Phi 当前实时价格为 0.00714 USD。跟踪 PHI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 PHI 价格趋势。

Phi 图标

Phi实时价格 (PHI)

1 PHI 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00713
$0.00713$0.00713
+3.78%1D
USD
Phi (PHI) 实时价格图表
Phi（PHI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.006573
$ 0.006573$ 0.006573
24H最低价
$ 0.007233
$ 0.007233$ 0.007233
24H最高价

$ 0.006573
$ 0.006573$ 0.006573

$ 0.007233
$ 0.007233$ 0.007233

--
----

--
----

+0.50%

+3.78%

-31.55%

-31.55%

Phi（PHI）当前实时价格为 $ 0.00714。过去 24 小时内，PHI 的交易价格在 $ 0.006573$ 0.007233 之间波动，市场活跃度显著。PHI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，PHI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.50%，过去 24 小时内变动为 +3.78%，过去 7 天内累计变动为 -31.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Phi（PHI）市场信息

--
----

$ 52.23K
$ 52.23K$ 52.23K

$ 7.14M
$ 7.14M$ 7.14M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Phi 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.23K。PHI 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.14M

Phi（PHI）价格历史 USD

跟踪 Phi 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0002597+3.78%
30天$ +0.00214+42.80%
60天$ +0.00214+42.80%
90天$ +0.00214+42.80%
Phi 今日价格变化

今天，PHI 记录了 $ +0.0002597 (+3.78%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Phi 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00214 (+42.80%)，显示了该代币在短期内的表现。

Phi 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，PHI 的变化为 $ +0.00214 (+42.80%)，从而更广泛地了解其表现。

Phi 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.00214 (+42.80%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Phi（PHI）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Phi 价格历史页面

什么是Phi (PHI)

Phi 协议是一个开放的凭证协议，旨在帮助用户构建、可视化并展示其链上身份。它激励个人将区块链交易数据索引为链上凭证区块，进行管理，托管验证流程，并创建链上凭证内容。

Phi在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Phi 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 PHI 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Phi 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Phi 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Phi 价格预测 (USD)

Phi（PHI）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Phi（PHI）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Phi 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Phi 价格预测

Phi（PHI）代币经济

了解 Phi（PHI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 PHI 代币的完整经济学

如何购买Phi (PHI)

正在寻找如何购买 Phi？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Phi。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

