Runwago 图标

Runwago实时价格 (RUNWAGO)

1 RUNWAGO 兑换为 USD 的实时价格：

$0.06773
+8.64%1D
USD
Runwago (RUNWAGO) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:19:40 (UTC+8)

Runwago（RUNWAGO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.05958
24H最低价
$ 0.069
24H最高价

$ 0.05958
$ 0.069
$ 1.0835555409997446
$ 0.061771914957279205
+1.95%

+8.64%

-45.49%

-45.49%

Runwago（RUNWAGO）当前实时价格为 $ 0.06773。过去 24 小时内，RUNWAGO 的交易价格在 $ 0.05958$ 0.069 之间波动，市场活跃度显著。RUNWAGO 的历史最高价为 $ 1.0835555409997446，历史最低价为 $ 0.061771914957279205

从短期表现来看，RUNWAGO 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.95%，过去 24 小时内变动为 +8.64%，过去 7 天内累计变动为 -45.49%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Runwago（RUNWAGO）市场信息

No.3869

$ 0.00
$ 18.93K
$ 6.77M
0.00
100,000,000
100,000,000
0.00%

BASE

Runwago 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.93K。RUNWAGO 的流通量为 0.00，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.77M

Runwago（RUNWAGO）价格历史 USD

跟踪 Runwago 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0053865+8.64%
30天$ -0.16227-70.56%
60天$ -0.02227-24.75%
90天$ -0.02227-24.75%
Runwago 今日价格变化

今天，RUNWAGO 记录了 $ +0.0053865 (+8.64%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Runwago 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.16227 (-70.56%)，显示了该代币在短期内的表现。

Runwago 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，RUNWAGO 的变化为 $ -0.02227 (-24.75%)，从而更广泛地了解其表现。

Runwago 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.02227 (-24.75%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Runwago（RUNWAGO）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Runwago 价格历史页面

什么是Runwago (RUNWAGO)

Runwago 是唯一一款由 Garmin 支持的 Web3 应用，并由行业领军企业 Alfa Catalyst Ventures、Kairon Labs 等提供支持。Runwago 由专业工作室 CleevioX 开发，旨在为全球超过 3 亿活跃跑步者带来 SportFi 革命。

Runwago在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Runwago 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 RUNWAGO 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Runwago 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Runwago 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Runwago 价格预测 (USD)

Runwago（RUNWAGO）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Runwago（RUNWAGO）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Runwago 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Runwago 价格预测

Runwago（RUNWAGO）代币经济

了解 Runwago（RUNWAGO）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 RUNWAGO 代币的完整经济学

如何购买Runwago (RUNWAGO)

正在寻找如何购买 Runwago？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Runwago。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

