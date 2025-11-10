Simon the Gator（SIMON）代币经济学

Simon the Gator（SIMON）代币经济学

深入了解 Simon the Gator（SIMON），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。
更新时间：2025-11-10 12:23:35 (UTC+8)
USD

Simon the Gator（SIMON）代币经济学和价格数据分析

快速了解 Simon the Gator（SIMON）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。

市值：
$ 65.71K
总供应量：
$ 690.00M
流通量：
$ 646.75M
FDV (完全稀释估值)：
$ 70.10K
最高价：
$ 0.003649
最低价：
$ 0.000093508083463039
当前价格：
$ 0.0001016
Simon the Gator（SIMON）信息

Simon the Gator 是一个大胆直接的迷因币，旨在「清除加密沼泽」中的骗子、弱手以及市场操纵者。其灵感来自 Matt Furie 的吉祥物形象，对「鳄鱼的眼泪」零容忍。 $SIMON 社群以嘲讽批评者、挑战规则、以及透过直白无滤镜的对话炒热话题而茁壮成长。随着价格的快速飙升、追随者的持续增长，以及 Telegram 社群承诺「没有安全空间」，Simon the Gator 不仅仅是一种币，而是一场运动与迷因的结合——奖励那些有胆量乘风破浪的人，并嘲笑那些选择保守安全的人。

币种官网：
https://simonthegator.com/
区块查询：
https://etherscan.io/token/0x2328434559f7dEc44373822cf68052de0d671B7f

Simon the Gator（SIMON）代币经济模型：关键指标与应用场景

了解 Simon the Gator（SIMON）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。

关键代币经济指标及其计算方式：

总供应量（Total Supply）：

已创建或将要创建的 SIMON 代币的最大数量。

流通供应量（Circulating Supply）：

当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。

最大供应量（Max Supply）：

SIMON 代币可能存在的总数量上限。

完全稀释估值（FDV）：

当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。

通胀率（Inflation Rate）：

反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。

为什么这些代币经济指标对交易者很重要？

流通供应量高 = 流动性强。

最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。

代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。

FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。

现在您已经了解了 SIMON 代币经济模型的功能，赶快查看 SIMON 代币的实时价格吧！

如何购买 SIMON

想将 Simon the Gator（SIMON）添加到您的投资组合中吗？MEXC 提供多种购买 SIMON 的方式，包括信用卡、银行转账和点对点交易。无论您是新手还是专业用户，MEXC 都能让您轻松、安全地购买加密货币。

Simon the Gator（SIMON）价格历史

分析 SIMON 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。

SIMON 价格预测

想知道 SIMON 的未来走势吗？我们的 SIMON 价格预测页面结合市场情绪、历史趋势和技术指标，为您提供前瞻性的观点。

免责声明

代币经济数据来自第三方。MEXC 不保证其准确性。请在做出任何投资决策前自行审慎评估。

