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River (RIVER) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $2.6374 -- -17.94% -20.23% -63.87%

River 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 River 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 7 中立 1 买入 18 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 0 买入 14 技术指标 : 卖出 卖出 7 中立 1 买入 4 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 2.6473 2.6466 R2 2.6466 2.6462 R1 2.6463 2.646 PP 2.6456 2.6456 S1 2.6453 2.6452 S2 2.6446 2.645 S3 2.6443 2.6446

River 市场信号 当前净挂单量 -0.81M $7.26 M $8.07 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.08M 3日主动买入 $1.33 M 3日主动卖出 $1.24 M 7日主动买卖差额 -0.13M 7日主动买入 $7.08 M 7日主动卖出 $7.21 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 River资金流向 净流入 RIVERUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.00 M 2.57 2026-08-13 $0.02 M 2.60 2026-08-12 $0.00 M 2.59 2026-08-11 -$0.02 M 2.66 2026-08-10 $0.01 M 2.84 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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