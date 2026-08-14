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Prom (PROM) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $2.4757 -- +25.35% +90.35% +44.11%

Prom 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Prom 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 15 中立 2 买入 9 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 12 中立 0 买入 2 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 2 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 2.4793 2.4776 R2 2.4776 2.4761 R1 2.4753 2.4751 PP 2.4736 2.4736 S1 2.4713 2.4721 S2 2.4696 2.4711 S3 2.4673 2.4696

Prom 市场信号 当前净挂单量 -0.45M $5.21 M $5.66 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.00M 3日主动买入 $11.63 M 3日主动卖出 $11.64 M 7日主动买卖差额 0.00M 7日主动买入 $15.34 M 7日主动卖出 $15.35 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Prom资金流向 净流入 PROMUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.07 M 2.48 2026-08-13 $2.16 M 2.25 2026-08-12 $0.78 M 3.24 2026-08-11 -$1.05 M 1.97 2026-08-10 -$0.07 M 2.00 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Prom (PROM) 市场 探索现货和合约市场，查看 Prom 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 PROM / USDT $2.481 $2.481 $2.481 +9.47% 38.60K (USDT) 去交易