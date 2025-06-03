什么是Redacted Coin (RDAC)

Redacted 加速跨多个元和垂直领域的 web3 初创企业发展，通过由 RDAC 驱动的用户和数据生态系统，塑造下一个行业颠覆者。web3 行业目前面临着可持续性挑战——由于元的不断变化，代币价值难以维持，加之缺乏产品用例，以及代币在 TGE 失去用户关注后逐渐下沉。为了应对这一行业挑战，RDAC 统一于一个代币下，为 Redacted 共同拥有和共同开发的一系列创收产品提供支持，这些产品涵盖 DeFi、AI、交易、支付、NFTFi 等多个垂直领域，总计拥有 130 万用户、110 万社交覆盖率和 5 亿美元的交易量。Redacted 已筹集 1000 万美元，并获得了 Spartan Group、Animoca Brands、Polygon Ventures 以及超过 100 位 web3 领域顶级创始人和天使投资人的鼎力支持。

Redacted Coin在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Redacted Coin 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。



此外，您还可以：

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Redacted Coin价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Redacted Coin、比特币或以太坊。 RDAC未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Redacted Coin价格预测页面。

Redacted Coin价格历史

追踪RDAC的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估RDAC的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Redacted Coin价格历史页面。

如何购买Redacted Coin (RDAC)

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RDAC 兑换为当地货币

1 RDAC 兑换 VND ₫ 398.9354 1 RDAC 兑换 AUD A$ 0.0233464 1 RDAC 兑换 GBP ￡ 0.0110668 1 RDAC 兑换 EUR € 0.0131892 1 RDAC 兑换 USD $ 0.01516 1 RDAC 兑换 MYR RM 0.0642784 1 RDAC 兑换 TRY ₺ 0.5936656 1 RDAC 兑换 JPY ¥ 2.1659092 1 RDAC 兑换 RUB ₽ 1.1941532 1 RDAC 兑换 INR ₹ 1.2966348 1 RDAC 兑换 IDR Rp 248.5245504 1 RDAC 兑换 KRW ₩ 20.8240792 1 RDAC 兑换 PHP ₱ 0.8438056 1 RDAC 兑换 EGP ￡E. 0.7533004 1 RDAC 兑换 BRL R$ 0.0861088 1 RDAC 兑换 CAD C$ 0.0207692 1 RDAC 兑换 BDT ৳ 1.8478524 1 RDAC 兑换 NGN ₦ 23.9493132 1 RDAC 兑换 UAH ₴ 0.6302012 1 RDAC 兑换 VES Bs 1.45536 1 RDAC 兑换 PKR Rs 4.2643564 1 RDAC 兑换 KZT ₸ 7.734632 1 RDAC 兑换 THB ฿ 0.4931548 1 RDAC 兑换 TWD NT$ 0.4546484 1 RDAC 兑换 AED د.إ 0.0556372 1 RDAC 兑换 CHF Fr 0.0122796 1 RDAC 兑换 HKD HK$ 0.1188544 1 RDAC 兑换 MAD .د.م 0.1391688 1 RDAC 兑换 MXN $ 0.2912236

Redacted Coin资源

要更深入地了解 Redacted Coin，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

人们还问：关于Redacted Coin的其他问题 Redacted Coin (RDAC)今天的价格是多少？ Redacted Coin (RDAC) 的实时价格为 0.01516 USD 。 Redacted Coin (RDAC)的市值是多少？ Redacted Coin 当前的市值为 $ 1.98M USD 。它的计算方法是将 RDAC 的当前供应量乘以 0.01516 USD 的实时市场价格。 Redacted Coin (RDAC) 的流通量是多少？ Redacted Coin (RDAC) 当前的流通供应量为 130.65M USD 。 Redacted Coin (RDAC) 的最高价格是多少？ 截至 2025-06-03 ，Redacted Coin (RDAC) 的最高价格为 0.15766 USD 。 Redacted Coin (RDAC) 的24小时交易量是多少？ Redacted Coin (RDAC) 的 24 小时交易量为 $ 1.36M USD 。您可以在 MEXC 上发现更多可交易代币并查看其 24 小时交易量。

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