PHI 兑换为当地货币

1 Phi（PHI） to VND
187.8891
1 Phi（PHI） to AUD
A$0.0109242
1 Phi（PHI） to GBP
0.005355
1 Phi（PHI） to EUR
0.006069
1 Phi（PHI） to USD
$0.00714
1 Phi（PHI） to MYR
RM0.0300594
1 Phi（PHI） to TRY
0.29988
1 Phi（PHI） to JPY
¥1.08528
1 Phi（PHI） to ARS
ARS$10.5777672
1 Phi（PHI） to RUB
0.5761266
1 Phi（PHI） to INR
0.6278202
1 Phi（PHI） to IDR
Rp118.9999524
1 Phi（PHI） to PHP
0.4191894
1 Phi（PHI） to EGP
￡E.0.3390786
1 Phi（PHI） to BRL
R$0.0384846
1 Phi（PHI） to CAD
C$0.0099246
1 Phi（PHI） to BDT
0.873579
1 Phi（PHI） to NGN
10.423329
1 Phi（PHI） to COP
$27.6743544
1 Phi（PHI） to ZAR
R.0.122808
1 Phi（PHI） to UAH
0.2998086
1 Phi（PHI） to TZS
T.Sh.17.6295882
1 Phi（PHI） to VES
Bs1.51368
1 Phi（PHI） to CLP
$6.72588
1 Phi（PHI） to PKR
Rs2.0197632
1 Phi（PHI） to KZT
3.8386782
1 Phi（PHI） to THB
฿0.2332638
1 Phi（PHI） to TWD
NT$0.219555
1 Phi（PHI） to AED
د.إ0.0262038
1 Phi（PHI） to CHF
Fr0.0056406
1 Phi（PHI） to HKD
HK$0.0554064
1 Phi（PHI） to AMD
֏2.7272658
1 Phi（PHI） to MAD
.د.م0.0657594
1 Phi（PHI） to MXN
$0.1315188
1 Phi（PHI） to SAR
ريال0.0267036
1 Phi（PHI） to ETB
Br1.091349
1 Phi（PHI） to KES
KSh0.9197034
1 Phi（PHI） to JOD
د.أ0.00506226
1 Phi（PHI） to PLN
0.026061
1 Phi（PHI） to RON
лв0.0311304
1 Phi（PHI） to SEK
kr0.0669732
1 Phi（PHI） to BGN
лв0.0119952
1 Phi（PHI） to HUF
Ft2.3943276
1 Phi（PHI） to CZK
0.149226
1 Phi（PHI） to KWD
د.ك0.00218484
1 Phi（PHI） to ILS
0.0234192
1 Phi（PHI） to BOB
Bs0.0491946
1 Phi（PHI） to AZN
0.012138
1 Phi（PHI） to TJS
SM0.0664734
1 Phi（PHI） to GEL
0.0193494
1 Phi（PHI） to AOA
Kz6.5324574
1 Phi（PHI） to BHD
.د.ب0.00268464
1 Phi（PHI） to BMD
$0.00714
1 Phi（PHI） to DKK
kr0.0458388
1 Phi（PHI） to HNL
L0.1872822
1 Phi（PHI） to MUR
0.3250128
1 Phi（PHI） to NAD
$0.1236648
1 Phi（PHI） to NOK
kr0.0714
1 Phi（PHI） to NZD
$0.0123522
1 Phi（PHI） to PAB
B/.0.00714
1 Phi（PHI） to PGK
K0.0304164
1 Phi（PHI） to QAR
ر.ق0.0259896
1 Phi（PHI） to RSD
дин.0.7197834
1 Phi（PHI） to UZS
soʻm86.0240766
1 Phi（PHI） to ALL
L0.5932626
1 Phi（PHI） to ANG
ƒ0.0127806
1 Phi（PHI） to AWG
ƒ0.0127806
1 Phi（PHI） to BBD
$0.01428
1 Phi（PHI） to BAM
KM0.0119952
1 Phi（PHI） to BIF
Fr20.99874
1 Phi（PHI） to BND
$0.0092106
1 Phi（PHI） to BSD
$0.00714
1 Phi（PHI） to JMD
$1.1432568
1 Phi（PHI） to KHR
28.6746684
1 Phi（PHI） to KMF
Fr3.02736
1 Phi（PHI） to LAK
155.2173882
1 Phi（PHI） to LKR
රු2.1649194
1 Phi（PHI） to MDL
L0.1220226
1 Phi（PHI） to MGA
Ar32.16213
1 Phi（PHI） to MOP
P0.0570486
1 Phi（PHI） to MVR
0.109242
1 Phi（PHI） to MWK
MK12.352914
1 Phi（PHI） to MZN
MT0.456246
1 Phi（PHI） to NPR
रु1.0009566
1 Phi（PHI） to PYG
50.27988
1 Phi（PHI） to RWF
Fr10.34586
1 Phi（PHI） to SBD
$0.0588336
1 Phi（PHI） to SCR
0.0989604
1 Phi（PHI） to SRD
$0.2836722
1 Phi（PHI） to SVC
$0.0623322
1 Phi（PHI） to SZL
L0.1236648
1 Phi（PHI） to TMT
m0.0250614
1 Phi（PHI） to TND
د.ت0.02094876
1 Phi（PHI） to TTD
$0.0483378
1 Phi（PHI） to UGX
Sh24.79008
1 Phi（PHI） to XAF
Fr4.02696
1 Phi（PHI） to XCD
$0.019278
1 Phi（PHI） to XOF
Fr4.02696
1 Phi（PHI） to XPF
Fr0.72828
1 Phi（PHI） to BWP
P0.101745
1 Phi（PHI） to BZD
$0.01428
1 Phi（PHI） to CVE
$0.6769434
1 Phi（PHI） to DJF
Fr1.26378
1 Phi（PHI） to DOP
$0.4567458
1 Phi（PHI） to DZD
د.ج0.9291996
1 Phi（PHI） to FJD
$0.0162078
1 Phi（PHI） to GNF
Fr62.0823
1 Phi（PHI） to GTQ
Q0.0545496
1 Phi（PHI） to GYD
$1.4914746
1 Phi（PHI） to ISK
kr0.87822

Phi资源

要更深入地了解 Phi，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Phi网站
区块查询

人们还问：关于Phi的其他问题

Phi（PHI）今日价格是多少？
PHI 实时价格为 0.00714 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 PHI 兑 USD 的价格是多少？
当前 PHI 兑 USD 的价格为 $ 0.00714。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Phi 的市值是多少？
PHI 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
PHI 的流通供应量是多少？
PHI 的流通供应量为 -- USD
PHI 的历史最高价（ATH）是多少？
PHI 的历史最高价是 -- USD
PHI 的历史最低价（ATL）是多少？
PHI 的历史最低价是 -- USD
PHI 的交易量是多少？
PHI 的 24 小时实时交易量为 $ 52.23K USD
PHI 今年会涨吗？
PHI 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 PHI 价格预测 获取更深入的分析。
Phi（PHI）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

PHI 兑 USD 计算器

数量

PHI
PHI
USD
USD

1 PHI = 0.00714 USD

交易 PHI

PHI/USDT
$0.00713
$0.00713$0.00713
+3.66%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

