PROJECT RESCUE（RESCUE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.2116 $ 0.2116 $ 0.2116 24H最低价 $ 0.2183 $ 0.2183 $ 0.2183 24H最高价 24H最低价 $ 0.2116$ 0.2116 $ 0.2116 24H最高价 $ 0.2183$ 0.2183 $ 0.2183 历史最高 $ 0.8680709587324534$ 0.8680709587324534 $ 0.8680709587324534 最低价 $ 0.009358123976666423$ 0.009358123976666423 $ 0.009358123976666423 涨跌幅（1H） +0.74% 涨跌幅（1D） +0.27% 漲跌幅（7D） -0.14% 漲跌幅（7D） -0.14%

PROJECT RESCUE（RESCUE）当前实时价格为 $ 0.217。过去 24 小时内，RESCUE 的交易价格在 $ 0.2116 至 $ 0.2183 之间波动，市场活跃度显著。RESCUE 的历史最高价为 $ 0.8680709587324534，历史最低价为 $ 0.009358123976666423。

从短期表现来看，RESCUE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.74%，过去 24 小时内变动为 +0.27%，过去 7 天内累计变动为 -0.14%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PROJECT RESCUE（RESCUE）市场信息

排名 No.5265 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 79.02K$ 79.02K $ 79.02K 完全稀释市值 $ 21.70M$ 21.70M $ 21.70M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 总供应量 35,458,333 35,458,333 35,458,333 流通率 0.00% 所属公链 SOL

PROJECT RESCUE 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 79.02K。RESCUE 的流通量为 0.00，总供应量是 35458333，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.70M。