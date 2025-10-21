Reddit 当前实时价格为 214.67 USD。跟踪 RDDTON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 RDDTON 价格趋势。Reddit 当前实时价格为 214.67 USD。跟踪 RDDTON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 RDDTON 价格趋势。

更多关于 RDDTON

RDDTON 价格信息

RDDTON 币种官网

RDDTON 代币经济

RDDTON 价格预测

RDDTON 价格历史

RDDTON 购买指南

RDDTON 兑换法币计算

RDDTON 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Reddit 图标

Reddit实时价格 (RDDTON)

1 RDDTON 兑换为 USD 的实时价格：

$214.67
$214.67$214.67
+0.30%1D
USD
Reddit (RDDTON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:18:34 (UTC+8)

Reddit（RDDTON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 213.96
$ 213.96$ 213.96
24H最低价
$ 215.91
$ 215.91$ 215.91
24H最高价

$ 213.96
$ 213.96$ 213.96

$ 215.91
$ 215.91$ 215.91

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624$ 282.4541904298624

$ 187.01273448374423
$ 187.01273448374423$ 187.01273448374423

+0.13%

+0.30%

+9.86%

+9.86%

Reddit（RDDTON）当前实时价格为 $ 214.67。过去 24 小时内，RDDTON 的交易价格在 $ 213.96$ 215.91 之间波动，市场活跃度显著。RDDTON 的历史最高价为 $ 282.4541904298624，历史最低价为 $ 187.01273448374423

从短期表现来看，RDDTON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.13%，过去 24 小时内变动为 +0.30%，过去 7 天内累计变动为 +9.86%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Reddit（RDDTON）市场信息

No.2499

$ 558.27K
$ 558.27K$ 558.27K

$ 56.19K
$ 56.19K$ 56.19K

$ 558.27K
$ 558.27K$ 558.27K

2.60K
2.60K 2.60K

2,600.58035972
2,600.58035972 2,600.58035972

ETH

Reddit 的当前市值为 $ 558.27K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.19K。RDDTON 的流通量为 2.60K，总供应量是 2600.58035972，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 558.27K

Reddit（RDDTON）价格历史 USD

跟踪 Reddit 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.6421+0.30%
30天$ -25.52-10.63%
60天$ +14.67+7.33%
90天$ +14.67+7.33%
Reddit 今日价格变化

今天，RDDTON 记录了 $ +0.6421 (+0.30%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Reddit 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -25.52 (-10.63%)，显示了该代币在短期内的表现。

Reddit 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，RDDTON 的变化为 $ +14.67 (+7.33%)，从而更广泛地了解其表现。

Reddit 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +14.67 (+7.33%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Reddit（RDDTON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Reddit 价格历史页面

什么是Reddit (RDDTON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

Reddit在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Reddit 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 RDDTON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Reddit 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Reddit 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Reddit 价格预测 (USD)

Reddit（RDDTON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Reddit（RDDTON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Reddit 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Reddit 价格预测

Reddit（RDDTON）代币经济

了解 Reddit（RDDTON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 RDDTON 代币的完整经济学

如何购买Reddit (RDDTON)

正在寻找如何购买 Reddit？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Reddit。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

