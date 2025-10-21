Reddit（RDDTON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 213.96 $ 213.96 $ 213.96 24H最低价 $ 215.91 $ 215.91 $ 215.91 24H最高价 24H最低价 $ 213.96$ 213.96 $ 213.96 24H最高价 $ 215.91$ 215.91 $ 215.91 历史最高 $ 282.4541904298624$ 282.4541904298624 $ 282.4541904298624 最低价 $ 187.01273448374423$ 187.01273448374423 $ 187.01273448374423 涨跌幅（1H） +0.13% 涨跌幅（1D） +0.30% 漲跌幅（7D） +9.86% 漲跌幅（7D） +9.86%

Reddit（RDDTON）当前实时价格为 $ 214.67。过去 24 小时内，RDDTON 的交易价格在 $ 213.96 至 $ 215.91 之间波动，市场活跃度显著。RDDTON 的历史最高价为 $ 282.4541904298624，历史最低价为 $ 187.01273448374423。

从短期表现来看，RDDTON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.13%，过去 24 小时内变动为 +0.30%，过去 7 天内累计变动为 +9.86%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Reddit（RDDTON）市场信息

排名 No.2499 市值 $ 558.27K$ 558.27K $ 558.27K 成交量（24H） $ 56.19K$ 56.19K $ 56.19K 完全稀释市值 $ 558.27K$ 558.27K $ 558.27K 流通量 2.60K 2.60K 2.60K 总供应量 2,600.58035972 2,600.58035972 2,600.58035972 所属公链 ETH

Reddit 的当前市值为 $ 558.27K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.19K。RDDTON 的流通量为 2.60K，总供应量是 2600.58035972，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 558.27K。