OmiseGo（OMG）信息

""OmiseGO 通過開發新一代支付服務來解決支付處理商、網關以及金融機構之間基本的協調問題。該支付服務支持在貨幣及資產類型間進行轉換操作。通過 OmiseGO 網路和電子錢包，每個人都可以完全分散，高頻和低成本的方式進行諸如付款、匯款、工資發放、B2B 商務、供應鏈融資、忠誠度計畫（loyalty programs）、資產管理以及其他按需服務等金融交易。此外，世界上最大的增長經濟體用戶將能從使用法幣轉向使用類似以太幣和比特幣等去中心化貨幣。OmiseGo 網路不再區分法幣還是去中心化加密貨幣：隨著更多的人接受和使用，最好用的貨幣將勝出。 OmiseGO 是公開的基於以太坊的可實現主流數字錢包跨區域跨組織交易的金融科技，打破支付孤島，完成即時的點對點價值交換和支付服務，並支持跨法幣與去中心化貨幣的交易。該技術旨在通過打破現有的組織架構壁壘，推進金融包容性，並將在2017年第四季度啟動，通過 OmiseGO 及其數字錢包網路，向所有人提供服務。""