Rarible（RARI）代币经济学

Rarible（RARI）代币经济学

深入了解 Rarible（RARI），包括其代币供应、分配模型以及实时市场数据。
USD

Rarible（RARI）信息

基於 NFT 的數字收藏和交易平臺 Rarible 推出治理代幣 RARI，用戶可以通過 Rarible 鑄幣，購買和出售數字收藏品，而不需要任何編碼技能。隨著該平臺使用人數的增加和市場的擴大，未來計畫向一個完全去中心化的自治組織轉變。因此治理代幣將對平臺的發展和決策進行管理。RARI 允許 Rarible 上最活躍的創建者和收藏者為任何平臺升級投票並參與管理和審核。RARI 不在平臺上進行銷售，只能通過積極參與平臺來獲得，團隊將這種方式稱為「市場流動性挖礦」（Marketplace Liquidity Mining）。RARI 總供應量中超過一半的代幣是留給 Rarible 市場上的賣家和買家的。團隊將根據用戶每週的購買量和銷售量，通過每週分配的方式獲得 RARI。

币种官网：
https://rari.foundation
区块查询：
https://etherscan.io/token/0xfca59cd816ab1ead66534d82bc21e7515ce441cf

Rarible（RARI）代币经济学和价格数据分析

快速了解 Rarible（RARI）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。

市值：
$ 20.78M
$ 20.78M$ 20.78M
总供应量：
--
----
流通量：
$ 19.28M
$ 19.28M$ 19.28M
FDV (完全稀释估值)：
--
----
最高价：
$ 49.33
$ 49.33$ 49.33
最低价：
$ 0.309504826433
$ 0.309504826433$ 0.309504826433
当前价格：
$ 1.078
$ 1.078$ 1.078

Rarible（RARI）代币经济模型：关键指标与应用场景

了解 Rarible（RARI）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。

关键代币经济指标及其计算方式：

总供应量（Total Supply）：

已创建或将要创建的 RARI 代币的最大数量。

流通供应量（Circulating Supply）：

当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。

最大供应量（Max Supply）：

RARI 代币可能存在的总数量上限。

完全稀释估值（FDV）：

当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。

通胀率（Inflation Rate）：

反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。

为什么这些代币经济指标对交易者很重要？

流通供应量高 = 流动性强。

最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。

代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。

FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。

现在您已经了解了 RARI 代币经济模型的功能，赶快查看 RARI 代币的实时价格吧！

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Rarible（RARI）价格历史

分析 RARI 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。

RARI 价格预测

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代币经济数据来自第三方。MEXC 不保证其准确性。请在做出任何投资决策前自行审慎评估。