I love puppies 当前实时价格为 0.000000472 USD。跟踪 PUPPIES 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PUPPIES 价格趋势。I love puppies 当前实时价格为 0.000000472 USD。跟踪 PUPPIES 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PUPPIES 价格趋势。

更多关于 PUPPIES

PUPPIES 价格信息

PUPPIES 白皮书

PUPPIES 币种官网

PUPPIES 代币经济

PUPPIES 价格预测

PUPPIES 价格历史

PUPPIES 购买指南

PUPPIES 兑换法币计算

PUPPIES 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

I love puppies 图标

I love puppies实时价格 (PUPPIES)

1 PUPPIES 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0000004713
$0.0000004713$0.0000004713
+13.10%1D
USD
I love puppies (PUPPIES) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:17:44 (UTC+8)

I love puppies（PUPPIES）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.000000398
$ 0.000000398$ 0.000000398
24H最低价
$ 0.0000004738
$ 0.0000004738$ 0.0000004738
24H最高价

$ 0.000000398
$ 0.000000398$ 0.000000398

$ 0.0000004738
$ 0.0000004738$ 0.0000004738

$ 0.000001189097557191
$ 0.000001189097557191$ 0.000001189097557191

$ 0.000000001766024703
$ 0.000000001766024703$ 0.000000001766024703

+6.18%

+13.10%

+14.75%

+14.75%

I love puppies（PUPPIES）当前实时价格为 $ 0.000000472。过去 24 小时内，PUPPIES 的交易价格在 $ 0.000000398$ 0.0000004738 之间波动，市场活跃度显著。PUPPIES 的历史最高价为 $ 0.000001189097557191，历史最低价为 $ 0.000000001766024703

从短期表现来看，PUPPIES 在过去 1 小时内的价格变动为 +6.18%，过去 24 小时内变动为 +13.10%，过去 7 天内累计变动为 +14.75%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

I love puppies（PUPPIES）市场信息

No.3683

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.03K
$ 54.03K$ 54.03K

$ 19.86M
$ 19.86M$ 19.86M

0.00
0.00 0.00

42,069,000,000,000
42,069,000,000,000 42,069,000,000,000

42,069,000,000,000
42,069,000,000,000 42,069,000,000,000

0.00%

ETH

I love puppies 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.03K。PUPPIES 的流通量为 0.00，总供应量是 42069000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.86M

I love puppies（PUPPIES）价格历史 USD

跟踪 I love puppies 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000000054589+13.10%
30天$ +0.000000272+136.00%
60天$ +0.000000272+136.00%
90天$ +0.000000272+136.00%
I love puppies 今日价格变化

今天，PUPPIES 记录了 $ +0.000000054589 (+13.10%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

I love puppies 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.000000272 (+136.00%)，显示了该代币在短期内的表现。

I love puppies 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PUPPIES 的变化为 $ +0.000000272 (+136.00%)，从而更广泛地了解其表现。

I love puppies 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.000000272 (+136.00%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 I love puppies（PUPPIES）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 I love puppies 价格历史页面

什么是I love puppies (PUPPIES)

我爱小狗 ——埃隆·马斯克

I love puppies在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 I love puppies 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 PUPPIES 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 I love puppies 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 I love puppies 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

I love puppies 价格预测 (USD)

I love puppies（PUPPIES）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 I love puppies（PUPPIES）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 I love puppies 的长期和短期价格预测。

现在就查看 I love puppies 价格预测

I love puppies（PUPPIES）代币经济

了解 I love puppies（PUPPIES）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 PUPPIES 代币的完整经济学

如何购买I love puppies (PUPPIES)

正在寻找如何购买 I love puppies？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买I love puppies。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

