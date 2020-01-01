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SkyAI (SKYAI) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.07737 -- -23.36% +151.28% -77.24%

SkyAI 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 SkyAI 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 16 中立 1 买入 9 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 13 中立 0 买入 1 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 1 买入 8 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.07749 0.07748 R2 0.07748 0.07747 R1 0.07747 0.07747 PP 0.07746 0.07746 S1 0.07745 0.07745 S2 0.07744 0.07745 S3 0.07743 0.07744

SkyAI 市场信号 当前净挂单量 -0.50M $6.72 M $7.22 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.07M 3日主动买入 $17.59 M 3日主动卖出 $17.52 M 7日主动买卖差额 0.27M 7日主动买入 $107.52 M 7日主动卖出 $107.24 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 SkyAI资金流向 净流入 SKYAIUSDT价格 时间 净流入 价格 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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