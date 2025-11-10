Project Rescue 将数十年的灾害响应经验与尖端的区块链技术和去中心化金融 (DeFi) 相结合，推出了 $RESCUE 代币，其功能如下：支持全球救援行动和灾害防备工作；赋能个人投资具有影响力的、切实可行的项目，旨在建设更安全、更具韧性的社区；构建一个以安全和韧性为愿景的全球社区。