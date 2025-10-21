Runwago（RUNWAGO）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.05958 $ 0.05958 $ 0.05958 24H最低价 $ 0.069 $ 0.069 $ 0.069 24H最高价 24H最低价 $ 0.05958$ 0.05958 $ 0.05958 24H最高价 $ 0.069$ 0.069 $ 0.069 历史最高 $ 1.0835555409997446$ 1.0835555409997446 $ 1.0835555409997446 最低价 $ 0.061771914957279205$ 0.061771914957279205 $ 0.061771914957279205 涨跌幅（1H） +1.95% 涨跌幅（1D） +8.64% 漲跌幅（7D） -45.49% 漲跌幅（7D） -45.49%

Runwago（RUNWAGO）当前实时价格为 $ 0.06773。过去 24 小时内，RUNWAGO 的交易价格在 $ 0.05958 至 $ 0.069 之间波动，市场活跃度显著。RUNWAGO 的历史最高价为 $ 1.0835555409997446，历史最低价为 $ 0.061771914957279205。

从短期表现来看，RUNWAGO 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.95%，过去 24 小时内变动为 +8.64%，过去 7 天内累计变动为 -45.49%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Runwago（RUNWAGO）市场信息

排名 No.3869 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 18.93K$ 18.93K $ 18.93K 完全稀释市值 $ 6.77M$ 6.77M $ 6.77M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 流通率 0.00% 所属公链 BASE

Runwago 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.93K。RUNWAGO 的流通量为 0.00，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.77M。