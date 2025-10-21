Raiinmaker 当前实时价格为 0.0029 USD。跟踪 RAIIN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 RAIIN 价格趋势。Raiinmaker 当前实时价格为 0.0029 USD。跟踪 RAIIN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 RAIIN 价格趋势。

Raiinmaker 图标

Raiinmaker实时价格 (RAIIN)

1 RAIIN 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0029
$0.0029
+7.40%1D
USD
Raiinmaker (RAIIN) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:18:20 (UTC+8)

Raiinmaker（RAIIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.002
$ 0.002
24H最低价
$ 0.0039
$ 0.0039
24H最高价

$ 0.002
$ 0.002

$ 0.0039
$ 0.0039

--
--

--
--

0.00%

+7.40%

-36.96%

-36.96%

Raiinmaker（RAIIN）当前实时价格为 $ 0.0029。过去 24 小时内，RAIIN 的交易价格在 $ 0.002$ 0.0039 之间波动，市场活跃度显著。RAIIN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，RAIIN 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +7.40%，过去 7 天内累计变动为 -36.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Raiinmaker（RAIIN）市场信息

--
--

$ 2.01K
$ 2.01K

$ 290.00K
$ 290.00K

--
--

100,000,000
100,000,000

SEIEVM

Raiinmaker 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.01K。RAIIN 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 290.00K

Raiinmaker（RAIIN）价格历史 USD

跟踪 Raiinmaker 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0002+7.40%
30天$ -0.0195-87.06%
60天$ -0.0987-97.15%
90天$ -0.1821-98.44%
Raiinmaker 今日价格变化

今天，RAIIN 记录了 $ +0.0002 (+7.40%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Raiinmaker 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0195 (-87.06%)，显示了该代币在短期内的表现。

Raiinmaker 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，RAIIN 的变化为 $ -0.0987 (-97.15%)，从而更广泛地了解其表现。

Raiinmaker 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.1821 (-98.44%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Raiinmaker（RAIIN）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Raiinmaker 价格历史页面

什么是Raiinmaker (RAIIN)

Raiinmaker 是一个去中心化的人工智能平台，来自 190 个国家的 450,000 多名用户验证数据并贡献专有图像/视频数据集来训练下一代人工智能，并通过 $RAIIN 生态系统获得奖励。

Raiinmaker在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Raiinmaker 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 RAIIN 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Raiinmaker 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Raiinmaker 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Raiinmaker 价格预测 (USD)

Raiinmaker（RAIIN）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Raiinmaker（RAIIN）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Raiinmaker 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Raiinmaker 价格预测

Raiinmaker（RAIIN）代币经济

了解 Raiinmaker（RAIIN）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 RAIIN 代币的完整经济学

如何购买Raiinmaker (RAIIN)

正在寻找如何购买 Raiinmaker？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Raiinmaker。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

