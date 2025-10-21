Raiinmaker（RAIIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.002 $ 0.002 $ 0.002 24H最低价 $ 0.0039 $ 0.0039 $ 0.0039 24H最高价 24H最低价 $ 0.002$ 0.002 $ 0.002 24H最高价 $ 0.0039$ 0.0039 $ 0.0039 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +7.40% 漲跌幅（7D） -36.96% 漲跌幅（7D） -36.96%

Raiinmaker（RAIIN）当前实时价格为 $ 0.0029。过去 24 小时内，RAIIN 的交易价格在 $ 0.002 至 $ 0.0039 之间波动，市场活跃度显著。RAIIN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，RAIIN 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +7.40%，过去 7 天内累计变动为 -36.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Raiinmaker（RAIIN）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 2.01K$ 2.01K $ 2.01K 完全稀释市值 $ 290.00K$ 290.00K $ 290.00K 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所属公链 SEIEVM

Raiinmaker 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.01K。RAIIN 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 290.00K。