PUPPIES 兑换为当地货币

1 I love puppies（PUPPIES） to VND
0.01242068
1 I love puppies（PUPPIES） to AUD
A$0.00000072216
1 I love puppies（PUPPIES） to GBP
0.000000354
1 I love puppies（PUPPIES） to EUR
0.00000040592
1 I love puppies（PUPPIES） to USD
$0.000000472
1 I love puppies（PUPPIES） to MYR
RM0.00000199184
1 I love puppies（PUPPIES） to TRY
0.00001982872
1 I love puppies（PUPPIES） to JPY
¥0.000072216
1 I love puppies（PUPPIES） to ARS
ARS$0.00069925856
1 I love puppies（PUPPIES） to RUB
0.00003809512
1 I love puppies（PUPPIES） to INR
0.00004145576
1 I love puppies（PUPPIES） to IDR
Rp0.00786666352
1 I love puppies（PUPPIES） to PHP
0.00002771584
1 I love puppies（PUPPIES） to EGP
￡E.0.00002242472
1 I love puppies（PUPPIES） to BRL
R$0.00000253936
1 I love puppies（PUPPIES） to CAD
C$0.00000065608
1 I love puppies（PUPPIES） to BDT
0.0000577492
1 I love puppies（PUPPIES） to NGN
0.00068804384
1 I love puppies（PUPPIES） to COP
$0.00182945312
1 I love puppies（PUPPIES） to ZAR
R.0.0000081184
1 I love puppies（PUPPIES） to UAH
0.00001981928
1 I love puppies（PUPPIES） to TZS
T.Sh.0.00116542936
1 I love puppies（PUPPIES） to VES
Bs0.000100064
1 I love puppies（PUPPIES） to CLP
$0.000445096
1 I love puppies（PUPPIES） to PKR
Rs0.00013351936
1 I love puppies（PUPPIES） to KZT
0.00025376136
1 I love puppies（PUPPIES） to THB
฿0.00001540608
1 I love puppies（PUPPIES） to TWD
NT$0.00001455648
1 I love puppies（PUPPIES） to AED
د.إ0.00000173224
1 I love puppies（PUPPIES） to CHF
Fr0.00000037288
1 I love puppies（PUPPIES） to HKD
HK$0.00000366272
1 I love puppies（PUPPIES） to AMD
֏0.00018028984
1 I love puppies（PUPPIES） to MAD
.د.م0.00000434712
1 I love puppies（PUPPIES） to MXN
$0.0000086848
1 I love puppies（PUPPIES） to SAR
ريال0.00000176528
1 I love puppies（PUPPIES） to ETB
Br0.0000721452
1 I love puppies（PUPPIES） to KES
KSh0.00006078888
1 I love puppies（PUPPIES） to JOD
د.أ0.000000334648
1 I love puppies（PUPPIES） to PLN
0.00000171808
1 I love puppies（PUPPIES） to RON
лв0.00000206264
1 I love puppies（PUPPIES） to SEK
kr0.00000443208
1 I love puppies（PUPPIES） to BGN
лв0.00000079296
1 I love puppies（PUPPIES） to HUF
Ft0.0001583324
1 I love puppies（PUPPIES） to CZK
0.0000098648
1 I love puppies（PUPPIES） to KWD
د.ك0.000000144432
1 I love puppies（PUPPIES） to ILS
0.00000154816
1 I love puppies（PUPPIES） to BOB
Bs0.00000325208
1 I love puppies（PUPPIES） to AZN
0.0000008024
1 I love puppies（PUPPIES） to TJS
SM0.00000439432
1 I love puppies（PUPPIES） to GEL
0.00000127912
1 I love puppies（PUPPIES） to AOA
Kz0.00043183752
1 I love puppies（PUPPIES） to BHD
.د.ب0.000000177472
1 I love puppies（PUPPIES） to BMD
$0.000000472
1 I love puppies（PUPPIES） to DKK
kr0.00000303024
1 I love puppies（PUPPIES） to HNL
L0.00001238056
1 I love puppies（PUPPIES） to MUR
0.00002148544
1 I love puppies（PUPPIES） to NAD
$0.00000817504
1 I love puppies（PUPPIES） to NOK
kr0.00000472
1 I love puppies（PUPPIES） to NZD
$0.00000081656
1 I love puppies（PUPPIES） to PAB
B/.0.000000472
1 I love puppies（PUPPIES） to PGK
K0.00000201072
1 I love puppies（PUPPIES） to QAR
ر.ق0.00000171808
1 I love puppies（PUPPIES） to RSD
дин.0.00004758232
1 I love puppies（PUPPIES） to UZS
soʻm0.00568674568
1 I love puppies（PUPPIES） to ALL
L0.00003921848
1 I love puppies（PUPPIES） to ANG
ƒ0.00000084488
1 I love puppies（PUPPIES） to AWG
ƒ0.00000084488
1 I love puppies（PUPPIES） to BBD
$0.000000944
1 I love puppies（PUPPIES） to BAM
KM0.00000079296
1 I love puppies（PUPPIES） to BIF
Fr0.001388152
1 I love puppies（PUPPIES） to BND
$0.00000060888
1 I love puppies（PUPPIES） to BSD
$0.000000472
1 I love puppies（PUPPIES） to JMD
$0.00007557664
1 I love puppies（PUPPIES） to KHR
0.00189558032
1 I love puppies（PUPPIES） to KMF
Fr0.000200128
1 I love puppies（PUPPIES） to LAK
0.01026086936
1 I love puppies（PUPPIES） to LKR
රු0.00014311512
1 I love puppies（PUPPIES） to MDL
L0.00000806648
1 I love puppies（PUPPIES） to MGA
Ar0.002126124
1 I love puppies（PUPPIES） to MOP
P0.00000377128
1 I love puppies（PUPPIES） to MVR
0.0000072216
1 I love puppies（PUPPIES） to MWK
MK0.0008166072
1 I love puppies（PUPPIES） to MZN
MT0.0000301608
1 I love puppies（PUPPIES） to NPR
रु0.00006616968
1 I love puppies（PUPPIES） to PYG
0.003323824
1 I love puppies（PUPPIES） to RWF
Fr0.000683928
1 I love puppies（PUPPIES） to SBD
$0.00000388928
1 I love puppies（PUPPIES） to SCR
0.00000654192
1 I love puppies（PUPPIES） to SRD
$0.00001875256
1 I love puppies（PUPPIES） to SVC
$0.00000412056
1 I love puppies（PUPPIES） to SZL
L0.00000817504
1 I love puppies（PUPPIES） to TMT
m0.00000165672
1 I love puppies（PUPPIES） to TND
د.ت0.000001384848
1 I love puppies（PUPPIES） to TTD
$0.00000319544
1 I love puppies（PUPPIES） to UGX
Sh0.001638784
1 I love puppies（PUPPIES） to XAF
Fr0.000266208
1 I love puppies（PUPPIES） to XCD
$0.0000012744
1 I love puppies（PUPPIES） to XOF
Fr0.000266208
1 I love puppies（PUPPIES） to XPF
Fr0.000048144
1 I love puppies（PUPPIES） to BWP
P0.000006726
1 I love puppies（PUPPIES） to BZD
$0.000000944
1 I love puppies（PUPPIES） to CVE
$0.00004475032
1 I love puppies（PUPPIES） to DJF
Fr0.000083544
1 I love puppies（PUPPIES） to DOP
$0.00003019384
1 I love puppies（PUPPIES） to DZD
د.ج0.00006142608
1 I love puppies（PUPPIES） to FJD
$0.00000107144
1 I love puppies（PUPPIES） to GNF
Fr0.00410404
1 I love puppies（PUPPIES） to GTQ
Q0.00000360608
1 I love puppies（PUPPIES） to GYD
$0.00009859608
1 I love puppies（PUPPIES） to ISK
kr0.000057584

