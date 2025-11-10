Somnia 是速度最快、性价比最高的 EVM Layer-1 区块链，每秒能够处理超过 100 万笔交易，并实现亚秒级最终确认和低于美分的手续费。凭借如此卓越的性能，Somnia 能够提供超越金融应用的实时、完全链上体验。它是构建大型游戏、社交平台、元宇宙经济体和 AI 应用的理想基础。Somnia 的架构支持完全可组合的系统，使开发者能够创建可扩展至数百万用户的沉浸式、智能且交互式的数字体验。