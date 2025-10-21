Ozone metaverse（OZONAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00006827 $ 0.00008688 24H最低价 $ 0.00006827 24H最高价 $ 0.00008688 历史最高 $ 0.03447626727041513 最低价 $ 0.000030714406696367 涨跌幅（1H） -1.43% 涨跌幅（1D） -2.23% 漲跌幅（7D） +22.05%

Ozone metaverse（OZONAI）当前实时价格为 $ 0.00007516。过去 24 小时内，OZONAI 的交易价格在 $ 0.00006827 至 $ 0.00008688 之间波动，市场活跃度显著。OZONAI 的历史最高价为 $ 0.03447626727041513，历史最低价为 $ 0.000030714406696367。

从短期表现来看，OZONAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.43%，过去 24 小时内变动为 -2.23%，过去 7 天内累计变动为 +22.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ozone metaverse（OZONAI）市场信息

排名 No.7023 市值 $ 0.00 成交量（24H） $ 55.40K 完全稀释市值 $ 150.32K 流通量 0.00 最大供应量 2,000,000,000 总供应量 801,810,225.66 流通率 0.00% 所属公链 BSC

Ozone metaverse 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.40K。OZONAI 的流通量为 0.00，总供应量是 801810225.66，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 150.32K。