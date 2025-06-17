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NFT Ai实时价格 (NFTAI)
今天 NFT Ai (NFTAI) 的当前价格为 0.001423 USD，当前市值为 -- USD。 NFTAI 兑换USD的价格实时更新。
NFT Ai的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 140.32K USD
- NFT Ai在一天内的涨跌幅是 -0.48%
- 它的流通供应量是-- USD。
在获取 MEXC 上从 NFTAI兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 NFTAI 价格信息的首选平台。
跟踪 NFT Ai 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00000686
|-0.48%
|30天
|$ -0.000577
|-28.85%
|60天
|$ -0.000577
|-28.85%
|90天
|$ -0.000577
|-28.85%
今天，NFTAI 记录了 $ -0.00000686 (-0.48%) 的变化，反映了其最新的市场活动。NFT Ai 30 天价格变化
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000577 (-28.85%)，显示了该代币在短期内的表现。NFT Ai 60 天价格变化
将视图扩展到 60 天，NFTAI 的变化为 $ -0.000577 (-28.85%)，从而更广泛地了解其表现。NFT Ai 90 天价格变化
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.000577 (-28.85%)，从而深入了解了代币的长期走势。
探索 NFT Ai 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.20%
-0.48%
-32.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
NFTAi 是一个创新的 Web3 平台，它将 AI 技术与 NFT 相结合，重新定义数字所有权、创造力和资产效用。我们的使命是让 NFT 的创建、发现和交易更加智能、便捷，并为所有经验水平的用户带来回报。
NFT Ai在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 NFT Ai 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。
此外，您还可以：
- 检查 NFTAI 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 NFT Ai 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。
我们全面的资源旨在让您的 NFT Ai 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。
加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如NFT Ai、比特币或以太坊。 NFTAI未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的NFT Ai价格预测页面。
追踪NFTAI的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估NFTAI的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的NFT Ai价格历史页面。
了解 NFT Ai（NFTAI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 NFTAI 代币的完整经济学！
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|1 NFTAI 兑换 VND
₫37.446245
|1 NFTAI 兑换 AUD
A$0.00217719
|1 NFTAI 兑换 GBP
￡0.00103879
|1 NFTAI 兑换 EUR
€0.00122378
|1 NFTAI 兑换 USD
$0.001423
|1 NFTAI 兑换 MYR
RM0.00603352
|1 NFTAI 兑换 TRY
₺0.0560662
|1 NFTAI 兑换 JPY
¥0.20589387
|1 NFTAI 兑换 RUB
₽0.1117055
|1 NFTAI 兑换 INR
₹0.12273375
|1 NFTAI 兑换 IDR
Rp23.32786512
|1 NFTAI 兑换 KRW
₩1.94398876
|1 NFTAI 兑换 PHP
₱0.08081217
|1 NFTAI 兑换 EGP
￡E.0.07137768
|1 NFTAI 兑换 BRL
R$0.00781227
|1 NFTAI 兑换 CAD
C$0.00192105
|1 NFTAI 兑换 BDT
৳0.17394752
|1 NFTAI 兑换 NGN
₦2.1959736
|1 NFTAI 兑换 UAH
₴0.05912565
|1 NFTAI 兑换 VES
Bs0.145146
|1 NFTAI 兑换 PKR
Rs0.40276592
|1 NFTAI 兑换 KZT
₸0.72935865
|1 NFTAI 兑换 THB
฿0.04627596
|1 NFTAI 兑换 TWD
NT$0.0419785
|1 NFTAI 兑换 AED
د.إ0.00522241
|1 NFTAI 兑换 CHF
Fr0.00115263
|1 NFTAI 兑换 HKD
HK$0.01115632
|1 NFTAI 兑换 MAD
.د.م0.01296353
|1 NFTAI 兑换 MXN
$0.02696585
要更深入地了解 NFT Ai，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
数量
1 NFTAI = 0.001423 USD
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