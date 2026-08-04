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Non-Playable Coin (NPC) 今日技术分析

Non-Playable Coin (NPC) 今日技术分析

Non-Playable Coin 分析页面提供由人工智能生成的关于 NPC 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Non-Playable Coin 分析的信息。

Non-Playable Coin (NPC) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$0.005263---6.51%-26.23%-29.79%
了解更多关于 Non-Playable Coin 价格

Non-Playable Coin 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Non-Playable Coin 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
中立
卖出 14
中立 1
买入 11
移动平均线:卖出卖出 10中立 0买入 4
技术指标:买入卖出 4中立 1买入 7
名称
经典
斐波那契
R3
0.005235
0.005233
R2
0.005233
0.005229
R1
0.005226
0.005227
PP
0.005223
0.005223
S1
0.005217
0.00522
S2
0.005214
0.005218
S3
0.005208
0.005214

Non-Playable Coin 市场信号

当前净挂单量
0.00M
$0.06 M
$0.07 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
0.00M
3日主动买入
$0.00 M
3日主动卖出
$0.00 M
7日主动买卖差额
0.00M
7日主动买入
$0.00 M
7日主动卖出
$0.00 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

Non-Playable Coin资金流向

净流入NPCUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12-$0.01 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01
2026-08-10$0.00 M0.01

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
NPC/USDT
$0.005263
$0.005263$0.005263
+1.32%
19.76M (USDT)
NPC/USDC
$0.005256
$0.005256$0.005256
+1.21%
10.50M (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

NPC 兑 USD 计算器

数量

NPC
NPC
USD
USD

1 NPC = 0.005263 USD

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