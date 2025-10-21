Lendr.fi 当前实时价格为 0.006982 USD。跟踪 RWAL 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 RWAL 价格趋势。Lendr.fi 当前实时价格为 0.006982 USD。跟踪 RWAL 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 RWAL 价格趋势。

Lendr.fi 图标

Lendr.fi实时价格 (RWAL)

1 RWAL 兑换为 USD 的实时价格：

$0.006982
-3.64%1D
USD
Lendr.fi (RWAL) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:44:43 (UTC+8)

Lendr.fi（RWAL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00476
24H最低价
$ 0.0111
24H最高价

$ 0.00476
$ 0.0111
--
--
0.00%

-3.64%

-22.61%

-22.61%

Lendr.fi（RWAL）当前实时价格为 $ 0.006982。过去 24 小时内，RWAL 的交易价格在 $ 0.00476$ 0.0111 之间波动，市场活跃度显著。RWAL 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，RWAL 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -3.64%，过去 7 天内累计变动为 -22.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Lendr.fi（RWAL）市场信息

--
$ 6.96K
$ 6.98M
--
1,000,000,000
BSC

Lendr.fi 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.96K。RWAL 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.98M

Lendr.fi（RWAL）价格历史 USD

跟踪 Lendr.fi 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00026375-3.64%
30天$ -0.007658-52.31%
60天$ -0.013018-65.09%
90天$ -0.013018-65.09%
Lendr.fi 今日价格变化

今天，RWAL 记录了 $ -0.00026375 (-3.64%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Lendr.fi 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.007658 (-52.31%)，显示了该代币在短期内的表现。

Lendr.fi 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，RWAL 的变化为 $ -0.013018 (-65.09%)，从而更广泛地了解其表现。

Lendr.fi 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.013018 (-65.09%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Lendr.fi（RWAL）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Lendr.fi 价格历史页面

什么是Lendr.fi (RWAL)

Lendr 将全球最熟悉的投资——股票、ETF、黄金、房地产等等——以代币形式直接接入区块链，并通过市场中性交易策略获得额外收益。 Lendr 实现了这一目标，它创建了全球首个流动性质押的现实世界资产代币，涵盖所有资产类别，并可在 DeFi 的任何地方使用。

Lendr.fi在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Lendr.fi 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 RWAL 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Lendr.fi 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Lendr.fi 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Lendr.fi 价格预测 (USD)

Lendr.fi（RWAL）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Lendr.fi（RWAL）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Lendr.fi 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Lendr.fi 价格预测

Lendr.fi（RWAL）代币经济

了解 Lendr.fi（RWAL）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 RWAL 代币的完整经济学

如何购买Lendr.fi (RWAL)

正在寻找如何购买 Lendr.fi？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Lendr.fi。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

