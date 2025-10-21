Snowflake（SNOWON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 256.73 $ 256.73 $ 256.73 24H最低价 $ 260.13 $ 260.13 $ 260.13 24H最高价 24H最低价 $ 256.73$ 256.73 $ 256.73 24H最高价 $ 260.13$ 260.13 $ 260.13 历史最高 $ 260.1996362533011$ 260.1996362533011 $ 260.1996362533011 最低价 $ 214.69891424490774$ 214.69891424490774 $ 214.69891424490774 涨跌幅（1H） -0.20% 涨跌幅（1D） -0.13% 漲跌幅（7D） +7.56% 漲跌幅（7D） +7.56%

Snowflake（SNOWON）当前实时价格为 $ 256.98。过去 24 小时内，SNOWON 的交易价格在 $ 256.73 至 $ 260.13 之间波动，市场活跃度显著。SNOWON 的历史最高价为 $ 260.1996362533011，历史最低价为 $ 214.69891424490774。

从短期表现来看，SNOWON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.20%，过去 24 小时内变动为 -0.13%，过去 7 天内累计变动为 +7.56%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Snowflake（SNOWON）市场信息

排名 No.2271 市值 $ 847.46K$ 847.46K $ 847.46K 成交量（24H） $ 57.79K$ 57.79K $ 57.79K 完全稀释市值 $ 847.46K$ 847.46K $ 847.46K 流通量 3.30K 3.30K 3.30K 总供应量 3,297.758597 3,297.758597 3,297.758597 所属公链 ETH

Snowflake 的当前市值为 $ 847.46K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.79K。SNOWON 的流通量为 3.30K，总供应量是 3297.758597，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 847.46K。