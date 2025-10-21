niggaliquid 当前实时价格为 0.0001165 USD。跟踪 NL 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 NL 价格趋势。niggaliquid 当前实时价格为 0.0001165 USD。跟踪 NL 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 NL 价格趋势。

更多关于 NL

NL 价格信息

NL 代币经济

NL 价格预测

NL 价格历史

NL 购买指南

NL 兑换法币计算

NL 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

niggaliquid 图标

niggaliquid实时价格 (NL)

1 NL 兑换为 USD 的实时价格：

$0.0001165
$0.0001165$0.0001165
+3.92%1D
USD
niggaliquid (NL) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:27:53 (UTC+8)

niggaliquid（NL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0001113
$ 0.0001113$ 0.0001113
24H最低价
$ 0.0001238
$ 0.0001238$ 0.0001238
24H最高价

$ 0.0001113
$ 0.0001113$ 0.0001113

$ 0.0001238
$ 0.0001238$ 0.0001238

--
----

--
----

+0.34%

+3.92%

-43.70%

-43.70%

niggaliquid（NL）当前实时价格为 $ 0.0001165。过去 24 小时内，NL 的交易价格在 $ 0.0001113$ 0.0001238 之间波动，市场活跃度显著。NL 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，NL 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.34%，过去 24 小时内变动为 +3.92%，过去 7 天内累计变动为 -43.70%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

niggaliquid（NL）市场信息

--
----

$ 55.11K
$ 55.11K$ 55.11K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

niggaliquid 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.11K。NL 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --

niggaliquid（NL）价格历史 USD

跟踪 niggaliquid 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000004395+3.92%
30天$ -0.0038835-97.09%
60天$ -0.0038835-97.09%
90天$ -0.0038835-97.09%
niggaliquid 今日价格变化

今天，NL 记录了 $ +0.000004395 (+3.92%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

niggaliquid 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0038835 (-97.09%)，显示了该代币在短期内的表现。

niggaliquid 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，NL 的变化为 $ -0.0038835 (-97.09%)，从而更广泛地了解其表现。

niggaliquid 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0038835 (-97.09%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 niggaliquid（NL）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 niggaliquid 价格历史页面

什么是niggaliquid (NL)

niggaliquid在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 niggaliquid 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 NL 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 niggaliquid 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 niggaliquid 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

niggaliquid 价格预测 (USD)

niggaliquid（NL）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 niggaliquid（NL）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 niggaliquid 的长期和短期价格预测。

现在就查看 niggaliquid 价格预测

niggaliquid（NL）代币经济

了解 niggaliquid（NL）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 NL 代币的完整经济学

如何购买niggaliquid (NL)

正在寻找如何购买 niggaliquid？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买niggaliquid。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