RWAL 兑换为当地货币

1 Lendr.fi（RWAL） to VND
183.73133
1 Lendr.fi（RWAL） to AUD
A$0.01061264
1 Lendr.fi（RWAL） to GBP
0.0052365
1 Lendr.fi（RWAL） to EUR
0.0059347
1 Lendr.fi（RWAL） to USD
$0.006982
1 Lendr.fi（RWAL） to MYR
RM0.02946404
1 Lendr.fi（RWAL） to TRY
0.29331382
1 Lendr.fi（RWAL） to JPY
¥1.068246
1 Lendr.fi（RWAL） to ARS
ARS$10.38984438
1 Lendr.fi（RWAL） to RUB
0.55569738
1 Lendr.fi（RWAL） to INR
0.61322906
1 Lendr.fi（RWAL） to IDR
Rp116.36662012
1 Lendr.fi（RWAL） to PHP
0.40998304
1 Lendr.fi（RWAL） to EGP
￡E.0.33157518
1 Lendr.fi（RWAL） to BRL
R$0.03756316
1 Lendr.fi（RWAL） to CAD
C$0.00970498
1 Lendr.fi（RWAL） to BDT
0.8542477
1 Lendr.fi（RWAL） to NGN
10.1926727
1 Lendr.fi（RWAL） to COP
$27.06195272
1 Lendr.fi（RWAL） to ZAR
R.0.1200904
1 Lendr.fi（RWAL） to UAH
0.29317418
1 Lendr.fi（RWAL） to TZS
T.Sh.17.28212568
1 Lendr.fi（RWAL） to VES
Bs1.480184
1 Lendr.fi（RWAL） to CLP
$6.577044
1 Lendr.fi（RWAL） to PKR
Rs1.97283392
1 Lendr.fi（RWAL） to KZT
3.75373266
1 Lendr.fi（RWAL） to THB
฿0.22789248
1 Lendr.fi（RWAL） to TWD
NT$0.21532488
1 Lendr.fi（RWAL） to AED
د.إ0.02562394
1 Lendr.fi（RWAL） to CHF
Fr0.00551578
1 Lendr.fi（RWAL） to HKD
HK$0.05418032
1 Lendr.fi（RWAL） to AMD
֏2.66893932
1 Lendr.fi（RWAL） to MAD
.د.م0.06430422
1 Lendr.fi（RWAL） to MXN
$0.1284688
1 Lendr.fi（RWAL） to SAR
ريال0.0261825
1 Lendr.fi（RWAL） to ETB
Br1.06643068
1 Lendr.fi（RWAL） to KES
KSh0.90004962
1 Lendr.fi（RWAL） to JOD
د.أ0.004950238
1 Lendr.fi（RWAL） to PLN
0.02541448
1 Lendr.fi（RWAL） to RON
лв0.03051134
1 Lendr.fi（RWAL） to SEK
kr0.06549116
1 Lendr.fi（RWAL） to BGN
лв0.01172976
1 Lendr.fi（RWAL） to HUF
Ft2.34057586
1 Lendr.fi（RWAL） to CZK
0.14585398
1 Lendr.fi（RWAL） to KWD
د.ك0.002136492
1 Lendr.fi（RWAL） to ILS
0.02290096
1 Lendr.fi（RWAL） to BOB
Bs0.0481758
1 Lendr.fi（RWAL） to AZN
0.0118694
1 Lendr.fi（RWAL） to TJS
SM0.06500242
1 Lendr.fi（RWAL） to GEL
0.01892122
1 Lendr.fi（RWAL） to AOA
Kz6.38790162
1 Lendr.fi（RWAL） to BHD
.د.ب0.002625232
1 Lendr.fi（RWAL） to BMD
$0.006982
1 Lendr.fi（RWAL） to DKK
kr0.04482444
1 Lendr.fi（RWAL） to HNL
L0.18306804
1 Lendr.fi（RWAL） to MUR
0.31782064
1 Lendr.fi（RWAL） to NAD
$0.12085842
1 Lendr.fi（RWAL） to NOK
kr0.06982
1 Lendr.fi（RWAL） to NZD
$0.01207886
1 Lendr.fi（RWAL） to PAB
B/.0.006982
1 Lendr.fi（RWAL） to PGK
K0.0296735
1 Lendr.fi（RWAL） to QAR
ر.ق0.02541448
1 Lendr.fi（RWAL） to RSD
дин.0.70427434
1 Lendr.fi（RWAL） to UZS
soʻm84.12046258
1 Lendr.fi（RWAL） to ALL
L0.58013438
1 Lendr.fi（RWAL） to ANG
ƒ0.01249778
1 Lendr.fi（RWAL） to AWG
ƒ0.01249778
1 Lendr.fi（RWAL） to BBD
$0.013964
1 Lendr.fi（RWAL） to BAM
KM0.01172976
1 Lendr.fi（RWAL） to BIF
Fr20.589918
1 Lendr.fi（RWAL） to BND
$0.00900678
1 Lendr.fi（RWAL） to BSD
$0.006982
1 Lendr.fi（RWAL） to JMD
$1.11830694
1 Lendr.fi（RWAL） to KHR
28.1531695
1 Lendr.fi（RWAL） to KMF
Fr2.960368
1 Lendr.fi（RWAL） to LAK
151.78260566
1 Lendr.fi（RWAL） to LKR
රු2.1176406
1 Lendr.fi（RWAL） to MDL
L0.11918274
1 Lendr.fi（RWAL） to MGA
Ar31.59271216
1 Lendr.fi（RWAL） to MOP
P0.05578618
1 Lendr.fi（RWAL） to MVR
0.1068246
1 Lendr.fi（RWAL） to MWK
MK12.1005042
1 Lendr.fi（RWAL） to MZN
MT0.4461498
1 Lendr.fi（RWAL） to NPR
रु0.97908586
1 Lendr.fi（RWAL） to PYG
49.516344
1 Lendr.fi（RWAL） to RWF
Fr10.116918
1 Lendr.fi（RWAL） to SBD
$0.05753168
1 Lendr.fi（RWAL） to SCR
0.0970498
1 Lendr.fi（RWAL） to SRD
$0.27739486
1 Lendr.fi（RWAL） to SVC
$0.06095286
1 Lendr.fi（RWAL） to SZL
L0.12085842
1 Lendr.fi（RWAL） to TMT
m0.02450682
1 Lendr.fi（RWAL） to TND
د.ت0.020478206
1 Lendr.fi（RWAL） to TTD
$0.04733796
1 Lendr.fi（RWAL） to UGX
Sh24.241504
1 Lendr.fi（RWAL） to XAF
Fr3.937848
1 Lendr.fi（RWAL） to XCD
$0.0188514
1 Lendr.fi（RWAL） to XOF
Fr3.937848
1 Lendr.fi（RWAL） to XPF
Fr0.712164
1 Lendr.fi（RWAL） to BWP
P0.09956332
1 Lendr.fi（RWAL） to BZD
$0.013964
1 Lendr.fi（RWAL） to CVE
$0.66273144
1 Lendr.fi（RWAL） to DJF
Fr1.235814
1 Lendr.fi（RWAL） to DOP
$0.446848
1 Lendr.fi（RWAL） to DZD
د.ج0.9087073
1 Lendr.fi（RWAL） to FJD
$0.01584914
1 Lendr.fi（RWAL） to GNF
Fr60.70849
1 Lendr.fi（RWAL） to GTQ
Q0.0534123
1 Lendr.fi（RWAL） to GYD
$1.45909836
1 Lendr.fi（RWAL） to ISK
kr0.851804

Lendr.fi资源

要更深入地了解 Lendr.fi，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Lendr.fi网站
区块查询

人们还问：关于Lendr.fi的其他问题

Lendr.fi（RWAL）今日价格是多少？
RWAL 实时价格为 0.006982 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 RWAL 兑 USD 的价格是多少？
当前 RWAL 兑 USD 的价格为 $ 0.006982。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Lendr.fi 的市值是多少？
RWAL 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
RWAL 的流通供应量是多少？
RWAL 的流通供应量为 -- USD
RWAL 的历史最高价（ATH）是多少？
RWAL 的历史最高价是 -- USD
RWAL 的历史最低价（ATL）是多少？
RWAL 的历史最低价是 -- USD
RWAL 的交易量是多少？
RWAL 的 24 小时实时交易量为 $ 6.96K USD
RWAL 今年会涨吗？
RWAL 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 RWAL 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:44:43 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

