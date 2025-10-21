SharpLink Gaming（SBETON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 13.92 $ 13.92 $ 13.92 24H最低价 $ 14.08 $ 14.08 $ 14.08 24H最高价 24H最低价 $ 13.92$ 13.92 $ 13.92 24H最高价 $ 14.08$ 14.08 $ 14.08 历史最高 $ 19.465904770814774$ 19.465904770814774 $ 19.465904770814774 最低价 $ 12.90058678956203$ 12.90058678956203 $ 12.90058678956203 涨跌幅（1H） -0.15% 涨跌幅（1D） -0.42% 漲跌幅（7D） -3.26% 漲跌幅（7D） -3.26%

SharpLink Gaming（SBETON）当前实时价格为 $ 13.98。过去 24 小时内，SBETON 的交易价格在 $ 13.92 至 $ 14.08 之间波动，市场活跃度显著。SBETON 的历史最高价为 $ 19.465904770814774，历史最低价为 $ 12.90058678956203。

从短期表现来看，SBETON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.15%，过去 24 小时内变动为 -0.42%，过去 7 天内累计变动为 -3.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SharpLink Gaming（SBETON）市场信息

排名 No.2837 市值 $ 244.51K$ 244.51K $ 244.51K 成交量（24H） $ 58.66K$ 58.66K $ 58.66K 完全稀释市值 $ 244.51K$ 244.51K $ 244.51K 流通量 17.49K 17.49K 17.49K 总供应量 17,489.69368852 17,489.69368852 17,489.69368852 所属公链 ETH

SharpLink Gaming 的当前市值为 $ 244.51K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 58.66K。SBETON 的流通量为 17.49K，总供应量是 17489.69368852，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 244.51K。