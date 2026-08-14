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Pieverse 当前实时价格为 0.7287 USD。PIEVERSE 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 PIEVERSE 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Pieverse 当前实时价格为 0.7287 USD。PIEVERSE 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 PIEVERSE 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Pieverse实时价格 (PIEVERSE)

1 PIEVERSE 兑换为 USD 的实时价格：

$0.728
$0.728$0.728
-0.57%1D
USD
Pieverse (PIEVERSE) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 05:32:48 (UTC+8)

Pieverse 今日价格

Pieverse (PIEVERSE) 今日实时价格为 $ 0.7287，过去 24 小时内变化了 0.57%。当前 PIEVERSE 兑 USD 的汇率为 $ 0.7287 每 PIEVERSE。

Pieverse 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- PIEVERSE。过去 24 小时内，PIEVERSE 的交易价格在 $ 0.7239（低点）和 $ 0.7805（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，PIEVERSE 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 -5.71%。过去一天，总交易量达到 $ 67.80K

Pieverse（PIEVERSE）市场信息

--
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$ 67.80K
$ 67.80K$ 67.80K

$ 728.70M
$ 728.70M$ 728.70M

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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Pieverse 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 67.80K。PIEVERSE 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 728.70M

Pieverse 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.7239
$ 0.7239$ 0.7239
24H最低价
$ 0.7805
$ 0.7805$ 0.7805
24H最高价

$ 0.7239
$ 0.7239$ 0.7239

$ 0.7805
$ 0.7805$ 0.7805

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-0.07%

-0.57%

-5.71%

-5.71%

Pieverse（PIEVERSE）价格历史 USD

跟踪 Pieverse 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.004173-0.57%
30天$ +0.0658+9.92%
60天$ +0.0677+10.24%
90天$ -0.27-27.04%
Pieverse 今日价格变化

今天，PIEVERSE 记录了 $ -0.004173 (-0.57%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Pieverse 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.0658 (+9.92%)，显示了该代币在短期内的表现。

Pieverse 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PIEVERSE 的变化为 $ +0.0677 (+10.24%)，从而更广泛地了解其表现。

Pieverse 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.27 (-27.04%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Pieverse（PIEVERSE）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Pieverse 价格历史页面

Pieverse 分析

本分析利用人工智能模型评估 Pieverse 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Pieverse 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 PIEVERSE 市场整体情绪偏向：看涨，看涨 55% | 看跌 45%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ金叉K > D短线动能回暖，温度上升。
StochRSI> 80超买区短线涨速过快，注意回落风险。
MACD金叉DIF > DEA多头动能抬头。
枢纽点现价 < S2位于 S2 下方比近期“最便宜”区间还便宜，处于低位地带。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

PIEVERSE_USDT在4h周期内运行于0.7264价位。价格位于S2枢纽点0.7386下方，处于中枢0.7598定义的区间下沿区域。短期均线组呈现买入信号，长期EMA维持中立状态，指标体系出现分层现象。 MACD形成金叉结构，多头动能开始显现。RSI指标处于中性区间，未进入超买或超卖极端区域。KDJ与StochRSI数值显示震荡特征，波动率维持在布林带收口后的常规水平。快慢指标方向不完全一致，动能分布较为分散，缺乏单边突破所需的集中推力。 上方近端阻力位于S1点位0.7459，距离现价约2.6%。更强阻力位处于中枢0.7598及R1点位0.7671，构成上行主要参考区间。下方支撑需关注前低及S2点位0.7386的反向测试情况。远端参考价位为R2点位0.7810，当前价格与各关键枢纽点保持明确距离，市场处于等待方向选择的整理阶段。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Pieverse 的价格？

以下是一些影响PIEVERSE代币价格的关键因素：

1. 市场情绪与整体加密货币趋势
2. 交易所的交易量与流动性
3. 项目开发进度与路线图里程碑
4. 社区采用率与用户参与度
5. 合作伙伴公告与战略合作
6. 代币在Pieverse生态系统中的实用性
7. 供需关系动态
8. 影响游戏/元宇宙代币的监管消息
9. 类似区块链游戏项目的竞争
10. 游戏与NFT行业的整体表现

为什么人们想知道 Pieverse 今天的价格？

人们希望了解Pieverse今日的价格，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、追踪投资组合表现、识别市场趋势、把握买卖时机、评估投资机会、监控波动性以进行风险管理，以及及时掌握市场情绪的变化。

Pieverse 的价格预测

Pieverse（PIEVERSE）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，PIEVERSE 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Pieverse (PIEVERSE) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Pieverse 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Pieverse 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Pieverse 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 PIEVERSE 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Pieverse

准备好开始使用 Pieverse 了吗？在 MEXC 购买 PIEVERSE 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Pieverse 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Pieverse (PIEVERSE) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Pieverse 将立即存入您的钱包。
Pieverse (PIEVERSE) 购买教程

Pieverse 能做什么？

拥有 Pieverse 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Pieverse (PIEVERSE) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)

查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Pieverse (PIEVERSE)

Pieverse 是一个 Web3 支付合规基础设施，它将区块链时间戳转换为具有法律效力且可用于商业用途的记录。通过结合链上证明、交易上下文和特定司法管辖区的合规信息，Pieverse 使企业、自由职业者和去中心化自治组织 (DAO) 能够进行跨多个司法管辖区可验证、可审计且合规的加密货币支付。该项目从 TimeFi 基础架构发展而来，成为一个用于合规价值交换的时间戳层，连接区块链交易和现实世界金融。

Pieverse资源

要更深入地了解 Pieverse，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Pieverse网站
区块查询

类别 :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)Binance Alpha Spotlight

人们还问：关于Pieverse的其他问题

页面数据最近更新时间：2026-08-14 05:32:48 (UTC+8)

Pieverse（PIEVERSE）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
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加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
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01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Pieverse 的更多信息

PIEVERSEUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 PIEVERSE。在 MEXC 上探索 PIEVERSEUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Pieverse (PIEVERSE) 市场

探索现货和合约市场，查看 Pieverse 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
PIEVERSE/USDT
$0.7281
$0.7281$0.7281
-0.54%
90.18K (USDT)

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Thinking Cat

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$0.28518$0.28518

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Epic Chain

EPIC

$0.3598
$0.3598$0.3598

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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数量

PIEVERSE
PIEVERSE
USD
USD

1 PIEVERSE = 0.7287 USD