NVIDIA（NVDAON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 176.52 $ 176.52 $ 176.52 24H最低价 $ 186.16 $ 186.16 $ 186.16 24H最高价 24H最低价 $ 176.52$ 176.52 $ 176.52 24H最高价 $ 186.16$ 186.16 $ 186.16 历史最高 $ 194.95340492575906$ 194.95340492575906 $ 194.95340492575906 最低价 $ 164.59862286332267$ 164.59862286332267 $ 164.59862286332267 涨跌幅（1H） -0.04% 涨跌幅（1D） -0.16% 漲跌幅（7D） -0.95% 漲跌幅（7D） -0.95%

NVIDIA（NVDAON）当前实时价格为 $ 183.05。过去 24 小时内，NVDAON 的交易价格在 $ 176.52 至 $ 186.16 之间波动，市场活跃度显著。NVDAON 的历史最高价为 $ 194.95340492575906，历史最低价为 $ 164.59862286332267。

从短期表现来看，NVDAON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.04%，过去 24 小时内变动为 -0.16%，过去 7 天内累计变动为 -0.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NVIDIA（NVDAON）市场信息

排名 No.1639 市值 $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M 成交量（24H） $ 61.59K$ 61.59K $ 61.59K 完全稀释市值 $ 3.02M$ 3.02M $ 3.02M 流通量 16.47K 16.47K 16.47K 总供应量 16,473.55075522 16,473.55075522 16,473.55075522 所属公链 ETH

NVIDIA 的当前市值为 $ 3.02M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61.59K。NVDAON 的流通量为 16.47K，总供应量是 16473.55075522，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.02M。