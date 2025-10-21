I love puppies 当前实时价格为 0.0000000000001446 USD。跟踪 PUPPIES1 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PUPPIES1 价格趋势。I love puppies 当前实时价格为 0.0000000000001446 USD。跟踪 PUPPIES1 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PUPPIES1 价格趋势。

I love puppies 图标

I love puppies实时价格 (PUPPIES1)

1 PUPPIES1 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0000000000001446
+8.88%1D
USD
I love puppies (PUPPIES1) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 12:03:16 (UTC+8)

I love puppies（PUPPIES1）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0000000000001226
24H最低价
$ 0.000000000000185
24H最高价

$ 0.0000000000001226
$ 0.000000000000185
$ 0.000000000339902443
$ 0.000000000000316317
+2.33%

+8.88%

-33.22%

-33.22%

I love puppies（PUPPIES1）当前实时价格为 $ 0.0000000000001446。过去 24 小时内，PUPPIES1 的交易价格在 $ 0.0000000000001226$ 0.000000000000185 之间波动，市场活跃度显著。PUPPIES1 的历史最高价为 $ 0.000000000339902443，历史最低价为 $ 0.000000000000316317

从短期表现来看，PUPPIES1 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.33%，过去 24 小时内变动为 +8.88%，过去 7 天内累计变动为 -33.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

I love puppies（PUPPIES1）市场信息

No.3827

$ 0.00
$ 1.73K
$ 60.83K
0.00
420,690,000,000,000,000
420,690,000,000,000,000
0.00%

ETH

I love puppies 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.73K。PUPPIES1 的流通量为 0.00，总供应量是 420690000000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 60.83K

I love puppies（PUPPIES1）价格历史 USD

跟踪 I love puppies 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000000000000011793+8.88%
30天$ -0.0000000000003554-71.08%
60天$ -0.0000000000003554-71.08%
90天$ -0.0000000000003554-71.08%
I love puppies 今日价格变化

今天，PUPPIES1 记录了 $ +0.000000000000011793 (+8.88%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

I love puppies 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0000000000003554 (-71.08%)，显示了该代币在短期内的表现。

I love puppies 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PUPPIES1 的变化为 $ -0.0000000000003554 (-71.08%)，从而更广泛地了解其表现。

I love puppies 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0000000000003554 (-71.08%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 I love puppies（PUPPIES1）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 I love puppies 价格历史页面

什么是I love puppies (PUPPIES1)

在这个曾经由狗狗统治的世界，一个新时代即将来临——小狗时代。在伊隆的鼓励下，让狗狗们休息吧！ 「小狗」们正在接管一切。

I love puppies在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 I love puppies 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 PUPPIES1 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 I love puppies 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 I love puppies 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

I love puppies 价格预测 (USD)

I love puppies（PUPPIES1）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 I love puppies（PUPPIES1）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 I love puppies 的长期和短期价格预测。

现在就查看 I love puppies 价格预测

I love puppies（PUPPIES1）代币经济

了解 I love puppies（PUPPIES1）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 PUPPIES1 代币的完整经济学

如何购买I love puppies (PUPPIES1)

正在寻找如何购买 I love puppies？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买I love puppies。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

