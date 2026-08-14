Pieverse 今日价格

Pieverse (PIEVERSE) 今日实时价格为 $ 0.7287，过去 24 小时内变化了 0.57%。当前 PIEVERSE 兑 USD 的汇率为 $ 0.7287 每 PIEVERSE。

Pieverse 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- PIEVERSE。过去 24 小时内，PIEVERSE 的交易价格在 $ 0.7239（低点）和 $ 0.7805（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，PIEVERSE 在过去一小时内波动了 -0.07%，过去7 天内波动了 -5.71%。过去一天，总交易量达到 $ 67.80K。

Pieverse（PIEVERSE）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 67.80K$ 67.80K $ 67.80K 完全稀释市值 $ 728.70M$ 728.70M $ 728.70M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Pieverse 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 67.80K。PIEVERSE 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 728.70M。