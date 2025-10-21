Simon the Gator（SIMON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 
24H最低价 $ 0.0001149
24H最高价 $ 0.0001246
历史最高 $ 0.00509385059964004
最低价 $ 0.000098669640871021
涨跌幅（1H） +1.85%
涨跌幅（1D） +2.54%
漲跌幅（7D） -16.17%

Simon the Gator（SIMON）当前实时价格为 $ 0.0001208。过去 24 小时内，SIMON 的交易价格在 $ 0.0001149 至 $ 0.0001246 之间波动，市场活跃度显著。SIMON 的历史最高价为 $ 0.00509385059964004，历史最低价为 $ 0.000098669640871021。

从短期表现来看，SIMON 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.85%，过去 24 小时内变动为 +2.54%，过去 7 天内累计变动为 -16.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Simon the Gator（SIMON）市场信息

排名 No.3190
市值 $ 78.13K
成交量（24H） $ 9.83K
完全稀释市值 $ 83.35K
流通量 646.75M
最大供应量 690,000,000
总供应量 690,000,000
流通率 93.73%
所属公链 ETH

Simon the Gator 的当前市值为 $ 78.13K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.83K。SIMON 的流通量为 646.75M，总供应量是 690000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.35K。