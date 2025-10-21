Snowflake 当前实时价格为 256.98 USD。跟踪 SNOWON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SNOWON 价格趋势。Snowflake 当前实时价格为 256.98 USD。跟踪 SNOWON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SNOWON 价格趋势。

Snowflake

Snowflake实时价格 (SNOWON)

1 SNOWON 兑换为 USD 的实时价格：

$256.97
-0.14%1D
USD
USD
Snowflake (SNOWON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:20:57 (UTC+8)

Snowflake（SNOWON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 256.73
$ 256.73$ 256.73
24H最低价
$ 260.13
$ 260.13$ 260.13
24H最高价

$ 256.73
$ 256.73$ 256.73

$ 260.13
$ 260.13$ 260.13

$ 260.1996362533011
$ 260.1996362533011$ 260.1996362533011

$ 214.69891424490774
$ 214.69891424490774$ 214.69891424490774

-0.20%

-0.13%

+7.56%

+7.56%

Snowflake（SNOWON）当前实时价格为 $ 256.98。过去 24 小时内,SNOWON 的交易价格在 $ 256.73 至 $ 260.13 之间波动,市场活跃度显著。SNOWON 的历史最高价为 $ 260.1996362533011,历史最低价为 $ 214.69891424490774

从短期表现来看，SNOWON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.20%，过去 24 小时内变动为 -0.13%，过去 7 天内累计变动为 +7.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Snowflake（SNOWON）市场信息

No.2271

$ 847.46K
$ 847.46K$ 847.46K

$ 57.79K
$ 57.79K$ 57.79K

$ 847.46K
$ 847.46K$ 847.46K

3.30K
3.30K 3.30K

3,297.758597
3,297.758597 3,297.758597

ETH

Snowflake 的当前市值为 $ 847.46K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.79K。SNOWON 的流通量为 3.30K，总供应量是 3297.758597，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 847.46K

Snowflake（SNOWON）价格历史 USD

跟踪 Snowflake 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.3603-0.13%
30天$ +32.49+14.47%
60天$ +76.98+42.76%
90天$ +76.98+42.76%
Snowflake 今日价格变化

今天，SNOWON 记录了 $ -0.3603 (-0.13%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Snowflake 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +32.49 (+14.47%)，显示了该代币在短期内的表现。

Snowflake 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SNOWON 的变化为 $ +76.98 (+42.76%)，从而更广泛地了解其表现。

Snowflake 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +76.98 (+42.76%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Snowflake（SNOWON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Snowflake 价格历史页面

什么是Snowflake (SNOWON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

Snowflake在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Snowflake 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 SNOWON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Snowflake 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Snowflake 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Snowflake 价格预测 (USD)

Snowflake（SNOWON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Snowflake（SNOWON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Snowflake 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Snowflake 价格预测

Snowflake（SNOWON）代币经济

了解 Snowflake（SNOWON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SNOWON 代币的完整经济学

如何购买Snowflake (SNOWON)

正在寻找如何购买 Snowflake？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Snowflake。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