NL 兑换为当地货币

1 niggaliquid（NL） to VND
3.0656975
1 niggaliquid（NL） to AUD
A$0.00017708
1 niggaliquid（NL） to GBP
0.000087375
1 niggaliquid（NL） to EUR
0.000099025
1 niggaliquid（NL） to USD
$0.0001165
1 niggaliquid（NL） to MYR
RM0.00049163
1 niggaliquid（NL） to TRY
0.004894165
1 niggaliquid（NL） to JPY
¥0.0178245
1 niggaliquid（NL） to ARS
ARS$0.173362485
1 niggaliquid（NL） to RUB
0.009269905
1 niggaliquid（NL） to INR
0.010232195
1 niggaliquid（NL） to IDR
Rp1.94166589
1 niggaliquid（NL） to PHP
0.00684088
1 niggaliquid（NL） to EGP
￡E.0.005532585
1 niggaliquid（NL） to BRL
R$0.00062677
1 niggaliquid（NL） to CAD
C$0.000161935
1 niggaliquid（NL） to BDT
0.01425727
1 niggaliquid（NL） to NGN
0.170072525
1 niggaliquid（NL） to COP
$0.45154934
1 niggaliquid（NL） to ZAR
R.0.0020038
1 niggaliquid（NL） to UAH
0.004893
1 niggaliquid（NL） to TZS
T.Sh.0.28836546
1 niggaliquid（NL） to VES
Bs0.024698
1 niggaliquid（NL） to CLP
$0.109743
1 niggaliquid（NL） to PKR
Rs0.03291824
1 niggaliquid（NL） to KZT
0.06266768
1 niggaliquid（NL） to THB
฿0.00380256
1 niggaliquid（NL） to TWD
NT$0.00359286
1 niggaliquid（NL） to AED
د.إ0.000427555
1 niggaliquid（NL） to CHF
Fr0.000092035
1 niggaliquid（NL） to HKD
HK$0.00090404
1 niggaliquid（NL） to AMD
֏0.04453329
1 niggaliquid（NL） to MAD
.د.م0.001072965
1 niggaliquid（NL） to MXN
$0.0021436
1 niggaliquid（NL） to SAR
ريال0.000436875
1 niggaliquid（NL） to ETB
Br0.01779421
1 niggaliquid（NL） to KES
KSh0.015018015
1 niggaliquid（NL） to JOD
د.أ0.0000825985
1 niggaliquid（NL） to PLN
0.00042406
1 niggaliquid（NL） to RON
лв0.000509105
1 niggaliquid（NL） to SEK
kr0.00109277
1 niggaliquid（NL） to BGN
лв0.00019572
1 niggaliquid（NL） to HUF
Ft0.039054295
1 niggaliquid（NL） to CZK
0.002433685
1 niggaliquid（NL） to KWD
د.ك0.000035649
1 niggaliquid（NL） to ILS
0.00038212
1 niggaliquid（NL） to BOB
Bs0.00080385
1 niggaliquid（NL） to AZN
0.00019805
1 niggaliquid（NL） to TJS
SM0.001084615
1 niggaliquid（NL） to GEL
0.000315715
1 niggaliquid（NL） to AOA
Kz0.106587015
1 niggaliquid（NL） to BHD
.د.ب0.000043804
1 niggaliquid（NL） to BMD
$0.0001165
1 niggaliquid（NL） to DKK
kr0.00074793
1 niggaliquid（NL） to HNL
L0.00305463
1 niggaliquid（NL） to MUR
0.00530308
1 niggaliquid（NL） to NAD
$0.002016615
1 niggaliquid（NL） to NOK
kr0.001165
1 niggaliquid（NL） to NZD
$0.000201545
1 niggaliquid（NL） to PAB
B/.0.0001165
1 niggaliquid（NL） to PGK
K0.000495125
1 niggaliquid（NL） to QAR
ر.ق0.00042406
1 niggaliquid（NL） to RSD
дин.0.011751355
1 niggaliquid（NL） to UZS
soʻm1.403614135
1 niggaliquid（NL） to ALL
L0.009679985
1 niggaliquid（NL） to ANG
ƒ0.000208535
1 niggaliquid（NL） to AWG
ƒ0.000208535
1 niggaliquid（NL） to BBD
$0.000233
1 niggaliquid（NL） to BAM
KM0.00019572
1 niggaliquid（NL） to BIF
Fr0.3435585
1 niggaliquid（NL） to BND
$0.000150285
1 niggaliquid（NL） to BSD
$0.0001165
1 niggaliquid（NL） to JMD
$0.018659805
1 niggaliquid（NL） to KHR
0.469757125
1 niggaliquid（NL） to KMF
Fr0.049396
1 niggaliquid（NL） to LAK
2.532608645
1 niggaliquid（NL） to LKR
රු0.03533445
1 niggaliquid（NL） to MDL
L0.001988655
1 niggaliquid（NL） to MGA
Ar0.52714852
1 niggaliquid（NL） to MOP
P0.000930835
1 niggaliquid（NL） to MVR
0.00178245
1 niggaliquid（NL） to MWK
MK0.20190615
1 niggaliquid（NL） to MZN
MT0.00744435
1 niggaliquid（NL） to NPR
रु0.016336795
1 niggaliquid（NL） to PYG
0.826218
1 niggaliquid（NL） to RWF
Fr0.1688085
1 niggaliquid（NL） to SBD
$0.00095996
1 niggaliquid（NL） to SCR
0.00161935
1 niggaliquid（NL） to SRD
$0.004628545
1 niggaliquid（NL） to SVC
$0.001017045
1 niggaliquid（NL） to SZL
L0.002016615
1 niggaliquid（NL） to TMT
m0.000408915
1 niggaliquid（NL） to TND
د.ت0.0003416945
1 niggaliquid（NL） to TTD
$0.00078987
1 niggaliquid（NL） to UGX
Sh0.404488
1 niggaliquid（NL） to XAF
Fr0.065706
1 niggaliquid（NL） to XCD
$0.00031455
1 niggaliquid（NL） to XOF
Fr0.065706
1 niggaliquid（NL） to XPF
Fr0.011883
1 niggaliquid（NL） to BWP
P0.00166129
1 niggaliquid（NL） to BZD
$0.000233
1 niggaliquid（NL） to CVE
$0.01105818
1 niggaliquid（NL） to DJF
Fr0.0206205
1 niggaliquid（NL） to DOP
$0.007456
1 niggaliquid（NL） to DZD
د.ج0.015162475
1 niggaliquid（NL） to FJD
$0.000264455
1 niggaliquid（NL） to GNF
Fr1.0129675
1 niggaliquid（NL） to GTQ
Q0.000891225
1 niggaliquid（NL） to GYD
$0.02434617
1 niggaliquid（NL） to ISK
kr0.014213

