Salary 当前实时价格为 0.0004612 USD。跟踪 SALARY 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 SALARY 价格趋势。

Salary实时价格 (SALARY)

1 SALARY 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0004612
+5.97%1D
USD
Salary (SALARY) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:19:54 (UTC+8)

Salary（SALARY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0003672
24H最低价
$ 0.0005028
24H最高价

$ 0.0003672
$ 0.0005028
--
--
-4.62%

+5.97%

-43.62%

-43.62%

Salary（SALARY）当前实时价格为 $ 0.0004612。过去 24 小时内，SALARY 的交易价格在 $ 0.0003672$ 0.0005028 之间波动，市场活跃度显著。SALARY 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，SALARY 在过去 1 小时内的价格变动为 -4.62%，过去 24 小时内变动为 +5.97%，过去 7 天内累计变动为 -43.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Salary（SALARY）市场信息

--
$ 53.89K
$ 0.00
--
--
SOL

Salary 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.89K。SALARY 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

Salary（SALARY）价格历史 USD

跟踪 Salary 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000025982+5.97%
30天$ -0.0029238-86.38%
60天$ -0.0067478-93.61%
90天$ -0.0071868-93.97%
Salary 今日价格变化

今天，SALARY 记录了 $ +0.000025982 (+5.97%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Salary 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0029238 (-86.38%)，显示了该代币在短期内的表现。

Salary 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，SALARY 的变化为 $ -0.0067478 (-93.61%)，从而更广泛地了解其表现。

Salary 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0071868 (-93.97%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Salary（SALARY）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Salary 价格历史页面

什么是Salary (SALARY)

Salary 是一款基于 Solana 的 Meme 币，以“给自己加薪”为核心概念，通过 $SALARY 传递“给自己发薪水”的叙事。

Salary在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Salary 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 SALARY 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Salary 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Salary 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Salary 价格预测 (USD)

Salary（SALARY）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Salary（SALARY）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Salary 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Salary 价格预测

Salary（SALARY）代币经济

了解 Salary（SALARY）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SALARY 代币的完整经济学

如何购买Salary (SALARY)

正在寻找如何购买 Salary？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Salary。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

