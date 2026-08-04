Midnight (NIGHT) 今日技术分析 Midnight 分析页面提供由人工智能生成的关于 NIGHT 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Midnight 分析的信息。 注 册

Midnight (NIGHT) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.01707 -- -11.10% -41.86% -47.72%

Midnight 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Midnight 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 强烈买入 卖出 2 中立 8 买入 16 移动平均线 : 强烈买入 卖出 1 中立 4 买入 9 技术指标 : 强烈买入 卖出 1 中立 4 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.01702 0.01701 R2 0.01701 0.01701 R1 0.01701 0.01701 PP 0.017 0.017 S1 0.017 0.017 S2 0.01699 0.017 S3 0.01699 0.01699

Midnight 市场信号 当前净挂单量 -0.47M $2.29 M $2.76 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.06M 3日主动买入 $0.33 M 3日主动卖出 $0.27 M 7日主动买卖差额 0.07M 7日主动买入 $0.98 M 7日主动卖出 $0.91 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Midnight资金流向 净流入 NIGHTUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.06 M 0.02 2026-08-13 $0.02 M 0.02 2026-08-12 -$0.13 M 0.02 2026-08-11 $0.12 M 0.02 2026-08-10 -$0.03 M 0.02 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Midnight (NIGHT) 市场 探索现货和合约市场，查看 Midnight 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 NIGHT / USDT $0.01706 $0.01706 $0.01706 -0.69% 3.72M (USDT) 去交易 NIGHT / USDC $0.01705 $0.01705 $0.01705 -0.64% 3.15M (USDT) 去交易