RDDTON 兑换为当地货币

1 Reddit（RDDTON） to VND
5,649,041.05
1 Reddit（RDDTON） to AUD
A$328.4451
1 Reddit（RDDTON） to GBP
161.0025
1 Reddit（RDDTON） to EUR
184.6162
1 Reddit（RDDTON） to USD
$214.67
1 Reddit（RDDTON） to MYR
RM905.9074
1 Reddit（RDDTON） to TRY
9,018.2867
1 Reddit（RDDTON） to JPY
¥32,844.51
1 Reddit（RDDTON） to ARS
ARS$318,029.3116
1 Reddit（RDDTON） to RUB
17,326.0157
1 Reddit（RDDTON） to INR
18,854.4661
1 Reddit（RDDTON） to IDR
Rp3,577,831.9022
1 Reddit（RDDTON） to PHP
12,605.4224
1 Reddit（RDDTON） to EGP
￡E.10,198.9717
1 Reddit（RDDTON） to BRL
R$1,154.9246
1 Reddit（RDDTON） to CAD
C$298.3913
1 Reddit（RDDTON） to BDT
26,264.8745
1 Reddit（RDDTON） to NGN
312,928.7524
1 Reddit（RDDTON） to COP
$832,052.3332
1 Reddit（RDDTON） to ZAR
R.3,692.324
1 Reddit（RDDTON） to UAH
9,013.9933
1 Reddit（RDDTON） to TZS
T.Sh.530,048.1371
1 Reddit（RDDTON） to VES
Bs45,510.04
1 Reddit（RDDTON） to CLP
$202,433.81
1 Reddit（RDDTON） to PKR
Rs60,725.8496
1 Reddit（RDDTON） to KZT
115,413.0321
1 Reddit（RDDTON） to THB
฿7,006.8288
1 Reddit（RDDTON） to TWD
NT$6,620.4228
1 Reddit（RDDTON） to AED
د.إ787.8389
1 Reddit（RDDTON） to CHF
Fr169.5893
1 Reddit（RDDTON） to HKD
HK$1,665.8392
1 Reddit（RDDTON） to AMD
֏81,997.4999
1 Reddit（RDDTON） to MAD
.د.م1,977.1107
1 Reddit（RDDTON） to MXN
$3,949.928
1 Reddit（RDDTON） to SAR
ريال802.8658
1 Reddit（RDDTON） to ETB
Br32,812.3095
1 Reddit（RDDTON） to KES
KSh27,647.3493
1 Reddit（RDDTON） to JOD
د.أ152.20103
1 Reddit（RDDTON） to PLN
781.3988
1 Reddit（RDDTON） to RON
лв938.1079
1 Reddit（RDDTON） to SEK
kr2,015.7513
1 Reddit（RDDTON） to BGN
лв360.6456
1 Reddit（RDDTON） to HUF
Ft72,011.0515
1 Reddit（RDDTON） to CZK
4,486.603
1 Reddit（RDDTON） to KWD
د.ك65.68902
1 Reddit（RDDTON） to ILS
704.1176
1 Reddit（RDDTON） to BOB
Bs1,479.0763
1 Reddit（RDDTON） to AZN
364.939
1 Reddit（RDDTON） to TJS
SM1,998.5777
1 Reddit（RDDTON） to GEL
581.7557
1 Reddit（RDDTON） to AOA
Kz196,403.7297
1 Reddit（RDDTON） to BHD
.د.ب80.71592
1 Reddit（RDDTON） to BMD
$214.67
1 Reddit（RDDTON） to DKK
kr1,378.1814
1 Reddit（RDDTON） to HNL
L5,630.7941
1 Reddit（RDDTON） to MUR
9,771.7784
1 Reddit（RDDTON） to NAD
$3,718.0844
1 Reddit（RDDTON） to NOK
kr2,146.7
1 Reddit（RDDTON） to NZD
$371.3791
1 Reddit（RDDTON） to PAB
B/.214.67
1 Reddit（RDDTON） to PGK
K914.4942
1 Reddit（RDDTON） to QAR
ر.ق781.3988
1 Reddit（RDDTON） to RSD
дин.21,640.8827
1 Reddit（RDDTON） to UZS
soʻm2,586,384.9473
1 Reddit（RDDTON） to ALL
L17,836.9303
1 Reddit（RDDTON） to ANG
ƒ384.2593
1 Reddit（RDDTON） to AWG
ƒ384.2593
1 Reddit（RDDTON） to BBD
$429.34
1 Reddit（RDDTON） to BAM
KM360.6456
1 Reddit（RDDTON） to BIF
Fr631,344.47
1 Reddit（RDDTON） to BND
$276.9243
1 Reddit（RDDTON） to BSD
$214.67
1 Reddit（RDDTON） to JMD
$34,372.9604
1 Reddit（RDDTON） to KHR
862,127.6002
1 Reddit（RDDTON） to KMF
Fr91,020.08
1 Reddit（RDDTON） to LAK
4,666,739.0371
1 Reddit（RDDTON） to LKR
රු65,090.0907
1 Reddit（RDDTON） to MDL
L3,668.7103
1 Reddit（RDDTON） to MGA
Ar966,981.015
1 Reddit（RDDTON） to MOP
P1,715.2133
1 Reddit（RDDTON） to MVR
3,284.451
1 Reddit（RDDTON） to MWK
MK371,400.567
1 Reddit（RDDTON） to MZN
MT13,717.413
1 Reddit（RDDTON） to NPR
रु30,094.5873
1 Reddit（RDDTON） to PYG
1,511,706.14
1 Reddit（RDDTON） to RWF
Fr311,056.83
1 Reddit（RDDTON） to SBD
$1,768.8808
1 Reddit（RDDTON） to SCR
2,975.3262
1 Reddit（RDDTON） to SRD
$8,528.8391
1 Reddit（RDDTON） to SVC
$1,874.0691
1 Reddit（RDDTON） to SZL
L3,718.0844
1 Reddit（RDDTON） to TMT
m753.4917
1 Reddit（RDDTON） to TND
د.ت629.84178
1 Reddit（RDDTON） to TTD
$1,453.3159
1 Reddit（RDDTON） to UGX
Sh745,334.24
1 Reddit（RDDTON） to XAF
Fr121,073.88
1 Reddit（RDDTON） to XCD
$579.609
1 Reddit（RDDTON） to XOF
Fr121,073.88
1 Reddit（RDDTON） to XPF
Fr21,896.34
1 Reddit（RDDTON） to BWP
P3,059.0475
1 Reddit（RDDTON） to BZD
$429.34
1 Reddit（RDDTON） to CVE
$20,352.8627
1 Reddit（RDDTON） to DJF
Fr37,996.59
1 Reddit（RDDTON） to DOP
$13,732.4399
1 Reddit（RDDTON） to DZD
د.ج27,937.1538
1 Reddit（RDDTON） to FJD
$487.3009
1 Reddit（RDDTON） to GNF
Fr1,866,555.65
1 Reddit（RDDTON） to GTQ
Q1,640.0788
1 Reddit（RDDTON） to GYD
$44,842.4163
1 Reddit（RDDTON） to ISK
kr26,189.74