SNOWON 兑换为当地货币

1 Snowflake（SNOWON） to VND
6,762,428.7
6,762,428.7
1 Snowflake（SNOWON） to AUD
A$393.1794
A$393.1794
1 Snowflake（SNOWON） to GBP
192.735
192.735
1 Snowflake（SNOWON） to EUR
221.0028
221.0028
1 Snowflake（SNOWON） to USD
$256.98
$256.98
1 Snowflake（SNOWON） to MYR
RM1,084.4556
RM1,084.4556
1 Snowflake（SNOWON） to TRY
10,795.7298
10,795.7298
1 Snowflake（SNOWON） to JPY
¥39,317.94
¥39,317.94
1 Snowflake（SNOWON） to ARS
ARS$380,710.7304
1 Snowflake（SNOWON） to RUB
20,740.8558
20,740.8558
1 Snowflake（SNOWON） to INR
22,570.5534
22,570.5534
1 Snowflake（SNOWON） to IDR
Rp4,282,998.2868
1 Snowflake（SNOWON） to PHP
15,089.8656
15,089.8656
1 Snowflake（SNOWON） to EGP
￡E.12,209.1198
1 Snowflake（SNOWON） to BRL
R$1,382.5524
R$1,382.5524
1 Snowflake（SNOWON） to CAD
C$357.2022
C$357.2022
1 Snowflake（SNOWON） to BDT
31,441.503
31,441.503
1 Snowflake（SNOWON） to NGN
374,604.8856
374,604.8856
1 Snowflake（SNOWON） to COP
$996,044.2008
1 Snowflake（SNOWON） to ZAR
R.4,420.056
R.4,420.056
1 Snowflake（SNOWON） to UAH
10,790.5902
10,790.5902
1 Snowflake（SNOWON） to TZS
T.Sh.634,517.0274
1 Snowflake（SNOWON） to VES
Bs54,479.76
Bs54,479.76
1 Snowflake（SNOWON） to CLP
$242,332.14
$242,332.14
1 Snowflake（SNOWON） to PKR
Rs72,694.5024
1 Snowflake（SNOWON） to KZT
138,160.1574
138,160.1574
1 Snowflake（SNOWON） to THB
฿8,387.8272
฿8,387.8272
1 Snowflake（SNOWON） to TWD
NT$7,925.2632
1 Snowflake（SNOWON） to AED
د.إ943.1166
د.إ943.1166
1 Snowflake（SNOWON） to CHF
Fr203.0142
Fr203.0142
1 Snowflake（SNOWON） to HKD
HK$1,994.1648
1 Snowflake（SNOWON） to AMD
֏98,158.6506
֏98,158.6506
1 Snowflake（SNOWON） to MAD
.د.م2,366.7858
1 Snowflake（SNOWON） to MXN
$4,728.432
$4,728.432
1 Snowflake（SNOWON） to SAR
ريال961.1052
ريال961.1052
1 Snowflake（SNOWON） to ETB
Br39,279.393
Br39,279.393
1 Snowflake（SNOWON） to KES
KSh33,096.4542
1 Snowflake（SNOWON） to JOD
د.أ182.19882
د.أ182.19882
1 Snowflake（SNOWON） to PLN
935.4072
935.4072
1 Snowflake（SNOWON） to RON
лв1,123.0026
лв1,123.0026
1 Snowflake（SNOWON） to SEK
kr2,413.0422
kr2,413.0422
1 Snowflake（SNOWON） to BGN
лв431.7264
лв431.7264
1 Snowflake（SNOWON） to HUF
Ft86,203.941
Ft86,203.941
1 Snowflake（SNOWON） to CZK
5,370.882
5,370.882
1 Snowflake（SNOWON） to KWD
د.ك78.63588
د.ك78.63588
1 Snowflake（SNOWON） to ILS
842.8944
842.8944
1 Snowflake（SNOWON） to BOB
Bs1,770.5922
Bs1,770.5922
1 Snowflake（SNOWON） to AZN
436.866
436.866
1 Snowflake（SNOWON） to TJS
SM2,392.4838
SM2,392.4838
1 Snowflake（SNOWON） to GEL
696.4158
696.4158
1 Snowflake（SNOWON） to AOA
Kz235,113.5718
1 Snowflake（SNOWON） to BHD
.د.ب96.62448
.د.ب96.62448
1 Snowflake（SNOWON） to BMD
$256.98
$256.98
1 Snowflake（SNOWON） to DKK
kr1,649.8116
kr1,649.8116
1 Snowflake（SNOWON） to HNL
L6,740.5854
L6,740.5854
1 Snowflake（SNOWON） to MUR
11,697.7296
11,697.7296
1 Snowflake（SNOWON） to NAD
$4,450.8936
$4,450.8936
1 Snowflake（SNOWON） to NOK
kr2,569.8
kr2,569.8
1 Snowflake（SNOWON） to NZD
$444.5754
$444.5754
1 Snowflake（SNOWON） to PAB
B/.256.98
B/.256.98
1 Snowflake（SNOWON） to PGK
K1,094.7348
K1,094.7348
1 Snowflake（SNOWON） to QAR
ر.ق935.4072
ر.ق935.4072
1 Snowflake（SNOWON） to RSD
дин.25,906.1538
1 Snowflake（SNOWON） to UZS
soʻm3,096,143.8662
1 Snowflake（SNOWON） to ALL
L21,352.4682
L21,352.4682
1 Snowflake（SNOWON） to ANG
ƒ459.9942
ƒ459.9942
1 Snowflake（SNOWON） to AWG
ƒ459.9942
ƒ459.9942
1 Snowflake（SNOWON） to BBD
$513.96
$513.96
1 Snowflake（SNOWON） to BAM
KM431.7264
KM431.7264
1 Snowflake（SNOWON） to BIF
Fr755,778.18
Fr755,778.18
1 Snowflake（SNOWON） to BND
$331.5042
$331.5042
1 Snowflake（SNOWON） to BSD
$256.98
$256.98
1 Snowflake（SNOWON） to JMD
$41,147.6376
$41,147.6376
1 Snowflake（SNOWON） to KHR
1,032,047.0988
1 Snowflake（SNOWON） to KMF
Fr108,959.52
Fr108,959.52
1 Snowflake（SNOWON） to LAK
5,586,521.6274
1 Snowflake（SNOWON） to LKR
රු77,918.9058
1 Snowflake（SNOWON） to MDL
L4,391.7882
L4,391.7882
1 Snowflake（SNOWON） to MGA
Ar1,157,566.41
1 Snowflake（SNOWON） to MOP
P2,053.2702
P2,053.2702
1 Snowflake（SNOWON） to MVR
3,931.794
3,931.794
1 Snowflake（SNOWON） to MWK
MK444,601.098
1 Snowflake（SNOWON） to MZN
MT16,421.022
MT16,421.022
1 Snowflake（SNOWON） to NPR
रु36,026.0262
1 Snowflake（SNOWON） to PYG
1,809,653.16
1,809,653.16
1 Snowflake（SNOWON） to RWF
Fr372,364.02
Fr372,364.02
1 Snowflake（SNOWON） to SBD
$2,117.5152
$2,117.5152
1 Snowflake（SNOWON） to SCR
3,561.7428
3,561.7428
1 Snowflake（SNOWON） to SRD
$10,209.8154
$10,209.8154
1 Snowflake（SNOWON） to SVC
$2,243.4354
$2,243.4354
1 Snowflake（SNOWON） to SZL
L4,450.8936
L4,450.8936
1 Snowflake（SNOWON） to TMT
m901.9998
m901.9998
1 Snowflake（SNOWON） to TND
د.ت753.97932
د.ت753.97932

