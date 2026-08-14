Perle (PRL) 今日技术分析 Perle 分析页面提供由人工智能生成的关于 PRL 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Perle 分析的信息。 注 册

Perle (PRL) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.2993 -- +7.81% +71.91% +35.86%

Perle 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Perle 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 强烈买入 卖出 4 中立 5 买入 17 移动平均线 : 强烈买入 卖出 1 中立 1 买入 12 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 4 买入 5 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.3016 0.3015 R2 0.3015 0.3014 R1 0.3014 0.3014 PP 0.3013 0.3013 S1 0.3012 0.3012 S2 0.3011 0.3012 S3 0.301 0.3011

Perle 市场信号 当前净挂单量 -0.84M $5.93 M $6.77 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.03M 3日主动买入 $0.21 M 3日主动卖出 $0.24 M 7日主动买卖差额 -0.03M 7日主动买入 $0.42 M 7日主动卖出 $0.45 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Perle资金流向 净流入 PRLUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.01 M 0.30 2026-08-13 -$0.02 M 0.31 2026-08-12 -$0.01 M 0.33 2026-08-11 -$0.01 M 0.31 2026-08-10 -$0.03 M 0.30 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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