Phi（PHI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.006573 24H最高价 $ 0.007233 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） +0.50% 涨跌幅（1D） +3.78% 漲跌幅（7D） -31.55%

Phi（PHI）当前实时价格为 $ 0.00714。过去 24 小时内，PHI 的交易价格在 $ 0.006573 至 $ 0.007233 之间波动，市场活跃度显著。PHI 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，PHI 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.50%，过去 24 小时内变动为 +3.78%，过去 7 天内累计变动为 -31.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Phi（PHI）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 52.23K 完全稀释市值 $ 7.14M 流通量 ---- 最大供应量 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 所属公链 BASE

Phi 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.23K。PHI 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.14M。