$1,739.7546
1 Snowflake（SNOWON） to UGX
Sh892,234.56
1 Snowflake（SNOWON） to XAF
Fr144,936.72
1 Snowflake（SNOWON） to XCD
$693.846
1 Snowflake（SNOWON） to XOF
Fr144,936.72
1 Snowflake（SNOWON） to XPF
Fr26,211.96
1 Snowflake（SNOWON） to BWP
P3,661.965
1 Snowflake（SNOWON） to BZD
$513.96
1 Snowflake（SNOWON） to CVE
$24,364.2738
1 Snowflake（SNOWON） to DJF
Fr45,485.46
1 Snowflake（SNOWON） to DOP
$16,439.0106
1 Snowflake（SNOWON） to DZD
د.ج33,443.3772
1 Snowflake（SNOWON） to FJD
$583.3446
1 Snowflake（SNOWON） to GNF
Fr2,234,441.1
1 Snowflake（SNOWON） to GTQ
Q1,963.3272
1 Snowflake（SNOWON） to GYD
$53,680.5522
1 Snowflake（SNOWON） to ISK
kr31,351.56

要更深入地了解 Snowflake，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Snowflake网站
区块查询

人们还问：关于Snowflake的其他问题

Snowflake（SNOWON）今日价格是多少？
SNOWON 实时价格为 256.98 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SNOWON 兑 USD 的价格是多少？
当前 SNOWON 兑 USD 的价格为 $ 256.98。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Snowflake 的市值是多少？
SNOWON 的市值为 $ 847.46K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SNOWON 的流通供应量是多少？
SNOWON 的流通供应量为 3.30K USD
SNOWON 的历史最高价（ATH）是多少？
SNOWON 的历史最高价是 260.1996362533011 USD
SNOWON 的历史最低价（ATL）是多少？
SNOWON 的历史最低价是 214.69891424490774 USD
SNOWON 的交易量是多少？
SNOWON 的 24 小时实时交易量为 $ 57.79K USD
SNOWON 今年会涨吗？
SNOWON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SNOWON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:20:57 (UTC+8)

Snowflake（SNOWON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