SALARY 兑换为当地货币

1 Salary（SALARY） to VND
12.136478
1 Salary（SALARY） to AUD
A$0.000705636
1 Salary（SALARY） to GBP
0.0003459
1 Salary（SALARY） to EUR
0.000396632
1 Salary（SALARY） to USD
$0.0004612
1 Salary（SALARY） to MYR
RM0.001946264
1 Salary（SALARY） to TRY
0.019375012
1 Salary（SALARY） to JPY
¥0.0705636
1 Salary（SALARY） to ARS
ARS$0.683258576
1 Salary（SALARY） to RUB
0.037223452
1 Salary（SALARY） to INR
0.040507196
1 Salary（SALARY） to IDR
Rp7.686663592
1 Salary（SALARY） to PHP
0.027081664
1 Salary（SALARY） to EGP
￡E.0.021911612
1 Salary（SALARY） to BRL
R$0.002481256
1 Salary（SALARY） to CAD
C$0.000641068
1 Salary（SALARY） to BDT
0.05642782
1 Salary（SALARY） to NGN
0.672300464
1 Salary（SALARY） to COP
$1.787592752
1 Salary（SALARY） to ZAR
R.0.00793264
1 Salary（SALARY） to UAH
0.019365788
1 Salary（SALARY） to TZS
T.Sh.1.138762756
1 Salary（SALARY） to VES
Bs0.0977744
1 Salary（SALARY） to CLP
$0.4349116
1 Salary（SALARY） to PKR
Rs0.130464256
1 Salary（SALARY） to KZT
0.247954956
1 Salary（SALARY） to THB
฿0.015053568
1 Salary（SALARY） to TWD
NT$0.014223408
1 Salary（SALARY） to AED
د.إ0.001692604
1 Salary（SALARY） to CHF
Fr0.000364348
1 Salary（SALARY） to HKD
HK$0.003578912
1 Salary（SALARY） to AMD
֏0.176164564
1 Salary（SALARY） to MAD
.د.م0.004247652
1 Salary（SALARY） to MXN
$0.00848608
1 Salary（SALARY） to SAR
ريال0.001724888
1 Salary（SALARY） to ETB
Br0.07049442
1 Salary（SALARY） to KES
KSh0.059397948
1 Salary（SALARY） to JOD
د.أ0.0003269908
1 Salary（SALARY） to PLN
0.001678768
1 Salary（SALARY） to RON
лв0.002015444
1 Salary（SALARY） to SEK
kr0.004330668
1 Salary（SALARY） to BGN
лв0.000774816
1 Salary（SALARY） to HUF
Ft0.15470954
1 Salary（SALARY） to CZK
0.00963908
1 Salary（SALARY） to KWD
د.ك0.0001411272
1 Salary（SALARY） to ILS
0.001512736
1 Salary（SALARY） to BOB
Bs0.003177668
1 Salary（SALARY） to AZN
0.00078404
1 Salary（SALARY） to TJS
SM0.004293772
1 Salary（SALARY） to GEL
0.001249852
1 Salary（SALARY） to AOA
Kz0.421956492
1 Salary（SALARY） to BHD
.د.ب0.0001734112
1 Salary（SALARY） to BMD
$0.0004612
1 Salary（SALARY） to DKK
kr0.002960904
1 Salary（SALARY） to HNL
L0.012097276
1 Salary（SALARY） to MUR
0.020993824
1 Salary（SALARY） to NAD
$0.007987984
1 Salary（SALARY） to NOK
kr0.004612
1 Salary（SALARY） to NZD
$0.000797876
1 Salary（SALARY） to PAB
B/.0.0004612
1 Salary（SALARY） to PGK
K0.001964712
1 Salary（SALARY） to QAR
ر.ق0.001678768
1 Salary（SALARY） to RSD
дин.0.046493572
1 Salary（SALARY） to UZS
soʻm5.556625228
1 Salary（SALARY） to ALL
L0.038321108
1 Salary（SALARY） to ANG
ƒ0.000825548
1 Salary（SALARY） to AWG
ƒ0.000825548
1 Salary（SALARY） to BBD
$0.0009224
1 Salary（SALARY） to BAM
KM0.000774816
1 Salary（SALARY） to BIF
Fr1.3563892
1 Salary（SALARY） to BND
$0.000594948
1 Salary（SALARY） to BSD
$0.0004612
1 Salary（SALARY） to JMD
$0.073847344
1 Salary（SALARY） to KHR
1.852206872
1 Salary（SALARY） to KMF
Fr0.1955488
1 Salary（SALARY） to LAK
10.026086756
1 Salary（SALARY） to LKR
රු0.139840452
1 Salary（SALARY） to MDL
L0.007881908
1 Salary（SALARY） to MGA
Ar2.0774754
1 Salary（SALARY） to MOP
P0.003684988
1 Salary（SALARY） to MVR
0.00705636
1 Salary（SALARY） to MWK
MK0.79792212
1 Salary（SALARY） to MZN
MT0.02947068
1 Salary（SALARY） to NPR
रु0.064655628
1 Salary（SALARY） to PYG
3.2477704
1 Salary（SALARY） to RWF
Fr0.6682788
1 Salary（SALARY） to SBD
$0.003800288
1 Salary（SALARY） to SCR
0.006392232
1 Salary（SALARY） to SRD
$0.018323476
1 Salary（SALARY） to SVC
$0.004026276
1 Salary（SALARY） to SZL
L0.007987984
1 Salary（SALARY） to TMT
m0.001618812
1 Salary（SALARY） to TND
د.ت0.0013531608
1 Salary（SALARY） to TTD
$0.003122324
1 Salary（SALARY） to UGX
Sh1.6012864
1 Salary（SALARY） to XAF
Fr0.2601168
1 Salary（SALARY） to XCD
$0.00124524
1 Salary（SALARY） to XOF
Fr0.2601168
1 Salary（SALARY） to XPF
Fr0.0470424
1 Salary（SALARY） to BWP
P0.0065721
1 Salary（SALARY） to BZD
$0.0009224
1 Salary（SALARY） to CVE
$0.043726372
1 Salary（SALARY） to DJF
Fr0.0816324
1 Salary（SALARY） to DOP
$0.029502964
1 Salary（SALARY） to DZD
د.ج0.060020568
1 Salary（SALARY） to FJD
$0.001046924
1 Salary（SALARY） to GNF
Fr4.010134
1 Salary（SALARY） to GTQ
Q0.003523568
1 Salary（SALARY） to GYD
$0.096340068
1 Salary（SALARY） to ISK
kr0.0562664

Salary资源

要更深入地了解 Salary，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

人们还问：关于Salary的其他问题

Salary（SALARY）今日价格是多少？
SALARY 实时价格为 0.0004612 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 SALARY 兑 USD 的价格是多少？
当前 SALARY 兑 USD 的价格为 $ 0.0004612。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Salary 的市值是多少？
SALARY 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
SALARY 的流通供应量是多少？
SALARY 的流通供应量为 -- USD
SALARY 的历史最高价（ATH）是多少？
SALARY 的历史最高价是 -- USD
SALARY 的历史最低价（ATL）是多少？
SALARY 的历史最低价是 -- USD
SALARY 的交易量是多少？
SALARY 的 24 小时实时交易量为 $ 53.89K USD
SALARY 今年会涨吗？
SALARY 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 SALARY 价格预测 获取更深入的分析。
Salary（SALARY）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

