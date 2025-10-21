Invesco QQQ（QQQON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 587.79 $ 587.79 $ 587.79 24H最低价 $ 639.77 $ 639.77 $ 639.77 24H最高价 24H最低价 $ 587.79$ 587.79 $ 587.79 24H最高价 $ 639.77$ 639.77 $ 639.77 历史最高 $ 630.7992534586573$ 630.7992534586573 $ 630.7992534586573 最低价 $ 566.7159774974706$ 566.7159774974706 $ 566.7159774974706 涨跌幅（1H） -0.87% 涨跌幅（1D） -2.09% 漲跌幅（7D） +2.65% 漲跌幅（7D） +2.65%

Invesco QQQ（QQQON）当前实时价格为 $ 601.07。过去 24 小时内，QQQON 的交易价格在 $ 587.79 至 $ 639.77 之间波动，市场活跃度显著。QQQON 的历史最高价为 $ 630.7992534586573，历史最低价为 $ 566.7159774974706。

从短期表现来看，QQQON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.87%，过去 24 小时内变动为 -2.09%，过去 7 天内累计变动为 +2.65%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Invesco QQQ（QQQON）市场信息

排名 No.893 市值 $ 18.20M$ 18.20M $ 18.20M 成交量（24H） $ 59.56K$ 59.56K $ 59.56K 完全稀释市值 $ 18.20M$ 18.20M $ 18.20M 流通量 30.27K 30.27K 30.27K 总供应量 30,273.51242568 30,273.51242568 30,273.51242568 所属公链 ETH

Invesco QQQ 的当前市值为 $ 18.20M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 59.56K。QQQON 的流通量为 30.27K，总供应量是 30273.51242568，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.20M。