PUPPIES1 兑换为当地货币

1 I love puppies（PUPPIES1） to VND
0.000000003805149
1 I love puppies（PUPPIES1） to AUD
A$0.000000000000221238
1 I love puppies（PUPPIES1） to GBP
0.00000000000010845
1 I love puppies（PUPPIES1） to EUR
0.00000000000012291
1 I love puppies（PUPPIES1） to USD
$0.0000000000001446
1 I love puppies（PUPPIES1） to MYR
RM0.000000000000608766
1 I love puppies（PUPPIES1） to TRY
0.0000000000060732
1 I love puppies（PUPPIES1） to JPY
¥0.0000000000219792
1 I love puppies（PUPPIES1） to ARS
ARS$0.000000000214222008
1 I love puppies（PUPPIES1） to RUB
0.000000000011667774
1 I love puppies（PUPPIES1） to INR
0.000000000012714678
1 I love puppies（PUPPIES1） to IDR
Rp0.000000002409999036
1 I love puppies（PUPPIES1） to PHP
0.000000000008489466
1 I love puppies（PUPPIES1） to EGP
￡E.0.000000000006867054
1 I love puppies（PUPPIES1） to BRL
R$0.000000000000779394
1 I love puppies（PUPPIES1） to CAD
C$0.000000000000200994
1 I love puppies（PUPPIES1） to BDT
0.00000000001769181
1 I love puppies（PUPPIES1） to NGN
0.00000000021109431
1 I love puppies（PUPPIES1） to COP
$0.000000000560463816
1 I love puppies（PUPPIES1） to ZAR
R.0.00000000000248712
1 I love puppies（PUPPIES1） to UAH
0.000000000006071754
1 I love puppies（PUPPIES1） to TZS
T.Sh.0.000000000357036198
1 I love puppies（PUPPIES1） to VES
Bs0.0000000000306552
1 I love puppies（PUPPIES1） to CLP
$0.0000000001362132
1 I love puppies（PUPPIES1） to PKR
Rs0.000000000040904448
1 I love puppies（PUPPIES1） to KZT
0.000000000077741298
1 I love puppies（PUPPIES1） to THB
฿0.000000000004724082
1 I love puppies（PUPPIES1） to TWD
NT$0.00000000000444645
1 I love puppies（PUPPIES1） to AED
د.إ0.000000000000530682
1 I love puppies（PUPPIES1） to CHF
Fr0.000000000000114234
1 I love puppies（PUPPIES1） to HKD
HK$0.000000000001122096
1 I love puppies（PUPPIES1） to AMD
֏0.000000000055232862
1 I love puppies（PUPPIES1） to MAD
.د.م0.000000000001331766
1 I love puppies（PUPPIES1） to MXN
$0.000000000002663532
1 I love puppies（PUPPIES1） to SAR
ريال0.000000000000540804
1 I love puppies（PUPPIES1） to ETB
Br0.00000000002210211
1 I love puppies（PUPPIES1） to KES
KSh0.000000000018625926
1 I love puppies（PUPPIES1） to JOD
د.أ0.0000000000001025214
1 I love puppies（PUPPIES1） to PLN
0.00000000000052779
1 I love puppies（PUPPIES1） to RON
лв0.000000000000630456
1 I love puppies（PUPPIES1） to SEK
kr0.000000000001356348
1 I love puppies（PUPPIES1） to BGN
лв0.000000000000242928
1 I love puppies（PUPPIES1） to HUF
Ft0.000000000048490164
1 I love puppies（PUPPIES1） to CZK
0.00000000000302214
1 I love puppies（PUPPIES1） to KWD
د.ك0.0000000000000442476
1 I love puppies（PUPPIES1） to ILS
0.000000000000474288
1 I love puppies（PUPPIES1） to BOB
Bs0.000000000000996294
1 I love puppies（PUPPIES1） to AZN
0.00000000000024582
1 I love puppies（PUPPIES1） to TJS
SM0.000000000001346226
1 I love puppies（PUPPIES1） to GEL
0.000000000000391866
1 I love puppies（PUPPIES1） to AOA
Kz0.000000000132295986
1 I love puppies（PUPPIES1） to BHD
.د.ب0.0000000000000543696
1 I love puppies（PUPPIES1） to BMD
$0.0000000000001446
1 I love puppies（PUPPIES1） to DKK
kr0.000000000000928332
1 I love puppies（PUPPIES1） to HNL
L0.000000000003792858
1 I love puppies（PUPPIES1） to MUR
0.000000000006582192
1 I love puppies（PUPPIES1） to NAD
$0.000000000002504472
1 I love puppies（PUPPIES1） to NOK
kr0.000000000001446
1 I love puppies（PUPPIES1） to NZD
$0.000000000000250158
1 I love puppies（PUPPIES1） to PAB
B/.0.0000000000001446
1 I love puppies（PUPPIES1） to PGK
K0.000000000000615996
1 I love puppies（PUPPIES1） to QAR
ر.ق0.000000000000526344
1 I love puppies（PUPPIES1） to RSD
дин.0.000000000014577126
