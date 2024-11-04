什么是PIVN (PIVN)

PIVN代表私人身份虚拟号码，这是一个通过加密用户姓名、电话号码和地址创建的安全购物和送货号码。 PIVN代币在项目的生态系统中使用，包括家庭号码安全服务。它被用作使用家庭号码服务的费用，以及Web 3.0和DID相关服务、平台和生态系统奖励和使用的费用。 家庭号码和个人信息使用哈希值存储在IPFS区块链分布式服务器上，以防止黑客攻击，并为每个家庭号码发行非同质化代币。 家庭号码智能合约平台是一个区块链电子商务平台，将家庭号码专利技术与区块链的核心特征智能合约相结合。当家庭号码系统作为甲骨文（外部可信方）收集的交付完成信息发送到智能合约系统时，买方存入去中心化系统智能合约的加密加密货币会自动支付给卖方。 在去中心化系统上存储智能合约时，使用安全的家庭号码安全地处理买卖双方的个人信息。 通过利用结合托管和家庭号码的去中心化智能合约系统，可以在没有中介的情况下在全球范围内以低成本安全地进行交易。 PIVN项目在韩国、美国、日本、中国、俄罗斯和印度尼西亚等国家拥有23项专利。

PIVN在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 PIVN 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。



此外，您还可以：

- 检查 PIVN 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。

- 在我们的博客上阅读有关 PIVN 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 PIVN 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

PIVN价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如PIVN、比特币或以太坊。 PIVN未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的PIVN价格预测页面。

PIVN价格历史

追踪PIVN的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估PIVN的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的PIVN价格历史页面。

如何购买PIVN (PIVN)

正在寻找如何购买 PIVN？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买PIVN。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

PIVN资源

要更深入地了解 PIVN，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

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