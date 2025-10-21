Real 当前实时价格为 0.01882 USD。跟踪 REAL1 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 REAL1 价格趋势。Real 当前实时价格为 0.01882 USD。跟踪 REAL1 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 REAL1 价格趋势。

Real 图标

Real实时价格 (REAL1)

1 REAL1 兑换为 USD 的实时价格：

$0.01862
$0.01862$0.01862
+0.10%1D
USD
Real (REAL1) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:43:59 (UTC+8)

Real（REAL1）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.01772
$ 0.01772$ 0.01772
24H最低价
$ 0.02084
$ 0.02084$ 0.02084
24H最高价

$ 0.01772
$ 0.01772$ 0.01772

$ 0.02084
$ 0.02084$ 0.02084

--
----

--
----

+1.29%

+0.10%

-19.71%

-19.71%

Real（REAL1）当前实时价格为 $ 0.01882。过去 24 小时内，REAL1 的交易价格在 $ 0.01772$ 0.02084 之间波动，市场活跃度显著。REAL1 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，REAL1 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.29%，过去 24 小时内变动为 +0.10%，过去 7 天内累计变动为 -19.71%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Real（REAL1）市场信息

--
----

$ 51.54K
$ 51.54K$ 51.54K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Real 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 51.54K。REAL1 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

Real（REAL1）价格历史 USD

跟踪 Real 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0000186+0.10%
30天$ -0.04858-72.08%
60天$ -0.08118-81.18%
90天$ -0.08118-81.18%
Real 今日价格变化

今天，REAL1 记录了 $ +0.0000186 (+0.10%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Real 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.04858 (-72.08%)，显示了该代币在短期内的表现。

Real 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，REAL1 的变化为 $ -0.08118 (-81.18%)，从而更广泛地了解其表现。

Real 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.08118 (-81.18%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Real（REAL1）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Real 价格历史页面

什么是Real (REAL1)

REAL1 核心叙事为“将真实世界价值桥接到 Solana”。

Real在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Real 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 REAL1 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Real 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Real 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Real 价格预测 (USD)

Real（REAL1）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Real（REAL1）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Real 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Real 价格预测

Real（REAL1）代币经济

了解 Real（REAL1）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 REAL1 代币的完整经济学

如何购买Real (REAL1)

正在寻找如何购买 Real？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Real。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

