SoulLayer（SOULLAYER） to TMT
m0.00782028
1 SoulLayer（SOULLAYER） to TND
د.ت0.006534724
1 SoulLayer（SOULLAYER） to TTD
$0.01510584
1 SoulLayer（SOULLAYER） to UGX
Sh7.735616
1 SoulLayer（SOULLAYER） to XAF
Fr1.256592
1 SoulLayer（SOULLAYER） to XCD
$0.0060156
1 SoulLayer（SOULLAYER） to XOF
Fr1.256592
1 SoulLayer（SOULLAYER） to XPF
Fr0.227256
1 SoulLayer（SOULLAYER） to BWP
P0.03177128
1 SoulLayer（SOULLAYER） to BZD
$0.004456
1 SoulLayer（SOULLAYER） to CVE
$0.21148176
1 SoulLayer（SOULLAYER） to DJF
Fr0.394356
1 SoulLayer（SOULLAYER） to DOP
$0.142592
1 SoulLayer（SOULLAYER） to DZD
د.ج0.2899742
1 SoulLayer（SOULLAYER） to FJD
$0.00505756
1 SoulLayer（SOULLAYER） to GNF
Fr19.37246
1 SoulLayer（SOULLAYER） to GTQ
Q0.0170442
1 SoulLayer（SOULLAYER） to GYD
$0.46560744
1 SoulLayer（SOULLAYER） to ISK
kr0.271816

SoulLayer资源

要更深入地了解 SoulLayer，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方SoulLayer网站
区块查询

人们还问：关于SoulLayer的其他问题

SoulLayer（SOULLAYER）今日价格是多少？
SOULLAYER 实时价格为 0.002228 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SOULLAYER 兑 USD 的价格是多少？
当前 SOULLAYER 兑 USD 的价格为 $ 0.002228。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
SoulLayer 的市值是多少？
SOULLAYER 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SOULLAYER 的流通供应量是多少？
SOULLAYER 的流通供应量为 -- USD
SOULLAYER 的历史最高价（ATH）是多少？
SOULLAYER 的历史最高价是 -- USD
SOULLAYER 的历史最低价（ATL）是多少？
SOULLAYER 的历史最低价是 -- USD
SOULLAYER 的交易量是多少？
SOULLAYER 的 24 小时实时交易量为 $ 745.58K USD
SOULLAYER 今年会涨吗？
SOULLAYER 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SOULLAYER 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:30:12 (UTC+8)

SoulLayer（SOULLAYER）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SOULLAYER 兑 USD 计算器

数量

SOULLAYER
SOULLAYER
USD
USD

1 SOULLAYER = 0.002228 USD

交易 SOULLAYER

SOULLAYER/USDT
$0.002228
$0.002228$0.002228
-24.52%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,388.29
$114,388.29$114,388.29

+0.60%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,135.88
$4,135.88$4,135.88

+1.48%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03779
$0.03779$0.03779

-5.28%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4626
$5.4626$5.4626

-12.46%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.76
$198.76$198.76

-0.40%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,135.88
$4,135.88$4,135.88

+1.48%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,388.29
$114,388.29$114,388.29

+0.60%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.76
$198.76$198.76

-0.40%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6421
$2.6421$2.6421

+0.05%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20435
$0.20435$0.20435

+0.64%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0180
$0.0180$0.0180

-70.00%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000100
$0.000000000000100$0.000000000000100

+36.98%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010560
$0.010560$0.010560

-9.11%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000013805
$0.000000000000000000013805$0.000000000000000000013805

+1,738.21%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000019
$0.000000000000019$0.000000000000019

+280.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0607
$0.0607$0.0607

+68.61%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003138
$0.0003138$0.0003138

+57.45%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000085
$0.0000000000000000000085$0.0000000000000000000085

+49.12%