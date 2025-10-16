SKX实时价格 (SKX)
-1.48%
-0.25%
-31.77%
-31.77%
SKX（SKX）当前实时价格为 $ 0.47068。过去 24 小时内，SKX 的交易价格在 $ 0.36666 至 $ 0.59958 之间波动，市场活跃度显著。SKX 的历史最高价为 $ 2.9071059942900916，历史最低价为 $ 0.012645799433479828。
从短期表现来看，SKX 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.48%，过去 24 小时内变动为 -0.25%，过去 7 天内累计变动为 -31.77%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。
SKX 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 893.48K。SKX 的流通量为 0.00，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 47.07M。
跟踪 SKX 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0011796
|-0.25%
|30天
|$ +0.01529
|+3.35%
|60天
|$ +0.45267
|+2,513.43%
|90天
|$ +0.44636
|+1,835.36%
今天，SKX 记录了 $ -0.0011796 (-0.25%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.01529 (+3.35%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，SKX 的变化为 $ +0.45267 (+2,513.43%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.44636 (+1,835.36%)，从而深入了解了代币的长期走势。
S&PanaX 有限公司发行的 SKX 代币是 SKX 平台上使用的原生货币。该平台主要分为交流空间和购物中心，为用户提供互动、分享信息和参与各种活动的空间。具体来说，在 SKX 购物中心，用户因提供信息或参与活动而获得奖励，这些奖励以 SKX 代币的形式提供。然后，这些代币可以在购物中心内用于购买商品和服务，作为一种支付方式。此外，通过与关联企业合作，该平台旨在扩大 SKX 代币的实用性，为用户提供额外的好处和机会。
SKX在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 SKX 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。
此外，您还可以：
- 检查 SKX 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 SKX 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。
我们全面的资源旨在让您的 SKX 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。
