Prom (PROM) 今日技术分析
Prom 分析页面提供由人工智能生成的关于 PROM 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Prom 分析的信息。
Prom (PROM) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$2.4757
|--
|+25.35%
|+90.35%
|+44.11%
Prom 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Prom 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
卖出
卖出 15
中立 2
买入 9
|移动平均线:
|强烈卖出
|卖出 12
|中立 0
|买入 2
|技术指标:
|买入
|卖出 3
|中立 2
|买入 7
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
2.4793
2.4776
R2
2.4776
2.4761
R1
2.4753
2.4751
PP
2.4736
2.4736
S1
2.4713
2.4721
S2
2.4696
2.4711
S3
2.4673
2.4696
Prom 市场信号
当前净挂单量
-0.45M
$5.21 M
$5.66 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
0.00M
3日主动买入
$11.63 M
3日主动卖出
$11.64 M
7日主动买卖差额
0.00M
7日主动买入
$15.34 M
7日主动卖出
$15.35 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
Prom资金流向
净流入PROMUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|-$0.07 M
|2.48
|2026-08-13
|$2.16 M
|2.25
|2026-08-12
|$0.78 M
|3.24
|2026-08-11
|-$1.05 M
|1.97
|2026-08-10
|-$0.07 M
|2.00
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
$2.481
$2.481$2.481
+9.47%
38.60K (USDT)
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本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。