Reddit资源

要更深入地了解 Reddit，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Reddit网站
区块查询

人们还问：关于Reddit的其他问题

Reddit（RDDTON）今日价格是多少？
RDDTON 实时价格为 214.67 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 RDDTON 兑 USD 的价格是多少？
当前 RDDTON 兑 USD 的价格为 $ 214.67。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Reddit 的市值是多少？
RDDTON 的市值为 $ 558.27K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
RDDTON 的流通供应量是多少？
RDDTON 的流通供应量为 2.60K USD
RDDTON 的历史最高价（ATH）是多少？
RDDTON 的历史最高价是 282.4541904298624 USD
RDDTON 的历史最低价（ATL）是多少？
RDDTON 的历史最低价是 187.01273448374423 USD
RDDTON 的交易量是多少？
RDDTON 的 24 小时实时交易量为 $ 56.19K USD
RDDTON 今年会涨吗？
RDDTON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 RDDTON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:18:34 (UTC+8)

Reddit（RDDTON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

RDDTON 兑 USD 计算器

数量

RDDTON
RDDTON
USD
USD

1 RDDTON = 214.67 USD

交易 RDDTON

RDDTON/USDT
$214.67
$214.67$214.67
+0.29%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,503.00
$114,503.00$114,503.00

+0.71%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,165.76
$4,165.76$4,165.76

+2.21%

Ping 图标

Ping

PING

$0.04073
$0.04073$0.04073

+2.08%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.3232
$5.3232$5.3232

-14.70%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.02
$200.02$200.02

+0.23%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,165.76
$4,165.76$4,165.76

+2.21%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,503.00
$114,503.00$114,503.00

+0.71%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.02
$200.02$200.02

+0.23%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6542
$2.6542$2.6542

+0.51%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20568
$0.20568$0.20568

+1.29%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0158
$0.0158$0.0158

-73.66%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000091
$0.000000000000091$0.000000000000091

+24.65%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010657
$0.010657$0.010657

-8.27%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015011
$0.000000000000000000015011$0.000000000000000000015011

+1,898.80%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000016
$0.000000000000016$0.000000000000016

+220.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003469
$0.0003469$0.0003469

+74.05%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.15212
$0.15212$0.15212

+59.40%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000080
$0.0000000000000000000080$0.0000000000000000000080

+40.35%