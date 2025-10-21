SHARDS 当前实时价格为 0.003544 USD。跟踪 SHARD 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SHARD 价格趋势。SHARDS 当前实时价格为 0.003544 USD。跟踪 SHARD 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SHARD 价格趋势。

SHARDS 图标

SHARDS实时价格 (SHARD)

1 SHARD 兑换为 USD 的实时价格：

$0.003543
$0.003543
+0.53%1D
USD
SHARDS (SHARD) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:20:28 (UTC+8)

SHARDS（SHARD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.003487
$ 0.003487
24H最低价
$ 0.003551
$ 0.003551
24H最高价

$ 0.003487
$ 0.003487

$ 0.003551
$ 0.003551

--
----

--
----

+0.14%

+0.53%

-26.42%

-26.42%

SHARDS（SHARD）当前实时价格为 $ 0.003544。过去 24 小时内，SHARD 的交易价格在 $ 0.003487 至 $ 0.003551 之间波动，市场活跃度显著。SHARD 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，SHARD 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.14%，过去 24 小时内变动为 +0.53%，过去 7 天内累计变动为 -26.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SHARDS（SHARD）市场信息

--
----

$ 68.69K
$ 68.69K

$ 3.54M
$ 3.54M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

SHARDS 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 68.69K。SHARD 的流通量为 --，总供应量是 1,000,000,000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.54M

SHARDS（SHARD）价格历史 USD

跟踪 SHARDS 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00001868+0.53%
30天$ -0.002155-37.82%
60天$ -0.002196-38.26%
90天$ -0.003006-45.90%
SHARDS 今日价格变化

今天，SHARD 记录了 $ +0.00001868 (+0.53%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

SHARDS 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.002155 (-37.82%)，显示了该代币在短期内的表现。

SHARDS 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SHARD 的变化为 $ -0.002196 (-38.26%)，从而更广泛地了解其表现。

SHARDS 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.003006 (-45.90%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 SHARDS（SHARD）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 SHARDS 价格历史页面

什么是SHARDS (SHARD)

SHARDS 是 Shards Protocol 的原生功能代币，支持 Web3 中可验证身份、基于声誉的奖励及用户导向治理等基础设施。SHARDS 不仅是交易媒介，更是新型认可经济的动力——在这里，您的贡献而非注意力决定您的权益与收益。

SHARDS在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 SHARDS 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 SHARD 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 SHARDS 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 SHARDS 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

SHARDS 价格预测 (USD)

SHARDS（SHARD）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 SHARDS（SHARD）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 SHARDS 的长期和短期价格预测。

现在就查看 SHARDS 价格预测

SHARDS（SHARD）代币经济

了解 SHARDS（SHARD）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SHARD 代币的完整经济学

如何购买SHARDS (SHARD)

正在寻找如何购买 SHARDS？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买SHARDS。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