1 I love puppies（PUPPIES1） to UZS
soʻm0.000000001742168274
1 I love puppies（PUPPIES1） to ALL
L0.000000000012014814
1 I love puppies（PUPPIES1） to ANG
ƒ0.000000000000258834
1 I love puppies（PUPPIES1） to AWG
ƒ0.000000000000258834
1 I love puppies（PUPPIES1） to BBD
$0.0000000000002892
1 I love puppies（PUPPIES1） to BAM
KM0.000000000000242928
1 I love puppies（PUPPIES1） to BIF
Fr0.0000000004252686
1 I love puppies（PUPPIES1） to BND
$0.000000000000186534
1 I love puppies（PUPPIES1） to BSD
$0.0000000000001446
1 I love puppies（PUPPIES1） to JMD
$0.000000000023153352
1 I love puppies（PUPPIES1） to KHR
0.000000000580722276
1 I love puppies（PUPPIES1） to KMF
Fr0.0000000000613104
1 I love puppies（PUPPIES1） to LAK
0.000000003143478198
1 I love puppies（PUPPIES1） to LKR
රු0.000000000043844166
1 I love puppies（PUPPIES1） to MDL
L0.000000000002471214
1 I love puppies（PUPPIES1） to MGA
Ar0.0000000006513507
1 I love puppies（PUPPIES1） to MOP
P0.000000000001155354
1 I love puppies（PUPPIES1） to MVR
0.00000000000221238
1 I love puppies（PUPPIES1） to MWK
MK0.00000000025017246
1 I love puppies（PUPPIES1） to MZN
MT0.00000000000923994
1 I love puppies（PUPPIES1） to NPR
रु0.000000000020271474
1 I love puppies（PUPPIES1） to PYG
0.0000000010182732
1 I love puppies（PUPPIES1） to RWF
Fr0.0000000002095254
1 I love puppies（PUPPIES1） to SBD
$0.000000000001191504
1 I love puppies（PUPPIES1） to SCR
0.000000000002004156
1 I love puppies（PUPPIES1） to SRD
$0.000000000005744958
1 I love puppies（PUPPIES1） to SVC
$0.000000000001262358
1 I love puppies（PUPPIES1） to SZL
L0.000000000002504472
1 I love puppies（PUPPIES1） to TMT
m0.000000000000507546
1 I love puppies（PUPPIES1） to TND
د.ت0.0000000000004242564
1 I love puppies（PUPPIES1） to TTD
$0.000000000000978942
1 I love puppies（PUPPIES1） to UGX
Sh0.0000000005020512
1 I love puppies（PUPPIES1） to XAF
Fr0.0000000000815544
1 I love puppies（PUPPIES1） to XCD
$0.00000000000039042
1 I love puppies（PUPPIES1） to XOF
Fr0.0000000000815544
1 I love puppies（PUPPIES1） to XPF
Fr0.0000000000147492
1 I love puppies（PUPPIES1） to BWP
P0.00000000000206055
1 I love puppies（PUPPIES1） to BZD
$0.0000000000002892
1 I love puppies（PUPPIES1） to CVE
$0.000000000013709526
1 I love puppies（PUPPIES1） to DJF
Fr0.0000000000255942
1 I love puppies（PUPPIES1） to DOP
$0.000000000009250062
1 I love puppies（PUPPIES1） to DZD
د.ج0.000000000018818244
1 I love puppies（PUPPIES1） to FJD
$0.000000000000328242
1 I love puppies（PUPPIES1） to GNF
Fr0.000000001257297
1 I love puppies（PUPPIES1） to GTQ
Q0.000000000001104744
1 I love puppies（PUPPIES1） to GYD
$0.000000000030205494
1 I love puppies（PUPPIES1） to ISK
kr0.0000000000177858

I love puppies资源

要更深入地了解 I love puppies，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方I love puppies网站
区块查询

人们还问：关于I love puppies的其他问题

I love puppies（PUPPIES1）今日价格是多少？
PUPPIES1 实时价格为 0.0000000000001446 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 PUPPIES1 兑 USD 的价格是多少？
当前 PUPPIES1 兑 USD 的价格为 $ 0.0000000000001446。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
I love puppies 的市值是多少？
PUPPIES1 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
PUPPIES1 的流通供应量是多少？
PUPPIES1 的流通供应量为 0.00 USD
PUPPIES1 的历史最高价（ATH）是多少？
PUPPIES1 的历史最高价是 0.000000000339902443 USD
PUPPIES1 的历史最低价（ATL）是多少？
PUPPIES1 的历史最低价是 0.000000000000316317 USD
PUPPIES1 的交易量是多少？
PUPPIES1 的 24 小时实时交易量为 $ 1.73K USD
PUPPIES1 今年会涨吗？
PUPPIES1 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 PUPPIES1 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 12:03:16 (UTC+8)

I love puppies（PUPPIES1）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

