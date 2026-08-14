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RE (RE) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.44609 -- +11.54% -15.43% +346.09%

RE 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 RE 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 强烈卖出 卖出 17 中立 6 买入 3 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 11 中立 2 买入 1 技术指标 : 卖出 卖出 6 中立 4 买入 2 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.4454 0.4453 R2 0.4453 0.4453 R1 0.4453 0.4453 PP 0.4452 0.4452 S1 0.4452 0.4452 S2 0.4451 0.4452 S3 0.4451 0.4451

RE 市场信号 当前净挂单量 -0.15M $1.53 M $1.68 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.05M 3日主动买入 $2.28 M 3日主动卖出 $2.33 M 7日主动买卖差额 -0.13M 7日主动买入 $8.03 M 7日主动卖出 $8.17 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 RE资金流向 净流入 REUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.00 M 0.45 2026-08-13 $0.54 M 0.47 2026-08-12 -$0.14 M 0.42 2026-08-11 $0.25 M 0.42 2026-08-10 -$0.31 M 0.45 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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