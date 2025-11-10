Simon the Gator 是一个大胆直接的迷因币，旨在「清除加密沼泽」中的骗子、弱手以及市场操纵者。其灵感来自 Matt Furie 的吉祥物形象，对「鳄鱼的眼泪」零容忍。 $SIMON 社群以嘲讽批评者、挑战规则、以及透过直白无滤镜的对话炒热话题而茁壮成长。随着价格的快速飙升、追随者的持续增长，以及 Telegram 社群承诺「没有安全空间」，Simon the Gator 不仅仅是一种币，而是一场运动与迷因的结合——奖励那些有胆量乘风破浪的人，并嘲笑那些选择保守安全的人。