PAW（PAW）信息

$PAW 是一种 ERC-20 代币，总供应量为 1 千万亿。 $PAW 诞生于以太坊区块链，它不仅仅是一种代币； 它是充满活力的 PawChain 社区中蓬勃发展且充满活力的一部分。 随着 $PAW 的不断增长，它为 PawChain 生态系统提供动力，支持交易并促进社区治理。 我们对 $PAW 的未来目标既雄心勃勃又充满希望。 该代币将从目前的 ERC-20 代币状态演变为真正的跨链资产。 $PAW 将成为我们的第 2 层解决方案 PawChain 的核心，将我们所有的实用程序连接在一起。 它将推动我们的去中心化交易所 PawSwap，推动互换和质押选项。 $PAW 还将成为我们计划中的 DeFi 电子商务市场、支付卡、钱包硬件等的核心，从而实现无缝数字和物理世界中的交易。 通过我们的 Layer-3 解决方案，我们的目标是将所有链连接在一起，推动真正互联的生态系统。 因此，$PAW 不仅仅是一个代币，它还是去中心化未来难题中的关键部分。