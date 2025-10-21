I love puppies（PUPPIES1）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000000000001226 $ 0.0000000000001226 $ 0.0000000000001226 24H最低价 $ 0.000000000000185 $ 0.000000000000185 $ 0.000000000000185 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000000000001226$ 0.0000000000001226 $ 0.0000000000001226 24H最高价 $ 0.000000000000185$ 0.000000000000185 $ 0.000000000000185 历史最高 $ 0.000000000339902443$ 0.000000000339902443 $ 0.000000000339902443 最低价 $ 0.000000000000316317$ 0.000000000000316317 $ 0.000000000000316317 涨跌幅（1H） +2.33% 涨跌幅（1D） +8.88% 漲跌幅（7D） -33.22% 漲跌幅（7D） -33.22%

I love puppies（PUPPIES1）当前实时价格为 $ 0.0000000000001446。过去 24 小时内，PUPPIES1 的交易价格在 $ 0.0000000000001226 至 $ 0.000000000000185 之间波动，市场活跃度显著。PUPPIES1 的历史最高价为 $ 0.000000000339902443，历史最低价为 $ 0.000000000000316317。

从短期表现来看，PUPPIES1 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.33%，过去 24 小时内变动为 +8.88%，过去 7 天内累计变动为 -33.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

I love puppies（PUPPIES1）市场信息

排名 No.3827 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 1.73K$ 1.73K $ 1.73K 完全稀释市值 $ 60.83K$ 60.83K $ 60.83K 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 总供应量 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 420,690,000,000,000,000 流通率 0.00% 所属公链 ETH

I love puppies 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.73K。PUPPIES1 的流通量为 0.00，总供应量是 420690000000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 60.83K。