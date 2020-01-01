Rarible（RARI）代币经济学
Rarible（RARI）信息
基於 NFT 的數字收藏和交易平臺 Rarible 推出治理代幣 RARI，用戶可以通過 Rarible 鑄幣，購買和出售數字收藏品，而不需要任何編碼技能。隨著該平臺使用人數的增加和市場的擴大，未來計畫向一個完全去中心化的自治組織轉變。因此治理代幣將對平臺的發展和決策進行管理。RARI 允許 Rarible 上最活躍的創建者和收藏者為任何平臺升級投票並參與管理和審核。RARI 不在平臺上進行銷售，只能通過積極參與平臺來獲得，團隊將這種方式稱為「市場流動性挖礦」（Marketplace Liquidity Mining）。RARI 總供應量中超過一半的代幣是留給 Rarible 市場上的賣家和買家的。團隊將根據用戶每週的購買量和銷售量，通過每週分配的方式獲得 RARI。
Rarible（RARI）代币经济学和价格数据分析
快速了解 Rarible（RARI）的代币经济数据，包括市值、供应量、FDV 和历史价格，帮助您轻松掌握币种现状与市场表现。
Rarible（RARI）代币经济模型：关键指标与应用场景
了解 Rarible（RARI）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。
关键代币经济指标及其计算方式：
总供应量（Total Supply）：
已创建或将要创建的 RARI 代币的最大数量。
流通供应量（Circulating Supply）：
当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。
最大供应量（Max Supply）：
RARI 代币可能存在的总数量上限。
完全稀释估值（FDV）：
当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。
通胀率（Inflation Rate）：
反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。
为什么这些代币经济指标对交易者很重要？
流通供应量高 = 流动性强。
最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。
代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。
FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。
现在您已经了解了 RARI 代币经济模型的功能，赶快查看 RARI 代币的实时价格吧！
如何购买 RARI
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Rarible（RARI）价格历史
分析 RARI 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。
RARI 价格预测
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代币经济数据来自第三方。MEXC 不保证其准确性。请在做出任何投资决策前自行审慎评估。