REAL1 兑换为当地货币

1 Real（REAL1） to VND
495.2483
1 Real（REAL1） to AUD
A$0.0286064
1 Real（REAL1） to GBP
0.014115
1 Real（REAL1） to EUR
0.015997
1 Real（REAL1） to USD
$0.01882
1 Real（REAL1） to MYR
RM0.0794204
1 Real（REAL1） to TRY
0.7906282
1 Real（REAL1） to JPY
¥2.87946
1 Real（REAL1） to ARS
ARS$28.0058538
1 Real（REAL1） to RUB
1.4975074
1 Real（REAL1） to INR
1.6529606
1 Real（REAL1） to IDR
Rp313.6665412
1 Real（REAL1） to PHP
1.1051104
1 Real（REAL1） to EGP
￡E.0.8937618
1 Real（REAL1） to BRL
R$0.1012516
1 Real（REAL1） to CAD
C$0.0261598
1 Real（REAL1） to BDT
2.3031916
1 Real（REAL1） to NGN
27.474377
1 Real（REAL1） to COP
$72.9455672
1 Real（REAL1） to ZAR
R.0.323704
1 Real（REAL1） to UAH
0.79044
1 Real（REAL1） to TZS
T.Sh.46.5840168
1 Real（REAL1） to VES
Bs3.98984
1 Real（REAL1） to CLP
$17.72844
1 Real（REAL1） to PKR
Rs5.3177792
1 Real（REAL1） to KZT
10.1236544
1 Real（REAL1） to THB
฿0.6142848
1 Real（REAL1） to TWD
NT$0.5804088
1 Real（REAL1） to AED
د.إ0.0690694
1 Real（REAL1） to CHF
Fr0.0148678
1 Real（REAL1） to HKD
HK$0.1460432
1 Real（REAL1） to AMD
֏7.1941332
1 Real（REAL1） to MAD
.د.م0.1733322
1 Real（REAL1） to MXN
$0.346288
1 Real（REAL1） to SAR
ريال0.070575
1 Real（REAL1） to ETB
Br2.8745668
1 Real（REAL1） to KES
KSh2.4260862
1 Real（REAL1） to JOD
د.أ0.01334338
1 Real（REAL1） to PLN
0.0685048
1 Real（REAL1） to RON
лв0.0822434
1 Real（REAL1） to SEK
kr0.1765316
1 Real（REAL1） to BGN
лв0.0316176
1 Real（REAL1） to HUF
Ft6.3090286
1 Real（REAL1） to CZK
0.3931498
1 Real（REAL1） to KWD
د.ك0.00575892
1 Real（REAL1） to ILS
0.0617296
1 Real（REAL1） to BOB
Bs0.129858
1 Real（REAL1） to AZN
0.031994
1 Real（REAL1） to TJS
SM0.1752142
1 Real（REAL1） to GEL
0.0510022
1 Real（REAL1） to AOA
Kz17.2186062
1 Real（REAL1） to BHD
.د.ب0.00707632
1 Real（REAL1） to BMD
$0.01882
1 Real（REAL1） to DKK
kr0.1208244
1 Real（REAL1） to HNL
L0.4934604
1 Real（REAL1） to MUR
0.8566864
1 Real（REAL1） to NAD
$0.3257742
1 Real（REAL1） to NOK
kr0.1882
1 Real（REAL1） to NZD
$0.0325586
1 Real（REAL1） to PAB
B/.0.01882
1 Real（REAL1） to PGK
K0.079985
1 Real（REAL1） to QAR
ر.ق0.0685048
1 Real（REAL1） to RSD
дин.1.8983734
1 Real（REAL1） to UZS
soʻm226.7469358
1 Real（REAL1） to ALL
L1.5637538
1 Real（REAL1） to ANG
ƒ0.0336878
1 Real（REAL1） to AWG
ƒ0.0336878
1 Real（REAL1） to BBD
$0.03764
1 Real（REAL1） to BAM
KM0.0316176
1 Real（REAL1） to BIF
Fr55.50018
1 Real（REAL1） to BND
$0.0242778
1 Real（REAL1） to BSD
$0.01882
1 Real（REAL1） to JMD
$3.0143994
1 Real（REAL1） to KHR
75.886945
1 Real（REAL1） to KMF
Fr7.97968
1 Real（REAL1） to LAK
409.1304266
1 Real（REAL1） to LKR
රු5.708106
1 Real（REAL1） to MDL
L0.3212574
1 Real（REAL1） to MGA
Ar85.1582416
1 Real（REAL1） to MOP
P0.1503718
1 Real（REAL1） to MVR
0.287946
1 Real（REAL1） to MWK
MK32.616942
1 Real（REAL1） to MZN
MT1.202598
1 Real（REAL1） to NPR
रु2.6391286
1 Real（REAL1） to PYG
133.47144
1 Real（REAL1） to RWF
Fr27.27018
1 Real（REAL1） to SBD
$0.1550768
1 Real（REAL1） to SCR
0.261598
1 Real（REAL1） to SRD
$0.7477186
1 Real（REAL1） to SVC
$0.1642986
1 Real（REAL1） to SZL
L0.3257742
1 Real（REAL1） to TMT
m0.0660582
1 Real（REAL1） to TND
د.ت0.05519906
1 Real（REAL1） to TTD
$0.1275996
1 Real（REAL1） to UGX
Sh65.34304
1 Real（REAL1） to XAF
Fr10.61448
1 Real（REAL1） to XCD
$0.050814
1 Real（REAL1） to XOF
Fr10.61448
1 Real（REAL1） to XPF
Fr1.91964
1 Real（REAL1） to BWP
P0.2683732
1 Real（REAL1） to BZD
$0.03764
1 Real（REAL1） to CVE
$1.7863944
1 Real（REAL1） to DJF
Fr3.33114
1 Real（REAL1） to DOP
$1.20448
1 Real（REAL1） to DZD
د.ج2.449423
1 Real（REAL1） to FJD
$0.0427214
1 Real（REAL1） to GNF
Fr163.6399
1 Real（REAL1） to GTQ
Q0.143973
1 Real（REAL1） to GYD
$3.9330036
1 Real（REAL1） to ISK
kr2.29604

Real资源

要更深入地了解 Real，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

人们还问：关于Real的其他问题

Real（REAL1）今日价格是多少？
REAL1 实时价格为 0.01882 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 REAL1 兑 USD 的价格是多少？
当前 REAL1 兑 USD 的价格为 $ 0.01882。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Real 的市值是多少？
REAL1 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
REAL1 的流通供应量是多少？
REAL1 的流通供应量为 -- USD
REAL1 的历史最高价（ATH）是多少？
REAL1 的历史最高价是 -- USD
REAL1 的历史最低价（ATL）是多少？
REAL1 的历史最低价是 -- USD
REAL1 的交易量是多少？
REAL1 的 24 小时实时交易量为 $ 51.54K USD
REAL1 今年会涨吗？
REAL1 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 REAL1 价格预测 获取更深入的分析。
Real（REAL1）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

REAL1 兑 USD 计算器

数量

REAL1
REAL1
USD
USD

1 REAL1 = 0.01882 USD

交易 REAL1

REAL1/USDT
$0.01862
$0.01862$0.01862
+0.05%

