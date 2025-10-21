Salary（SALARY）价格信息 (USD)

Salary（SALARY）当前实时价格为 $ 0.0004612。过去 24 小时内，SALARY 的交易价格在 $ 0.0003672 至 $ 0.0005028 之间波动，市场活跃度显著。SALARY 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，SALARY 在过去 1 小时内的价格变动为 -4.62%，过去 24 小时内变动为 +5.97%，过去 7 天内累计变动为 -43.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Salary（SALARY）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 53.89K 完全稀释市值 $ 0.00 流通量 ---- 总供应量 ---- 所属公链 SOL

Salary 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.89K。SALARY 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。