niggaliquid资源

要更深入地了解 niggaliquid，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

区块查询

人们还问：关于niggaliquid的其他问题

niggaliquid（NL）今日价格是多少？
NL 实时价格为 0.0001165 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 NL 兑 USD 的价格是多少？
当前 NL 兑 USD 的价格为 $ 0.0001165。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
niggaliquid 的市值是多少？
NL 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
NL 的流通供应量是多少？
NL 的流通供应量为 -- USD
NL 的历史最高价（ATH）是多少？
NL 的历史最高价是 -- USD
NL 的历史最低价（ATL）是多少？
NL 的历史最低价是 -- USD
NL 的交易量是多少？
NL 的 24 小时实时交易量为 $ 55.11K USD
NL 今年会涨吗？
NL 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 NL 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:27:53 (UTC+8)

niggaliquid（NL）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

NL 兑 USD 计算器

数量

NL
NL
USD
USD

1 NL = 0.0001165 USD

交易 NL

NL/USDT
$0.0001165
$0.0001165$0.0001165
+4.29%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,290.12
$114,290.12$114,290.12

+0.52%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,132.70
$4,132.70$4,132.70

+1.40%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03826
$0.03826$0.03826

-4.11%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4919
$5.4919$5.4919

-11.99%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.82
$198.82$198.82

-0.37%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,132.70
$4,132.70$4,132.70

+1.40%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,290.12
$114,290.12$114,290.12

+0.52%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.82
$198.82$198.82

-0.37%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6386
$2.6386$2.6386

-0.07%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20436
$0.20436$0.20436

+0.64%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0162
$0.0162$0.0162

-73.00%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000100
$0.000000000000100$0.000000000000100

+36.98%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010560
$0.010560$0.010560

-9.11%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000013805
$0.000000000000000000013805$0.000000000000000000013805

+1,738.21%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000019
$0.000000000000019$0.000000000000019

+280.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0528
$0.0528$0.0528

+46.66%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003056
$0.0003056$0.0003056

+53.33%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000085
$0.0000000000000000000085$0.0000000000000000000085

+49.12%