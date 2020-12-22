Marlin POND（POND）信息

Marlin由前微軟、三星、思科工程師以及來自麻省理工學院和以太坊基金會的研究人員共同創立，它是一個開放協議，為Web 3.0提供高性能的可編程網路基礎設施。它支持在礦工、全節點和0層用戶之間更快地傳輸區塊、交易和數據，使dApp體驗更流暢、更方便。Marlin協議的核心是一個中繼節點網路，使用專門的路徑調節、動態流量控制和多路徑路由技術進行通信，以實現在弱連接網路上的優越性能。由於與平臺無關，它的即插即用網路模組可以與廣泛的共識演算法進行相互操作。Marlin的任務是在Web 3中提供類似Web 2的性能，同時不犧牲去中心化和安全性的核心原則。