SHARD 兑换为当地货币

1 SHARDS（SHARD） to VND
93.26036
1 SHARDS（SHARD） to AUD
A$0.00542232
1 SHARDS（SHARD） to GBP
0.002658
1 SHARDS（SHARD） to EUR
0.00304784
1 SHARDS（SHARD） to USD
$0.003544
1 SHARDS（SHARD） to MYR
RM0.01495568
1 SHARDS（SHARD） to TRY
0.14888344
1 SHARDS（SHARD） to JPY
¥0.542232
1 SHARDS（SHARD） to ARS
ARS$5.25036512
1 SHARDS（SHARD） to RUB
0.28603624
1 SHARDS（SHARD） to INR
0.31126952
1 SHARDS（SHARD） to IDR
Rp59.06664304
1 SHARDS（SHARD） to PHP
0.20810368
1 SHARDS（SHARD） to EGP
￡E.0.16837544
1 SHARDS（SHARD） to BRL
R$0.01906672
1 SHARDS（SHARD） to CAD
C$0.00492616
1 SHARDS（SHARD） to BDT
0.4336084
1 SHARDS（SHARD） to NGN
5.16615968
1 SHARDS（SHARD） to COP
$13.73640224
1 SHARDS（SHARD） to ZAR
R.0.0609568
1 SHARDS（SHARD） to UAH
0.14881256
1 SHARDS（SHARD） to TZS
T.Sh.8.75059672
1 SHARDS（SHARD） to VES
Bs0.751328
1 SHARDS（SHARD） to CLP
$3.341992
1 SHARDS（SHARD） to PKR
Rs1.00252672
1 SHARDS（SHARD） to KZT
1.90536072
1 SHARDS（SHARD） to THB
฿0.11567616
1 SHARDS（SHARD） to TWD
NT$0.10929696
1 SHARDS（SHARD） to AED
د.إ0.01300648
1 SHARDS（SHARD） to CHF
Fr0.00279976
1 SHARDS（SHARD） to HKD
HK$0.02750144
1 SHARDS（SHARD） to AMD
֏1.35370168
1 SHARDS（SHARD） to MAD
.د.م0.03264024
1 SHARDS（SHARD） to MXN
$0.0652096
1 SHARDS（SHARD） to SAR
ريال0.01325456
1 SHARDS（SHARD） to ETB
Br0.5417004
1 SHARDS（SHARD） to KES
KSh0.45643176
1 SHARDS（SHARD） to JOD
د.أ0.002512696
1 SHARDS（SHARD） to PLN
0.01290016
1 SHARDS（SHARD） to RON
лв0.01548728
1 SHARDS（SHARD） to SEK
kr0.03327816
1 SHARDS（SHARD） to BGN
лв0.00595392
1 SHARDS（SHARD） to HUF
Ft1.1888348
1 SHARDS（SHARD） to CZK
0.0740696
1 SHARDS（SHARD） to KWD
د.ك0.001084464
1 SHARDS（SHARD） to ILS
0.01162432
1 SHARDS（SHARD） to BOB
Bs0.02441816
1 SHARDS（SHARD） to AZN
0.0060248
1 SHARDS（SHARD） to TJS
SM0.03299464
1 SHARDS（SHARD） to GEL
0.00960424
1 SHARDS（SHARD） to AOA
Kz3.24244104
1 SHARDS（SHARD） to BHD
.د.ب0.001332544
1 SHARDS（SHARD） to BMD
$0.003544
1 SHARDS（SHARD） to DKK
kr0.02275248
1 SHARDS（SHARD） to HNL
L0.09295912
1 SHARDS（SHARD） to MUR
0.16132288
1 SHARDS（SHARD） to NAD
$0.06138208
1 SHARDS（SHARD） to NOK
kr0.03544
1 SHARDS（SHARD） to NZD
$0.00613112
1 SHARDS（SHARD） to PAB
B/.0.003544
1 SHARDS（SHARD） to PGK
K0.01509744
1 SHARDS（SHARD） to QAR
ر.ق0.01290016
1 SHARDS（SHARD） to RSD
дин.0.35727064
1 SHARDS（SHARD） to UZS
soʻm42.69878536
1 SHARDS（SHARD） to ALL
L0.29447096
1 SHARDS（SHARD） to ANG
ƒ0.00634376
1 SHARDS（SHARD） to AWG
ƒ0.00634376
1 SHARDS（SHARD） to BBD
$0.007088
1 SHARDS（SHARD） to BAM
KM0.00595392
1 SHARDS（SHARD） to BIF
Fr10.422904
1 SHARDS（SHARD） to BND
$0.00457176
1 SHARDS（SHARD） to BSD
$0.003544
1 SHARDS（SHARD） to JMD
$0.56746528
1 SHARDS（SHARD） to KHR
14.23291664
1 SHARDS（SHARD） to KMF
Fr1.502656
1 SHARDS（SHARD） to LAK
77.04347672
1 SHARDS（SHARD） to LKR
රු1.07457624
1 SHARDS（SHARD） to MDL
L0.06056696
1 SHARDS（SHARD） to MGA
Ar15.963948
1 SHARDS（SHARD） to MOP
P0.02831656
1 SHARDS（SHARD） to MVR
0.0542232
1 SHARDS（SHARD） to MWK
MK6.1314744
1 SHARDS（SHARD） to MZN
MT0.2264616
1 SHARDS（SHARD） to NPR
रु0.49683336
1 SHARDS（SHARD） to PYG
24.956848
1 SHARDS（SHARD） to RWF
Fr5.135256
1 SHARDS（SHARD） to SBD
$0.02920256
1 SHARDS（SHARD） to SCR
0.04911984
1 SHARDS（SHARD） to SRD
$0.14080312
1 SHARDS（SHARD） to SVC
$0.03093912
1 SHARDS（SHARD） to SZL
L0.06138208
1 SHARDS（SHARD） to TMT
m0.01243944
1 SHARDS（SHARD） to TND
د.ت0.010398096
1 SHARDS（SHARD） to TTD
$0.02399288
1 SHARDS（SHARD） to UGX
Sh12.304768
1 SHARDS（SHARD） to XAF
Fr1.998816
1 SHARDS（SHARD） to XCD
$0.0095688
1 SHARDS（SHARD） to XOF
Fr1.998816
1 SHARDS（SHARD） to XPF
Fr0.361488
1 SHARDS（SHARD） to BWP
P0.050502
1 SHARDS（SHARD） to BZD
$0.007088
1 SHARDS（SHARD） to CVE
$0.33600664
1 SHARDS（SHARD） to DJF
Fr0.627288
1 SHARDS（SHARD） to DOP
$0.22670968
1 SHARDS（SHARD） to DZD
د.ج0.46121616
1 SHARDS（SHARD） to FJD
$0.00804488
1 SHARDS（SHARD） to GNF
Fr30.81508
1 SHARDS（SHARD） to GTQ
Q0.02707616
1 SHARDS（SHARD） to GYD
$0.74030616
1 SHARDS（SHARD） to ISK
kr0.432368

SHARDS资源

要更深入地了解 SHARDS，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方SHARDS网站
区块查询

人们还问：关于SHARDS的其他问题

SHARDS（SHARD）今日价格是多少？
SHARD 实时价格为 0.003544 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SHARD 兑 USD 的价格是多少？
当前 SHARD 兑 USD 的价格为 $ 0.003544。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
SHARDS 的市值是多少？
SHARD 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SHARD 的流通供应量是多少？
SHARD 的流通供应量为 -- USD
SHARD 的历史最高价（ATH）是多少？
SHARD 的历史最高价是 -- USD
SHARD 的历史最低价（ATL）是多少？
SHARD 的历史最低价是 -- USD
SHARD 的交易量是多少？
SHARD 的 24 小时实时交易量为 $ 68.69K USD
SHARD 今年会涨吗？
SHARD 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SHARD 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:20:28 (UTC+8)

SHARDS（SHARD）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

SHARD 兑 USD 计算器

数量

SHARD
SHARD
USD
USD

1 SHARD = 0.003544 USD

交易 SHARD

SHARD/USDT
$0.003543
$0.003543
+0.51%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