RUNWAGO 兑换为当地货币

1 Runwago（RUNWAGO） to VND
1,782.31495
1 Runwago（RUNWAGO） to AUD
A$0.1036269
1 Runwago（RUNWAGO） to GBP
0.0507975
1 Runwago（RUNWAGO） to EUR
0.0582478
1 Runwago（RUNWAGO） to USD
$0.06773
1 Runwago（RUNWAGO） to MYR
RM0.2858206
1 Runwago（RUNWAGO） to TRY
2.8453373
1 Runwago（RUNWAGO） to JPY
¥10.36269
1 Runwago（RUNWAGO） to ARS
ARS$100.3406404
1 Runwago（RUNWAGO） to RUB
5.4664883
1 Runwago（RUNWAGO） to INR
5.9487259
1 Runwago（RUNWAGO） to IDR
Rp1,128.8328818
1 Runwago（RUNWAGO） to PHP
3.9771056
1 Runwago（RUNWAGO） to EGP
￡E.3.2178523
1 Runwago（RUNWAGO） to BRL
R$0.3643874
1 Runwago（RUNWAGO） to CAD
C$0.0941447
1 Runwago（RUNWAGO） to BDT
8.2867655
1 Runwago（RUNWAGO） to NGN
98.7313756
1 Runwago（RUNWAGO） to COP
$262.5187708
1 Runwago（RUNWAGO） to ZAR
R.1.164956
1 Runwago（RUNWAGO） to UAH
2.8439827
1 Runwago（RUNWAGO） to TZS
T.Sh.167.2341749
1 Runwago（RUNWAGO） to VES
Bs14.35876
1 Runwago（RUNWAGO） to CLP
$63.86939
1 Runwago（RUNWAGO） to PKR
Rs19.1594624
1 Runwago（RUNWAGO） to KZT
36.4136799
1 Runwago（RUNWAGO） to THB
฿2.2107072
1 Runwago（RUNWAGO） to TWD
NT$2.0887932
1 Runwago（RUNWAGO） to AED
د.إ0.2485691
1 Runwago（RUNWAGO） to CHF
Fr0.0535067
1 Runwago（RUNWAGO） to HKD
HK$0.5255848
1 Runwago（RUNWAGO） to AMD
֏25.8708281
1 Runwago（RUNWAGO） to MAD
.د.م0.6237933
1 Runwago（RUNWAGO） to MXN
$1.246232
1 Runwago（RUNWAGO） to SAR
ريال0.2533102
1 Runwago（RUNWAGO） to ETB
Br10.3525305
1 Runwago（RUNWAGO） to KES
KSh8.7229467
1 Runwago（RUNWAGO） to JOD
د.أ0.04802057
1 Runwago（RUNWAGO） to PLN
0.2465372
1 Runwago（RUNWAGO） to RON
лв0.2959801
1 Runwago（RUNWAGO） to SEK
kr0.6359847
1 Runwago（RUNWAGO） to BGN
лв0.1137864
1 Runwago（RUNWAGO） to HUF
Ft22.7200285
1 Runwago（RUNWAGO） to CZK
1.415557
1 Runwago（RUNWAGO） to KWD
د.ك0.02072538
1 Runwago（RUNWAGO） to ILS
0.2221544
1 Runwago（RUNWAGO） to BOB
Bs0.4666597
1 Runwago（RUNWAGO） to AZN
0.115141
1 Runwago（RUNWAGO） to TJS
SM0.6305663
1 Runwago（RUNWAGO） to GEL
0.1835483
1 Runwago（RUNWAGO） to AOA
Kz61.9668543
1 Runwago（RUNWAGO） to BHD
.د.ب0.02546648
1 Runwago（RUNWAGO） to BMD
$0.06773
1 Runwago（RUNWAGO） to DKK
kr0.4348266
1 Runwago（RUNWAGO） to HNL
L1.7765579
1 Runwago（RUNWAGO） to MUR
3.0830696
1 Runwago（RUNWAGO） to NAD
$1.1730836
1 Runwago（RUNWAGO） to NOK
kr0.6773
1 Runwago（RUNWAGO） to NZD
$0.1171729
1 Runwago（RUNWAGO） to PAB
B/.0.06773
1 Runwago（RUNWAGO） to PGK
K0.2885298
1 Runwago（RUNWAGO） to QAR
ر.ق0.2465372
1 Runwago（RUNWAGO） to RSD
дин.6.8278613
1 Runwago（RUNWAGO） to UZS
soʻm816.0239087
1 Runwago（RUNWAGO） to ALL
L5.6276857
1 Runwago（RUNWAGO） to ANG
ƒ0.1212367
1 Runwago（RUNWAGO） to AWG
ƒ0.1212367
1 Runwago（RUNWAGO） to BBD
$0.13546
1 Runwago（RUNWAGO） to BAM
KM0.1137864
1 Runwago（RUNWAGO） to BIF
Fr199.19393
1 Runwago（RUNWAGO） to BND
$0.0873717
1 Runwago（RUNWAGO） to BSD
$0.06773
1 Runwago（RUNWAGO） to JMD
$10.8449276
1 Runwago（RUNWAGO） to KHR
272.0077438
1 Runwago（RUNWAGO） to KMF
Fr28.71752
1 Runwago（RUNWAGO） to LAK
1,472.3912749
1 Runwago（RUNWAGO） to LKR
රු20.5364133
1 Runwago（RUNWAGO） to MDL
L1.1575057
1 Runwago（RUNWAGO） to MGA
Ar305.089785
1 Runwago（RUNWAGO） to MOP
P0.5411627
1 Runwago（RUNWAGO） to MVR
1.036269
1 Runwago（RUNWAGO） to MWK
MK117.179673
1 Runwago（RUNWAGO） to MZN
MT4.327947
1 Runwago（RUNWAGO） to NPR
रु9.4950687
1 Runwago（RUNWAGO） to PYG
476.95466
1 Runwago（RUNWAGO） to RWF
Fr98.14077
1 Runwago（RUNWAGO） to SBD
$0.5580952
1 Runwago（RUNWAGO） to SCR
0.9387378
1 Runwago（RUNWAGO） to SRD
$2.6909129
1 Runwago（RUNWAGO） to SVC
$0.5912829
1 Runwago（RUNWAGO） to SZL
L1.1730836
1 Runwago（RUNWAGO） to TMT
m0.2377323
1 Runwago（RUNWAGO） to TND
د.ت0.19871982
1 Runwago（RUNWAGO） to TTD
$0.4585321
1 Runwago（RUNWAGO） to UGX
Sh235.15856
1 Runwago（RUNWAGO） to XAF
Fr38.19972
1 Runwago（RUNWAGO） to XCD
$0.182871
1 Runwago（RUNWAGO） to XOF
Fr38.19972
1 Runwago（RUNWAGO） to XPF
Fr6.90846
1 Runwago（RUNWAGO） to BWP
P0.9651525
1 Runwago（RUNWAGO） to BZD
$0.13546
1 Runwago（RUNWAGO） to CVE
$6.4214813
1 Runwago（RUNWAGO） to DJF
Fr11.98821
1 Runwago（RUNWAGO） to DOP
$4.3326881
1 Runwago（RUNWAGO） to DZD
د.ج8.8143822
1 Runwago（RUNWAGO） to FJD
$0.1537471
1 Runwago（RUNWAGO） to GNF
Fr588.91235
1 Runwago（RUNWAGO） to GTQ
Q0.5174572
1 Runwago（RUNWAGO） to GYD
$14.1481197
1 Runwago（RUNWAGO） to ISK
kr8.26306

人们还问：关于Runwago的其他问题

Runwago（RUNWAGO）今日价格是多少？
RUNWAGO 实时价格为 0.06773 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 RUNWAGO 兑 USD 的价格是多少？
当前 RUNWAGO 兑 USD 的价格为 $ 0.06773。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Runwago 的市值是多少？
RUNWAGO 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
RUNWAGO 的流通供应量是多少？
RUNWAGO 的流通供应量为 0.00 USD
RUNWAGO 的历史最高价（ATH）是多少？
RUNWAGO 的历史最高价是 1.0835555409997446 USD
RUNWAGO 的历史最低价（ATL）是多少？
RUNWAGO 的历史最低价是 0.061771914957279205 USD
RUNWAGO 的交易量是多少？
RUNWAGO 的 24 小时实时交易量为 $ 18.93K USD
RUNWAGO 今年会涨吗？
RUNWAGO 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 RUNWAGO 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:19:40 (UTC+8)

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

RUNWAGO 兑 USD 计算器

数量

RUNWAGO
RUNWAGO
USD
USD

1 RUNWAGO = 0.06773 USD

交易 RUNWAGO

RUNWAGO/USDT
$0.06773
$0.06773$0.06773
+8.64%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

