SMITHY（SMY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000000742 $ 0.0000000742 $ 0.0000000742 24H最低价 $ 0.0000001719 $ 0.0000001719 $ 0.0000001719 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000000742$ 0.0000000742 $ 0.0000000742 24H最高价 $ 0.0000001719$ 0.0000001719 $ 0.0000001719 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -7.08% 涨跌幅（1D） +2.10% 漲跌幅（7D） -22.24% 漲跌幅（7D） -22.24%

SMITHY（SMY）当前实时价格为 $ 0.000000092。过去 24 小时内，SMY 的交易价格在 $ 0.0000000742 至 $ 0.0000001719 之间波动，市场活跃度显著。SMY 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，SMY 在过去 1 小时内的价格变动为 -7.08%，过去 24 小时内变动为 +2.10%，过去 7 天内累计变动为 -22.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SMITHY（SMY）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 8.05K$ 8.05K $ 8.05K 完全稀释市值 $ 920.00$ 920.00 $ 920.00 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 BSC

SMITHY 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 8.05K。SMY 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 920.00。