Simon the Gator（SIMON）当前实时价格为 $ 0.0001208。过去 24 小时内，SIMON 的交易价格在 $ 0.0001149 至 $ 0.0001246 之间波动，市场活跃度显著。SIMON 的历史最高价为 $ 0.00509385059964004，历史最低价为 $ 0.000098669640871021。
从短期表现来看，SIMON 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.85%，过去 24 小时内变动为 +2.54%，过去 7 天内累计变动为 -16.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。
Simon the Gator 的当前市值为 $ 78.13K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.83K。SIMON 的流通量为 646.75M，总供应量是 690000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.35K。
跟踪 Simon the Gator 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.000002992
|+2.54%
|30天
|$ -0.0002412
|-66.63%
|60天
|$ -0.0018442
|-93.86%
|90天
|$ -0.0008792
|-87.92%
今天，SIMON 记录了 $ +0.000002992 (+2.54%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0002412 (-66.63%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，SIMON 的变化为 $ -0.0018442 (-93.86%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0008792 (-87.92%)，从而深入了解了代币的长期走势。
Simon the Gator 是一个大胆直接的迷因币，旨在「清除加密沼泽」中的骗子、弱手以及市场操纵者。其灵感来自 Matt Furie 的吉祥物形象，对「鳄鱼的眼泪」零容忍。 $SIMON 社群以嘲讽批评者、挑战规则、以及透过直白无滤镜的对话炒热话题而茁壮成长。随着价格的快速飙升、追随者的持续增长，以及 Telegram 社群承诺「没有安全空间」，Simon the Gator 不仅仅是一种币，而是一场运动与迷因的结合——奖励那些有胆量乘风破浪的人，并嘲笑那些选择保守安全的人。
Simon the Gator在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Simon the Gator 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。
此外，您还可以：
- 检查 SIMON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Simon the Gator 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。
我们全面的资源旨在让您的 Simon the Gator 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。
Simon the Gator（SIMON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Simon the Gator（SIMON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Simon the Gator 的长期和短期价格预测。
要更深入地了解 Simon the Gator，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