RAIIN 兑换为当地货币

1 Raiinmaker（RAIIN） to VND
76.3135
1 Raiinmaker（RAIIN） to AUD
A$0.004437
1 Raiinmaker（RAIIN） to GBP
0.002175
1 Raiinmaker（RAIIN） to EUR
0.002494
1 Raiinmaker（RAIIN） to USD
$0.0029
1 Raiinmaker（RAIIN） to MYR
RM0.012238
1 Raiinmaker（RAIIN） to TRY
0.121829
1 Raiinmaker（RAIIN） to JPY
¥0.4437
1 Raiinmaker（RAIIN） to ARS
ARS$4.296292
1 Raiinmaker（RAIIN） to RUB
0.234059
1 Raiinmaker（RAIIN） to INR
0.254707
1 Raiinmaker（RAIIN） to IDR
Rp48.333314
1 Raiinmaker（RAIIN） to PHP
0.170288
1 Raiinmaker（RAIIN） to EGP
￡E.0.137779
1 Raiinmaker（RAIIN） to BRL
R$0.015602
1 Raiinmaker（RAIIN） to CAD
C$0.004031
1 Raiinmaker（RAIIN） to BDT
0.354815
1 Raiinmaker（RAIIN） to NGN
4.227388
1 Raiinmaker（RAIIN） to COP
$11.240284
1 Raiinmaker（RAIIN） to ZAR
R.0.04988
1 Raiinmaker（RAIIN） to UAH
0.121771
1 Raiinmaker（RAIIN） to TZS
T.Sh.7.160477
1 Raiinmaker（RAIIN） to VES
Bs0.6148
1 Raiinmaker（RAIIN） to CLP
$2.7347
1 Raiinmaker（RAIIN） to PKR
Rs0.820352
1 Raiinmaker（RAIIN） to KZT
1.559127
1 Raiinmaker（RAIIN） to THB
฿0.094656
1 Raiinmaker（RAIIN） to TWD
NT$0.089436
1 Raiinmaker（RAIIN） to AED
د.إ0.010643
1 Raiinmaker（RAIIN） to CHF
Fr0.002291
1 Raiinmaker（RAIIN） to HKD
HK$0.022504
1 Raiinmaker（RAIIN） to AMD
֏1.107713
1 Raiinmaker（RAIIN） to MAD
.د.م0.026709
1 Raiinmaker（RAIIN） to MXN
$0.05336
1 Raiinmaker（RAIIN） to SAR
ريال0.010846
1 Raiinmaker（RAIIN） to ETB
Br0.443265
1 Raiinmaker（RAIIN） to KES
KSh0.373491
1 Raiinmaker（RAIIN） to JOD
د.أ0.0020561
1 Raiinmaker（RAIIN） to PLN
0.010556
1 Raiinmaker（RAIIN） to RON
лв0.012673
1 Raiinmaker（RAIIN） to SEK
kr0.027231
1 Raiinmaker（RAIIN） to BGN
лв0.004872
1 Raiinmaker（RAIIN） to HUF
Ft0.972805
1 Raiinmaker（RAIIN） to CZK
0.06061
1 Raiinmaker（RAIIN） to KWD
د.ك0.0008874
1 Raiinmaker（RAIIN） to ILS
0.009512
1 Raiinmaker（RAIIN） to BOB
Bs0.019981
1 Raiinmaker（RAIIN） to AZN
0.00493
1 Raiinmaker（RAIIN） to TJS
SM0.026999
1 Raiinmaker（RAIIN） to GEL
0.007859
1 Raiinmaker（RAIIN） to AOA
Kz2.653239
1 Raiinmaker（RAIIN） to BHD
.د.ب0.0010904
1 Raiinmaker（RAIIN） to BMD
$0.0029
1 Raiinmaker（RAIIN） to DKK
kr0.018618
1 Raiinmaker（RAIIN） to HNL
L0.076067
1 Raiinmaker（RAIIN） to MUR
0.132008
1 Raiinmaker（RAIIN） to NAD
$0.050228
1 Raiinmaker（RAIIN） to NOK
kr0.029
1 Raiinmaker（RAIIN） to NZD
$0.005017
1 Raiinmaker（RAIIN） to PAB
B/.0.0029
1 Raiinmaker（RAIIN） to PGK
K0.012354
1 Raiinmaker（RAIIN） to QAR
ر.ق0.010556
1 Raiinmaker（RAIIN） to RSD
дин.0.292349
1 Raiinmaker（RAIIN） to UZS
soʻm34.939751
1 Raiinmaker（RAIIN） to ALL
L0.240961
1 Raiinmaker（RAIIN） to ANG
ƒ0.005191
1 Raiinmaker（RAIIN） to AWG
ƒ0.005191
1 Raiinmaker（RAIIN） to BBD
$0.0058
1 Raiinmaker（RAIIN） to BAM
KM0.004872
1 Raiinmaker（RAIIN） to BIF
Fr8.5289
1 Raiinmaker（RAIIN） to BND
$0.003741
1 Raiinmaker（RAIIN） to BSD
$0.0029
1 Raiinmaker（RAIIN） to JMD
$0.464348
1 Raiinmaker（RAIIN） to KHR
11.646574
1 Raiinmaker（RAIIN） to KMF
Fr1.2296
1 Raiinmaker（RAIIN） to LAK
63.043477
1 Raiinmaker（RAIIN） to LKR
රු0.879309
1 Raiinmaker（RAIIN） to MDL
L0.049561
1 Raiinmaker（RAIIN） to MGA
Ar13.06305
1 Raiinmaker（RAIIN） to MOP
P0.023171
1 Raiinmaker（RAIIN） to MVR
0.04437
1 Raiinmaker（RAIIN） to MWK
MK5.01729
1 Raiinmaker（RAIIN） to MZN
MT0.18531
1 Raiinmaker（RAIIN） to NPR
रु0.406551
1 Raiinmaker（RAIIN） to PYG
20.4218
1 Raiinmaker（RAIIN） to RWF
Fr4.2021
1 Raiinmaker（RAIIN） to SBD
$0.023896
1 Raiinmaker（RAIIN） to SCR
0.040194
1 Raiinmaker（RAIIN） to SRD
$0.115217
1 Raiinmaker（RAIIN） to SVC
$0.025317
1 Raiinmaker（RAIIN） to SZL
L0.050228
1 Raiinmaker（RAIIN） to TMT
m0.010179
1 Raiinmaker（RAIIN） to TND
د.ت0.0085086
1 Raiinmaker（RAIIN） to TTD
$0.019633
1 Raiinmaker（RAIIN） to UGX
Sh10.0688
1 Raiinmaker（RAIIN） to XAF
Fr1.6356
1 Raiinmaker（RAIIN） to XCD
$0.00783
1 Raiinmaker（RAIIN） to XOF
Fr1.6356
1 Raiinmaker（RAIIN） to XPF
Fr0.2958
1 Raiinmaker（RAIIN） to BWP
P0.041325
1 Raiinmaker（RAIIN） to BZD
$0.0058
1 Raiinmaker（RAIIN） to CVE
$0.274949
1 Raiinmaker（RAIIN） to DJF
Fr0.5133
1 Raiinmaker（RAIIN） to DOP
$0.185513
1 Raiinmaker（RAIIN） to DZD
د.ج0.377406
1 Raiinmaker（RAIIN） to FJD
$0.006583
1 Raiinmaker（RAIIN） to GNF
Fr25.2155
1 Raiinmaker（RAIIN） to GTQ
Q0.022156
1 Raiinmaker（RAIIN） to GYD
$0.605781
1 Raiinmaker（RAIIN） to ISK
kr0.3538

要更深入地了解 Raiinmaker，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Raiinmaker网站
区块查询

人们还问：关于Raiinmaker的其他问题

Raiinmaker（RAIIN）今日价格是多少？
RAIIN 实时价格为 0.0029 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 RAIIN 兑 USD 的价格是多少？
当前 RAIIN 兑 USD 的价格为 $ 0.0029。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Raiinmaker 的市值是多少？
RAIIN 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
RAIIN 的流通供应量是多少？
RAIIN 的流通供应量为 -- USD
RAIIN 的历史最高价（ATH）是多少？
RAIIN 的历史最高价是 -- USD
RAIIN 的历史最低价（ATL）是多少？
RAIIN 的历史最低价是 -- USD
RAIIN 的交易量是多少？
RAIIN 的 24 小时实时交易量为 $ 2.01K USD
RAIIN 今年会涨吗？
RAIIN 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 RAIIN 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:18:20 (UTC+8)

Raiinmaker（RAIIN）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