I love puppies资源

要更深入地了解 I love puppies，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方I love puppies网站
区块查询

人们还问：关于I love puppies的其他问题

I love puppies（PUPPIES）今日价格是多少？
PUPPIES 实时价格为 0.000000472 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 PUPPIES 兑 USD 的价格是多少？
当前 PUPPIES 兑 USD 的价格为 $ 0.000000472。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
I love puppies 的市值是多少？
PUPPIES 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
PUPPIES 的流通供应量是多少？
PUPPIES 的流通供应量为 0.00 USD
PUPPIES 的历史最高价（ATH）是多少？
PUPPIES 的历史最高价是 0.000001189097557191 USD
PUPPIES 的历史最低价（ATL）是多少？
PUPPIES 的历史最低价是 0.000000001766024703 USD
PUPPIES 的交易量是多少？
PUPPIES 的 24 小时实时交易量为 $ 54.03K USD
PUPPIES 今年会涨吗？
PUPPIES 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 PUPPIES 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:17:44 (UTC+8)

I love puppies（PUPPIES）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

PUPPIES 兑 USD 计算器

数量

PUPPIES
PUPPIES
USD
USD

1 PUPPIES = 0.00000 USD

交易 PUPPIES

PUPPIES/USDT
$0.0000004713
$0.0000004713$0.0000004713
+13.21%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,453.76
$114,453.76$114,453.76

+0.66%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,161.35
$4,161.35$4,161.35

+2.11%

Ping 图标

Ping

PING

$0.04069
$0.04069$0.04069

+1.97%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.3030
$5.3030$5.3030

-15.02%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.90
$199.90$199.90

+0.17%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,161.35
$4,161.35$4,161.35

+2.11%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,453.76
$114,453.76$114,453.76

+0.66%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.90
$199.90$199.90

+0.17%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6527
$2.6527$2.6527

+0.45%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20555
$0.20555$0.20555

+1.23%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0158
$0.0158$0.0158

-73.66%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000091
$0.000000000000091$0.000000000000091

+24.65%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010219
$0.010219$0.010219

-12.04%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015011
$0.000000000000000000015011$0.000000000000000000015011

+1,898.80%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000016
$0.000000000000016$0.000000000000016

+220.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003463
$0.0003463$0.0003463

+73.75%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.15032
$0.15032$0.15032

+57.51%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000080
$0.0000000000000000000080$0.0000000000000000000080

+40.35%