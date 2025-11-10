SHARDS 是 Shards Protocol 的原生功能代币，支持 Web3 中可验证身份、基于声誉的奖励及用户导向治理等基础设施。SHARDS 不仅是交易媒介，更是新型认可经济的动力——在这里，您的贡献而非注意力决定您的权益与收益。