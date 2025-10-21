NexAIPhone 当前实时价格为 0.000018578 USD。跟踪 NEXAIPHONE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 NEXAIPHONE 价格趋势。NexAIPhone 当前实时价格为 0.000018578 USD。跟踪 NEXAIPHONE 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 NEXAIPHONE 价格趋势。

NexAIPhone 图标

NexAIPhone实时价格 (NEXAIPHONE)

1 NEXAIPHONE 兑换为 USD 的实时价格：

$0.000018578
+1.01%1D
USD
NexAIPhone (NEXAIPHONE) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:12:44 (UTC+8)

NexAIPhone（NEXAIPHONE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.000017813
24H最低价
$ 0.000020163
24H最高价

$ 0.000017813
$ 0.000020163
--
--
+1.17%

+1.01%

-13.80%

-13.80%

NexAIPhone（NEXAIPHONE）当前实时价格为 $ 0.000018578。过去 24 小时内，NEXAIPHONE 的交易价格在 $ 0.000017813$ 0.000020163 之间波动，市场活跃度显著。NEXAIPHONE 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，NEXAIPHONE 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.17%，过去 24 小时内变动为 +1.01%，过去 7 天内累计变动为 -13.80%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

NexAIPhone（NEXAIPHONE）市场信息

--
$ 101.02K
$ 18.58K
--
1,000,000,000
BASE

NexAIPhone 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 101.02K。NEXAIPHONE 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.58K

NexAIPhone（NEXAIPHONE）价格历史 USD

跟踪 NexAIPhone 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00000018576+1.01%
30天$ +0.00001176+172.48%
60天$ -0.002781422-99.34%
90天$ -0.249981422-100.00%
NexAIPhone 今日价格变化

今天，NEXAIPHONE 记录了 $ +0.00000018576 (+1.01%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

NexAIPhone 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00001176 (+172.48%)，显示了该代币在短期内的表现。

NexAIPhone 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，NEXAIPHONE 的变化为 $ -0.002781422 (-99.34%)，从而更广泛地了解其表现。

NexAIPhone 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.249981422 (-100.00%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 NexAIPhone（NEXAIPHONE）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 NexAIPhone 价格历史页面

什么是NexAIPhone (NEXAIPHONE)

NexAI Phone Web3 原生智能手机 DePIN 挖矿就绪 NFT 增强多链钱包和 DAO 治理边使用边赚钱。

NexAIPhone在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 NexAIPhone 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 NEXAIPHONE 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 NexAIPhone 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 NexAIPhone 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

NexAIPhone 价格预测 (USD)

NexAIPhone（NEXAIPHONE）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 NexAIPhone（NEXAIPHONE）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 NexAIPhone 的长期和短期价格预测。

现在就查看 NexAIPhone 价格预测

NexAIPhone（NEXAIPHONE）代币经济

了解 NexAIPhone（NEXAIPHONE）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 NEXAIPHONE 代币的完整经济学

如何购买NexAIPhone (NEXAIPHONE)

正在寻找如何购买 NexAIPhone？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买NexAIPhone。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

NEXAIPHONE 兑换为当地货币

1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to VND
0.48888007
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to AUD
A$0.00002842434
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to GBP
0.0000139335
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to EUR
0.00001597708
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to USD
$0.000018578
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to MYR
RM0.00007839916
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to TRY
0.00078046178
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to JPY
¥0.002842434
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to ARS
ARS$0.02752293544
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to RUB
0.00149943038
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to INR
0.00163170574
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to IDR
Rp0.30963320948
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to PHP
0.00109090016
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to EGP
￡E.0.00088264078
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to BRL
R$0.00009994964
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to CAD
C$0.00002582342
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to BDT
0.0022730183
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to NGN
0.02708152216
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to COP
$0.07200758488
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to ZAR
R.0.0003195416
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to UAH
0.00078009022
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to TZS
T.Sh.0.04587149714
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to VES
Bs0.003938536
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to CLP
$0.017519054
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to PKR
Rs0.00525534464
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to KZT
0.00998809014
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to THB
฿0.00060638592
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to TWD
NT$0.00057294552
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to AED
د.إ0.00006818126
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to CHF
Fr0.00001467662
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to HKD
HK$0.00014416528
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to AMD
֏0.00709623866
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to MAD
.د.م0.00017110338
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to MXN
$0.0003418352
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to SAR
ريال0.00006948172
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to ETB
Br0.0028396473
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to KES
KSh0.00239266062
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to JOD
د.أ0.000013171802
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to PLN
0.00006762392
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to RON
лв0.00008118586
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to SEK
kr0.00017444742
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to BGN
лв0.00003121104
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to HUF
Ft0.0062319901
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to CZK
0.0003882802
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to KWD
د.ك0.000005684868
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to ILS
0.00006093584
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to BOB
Bs0.00012800242
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to AZN
0.0000315826
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to TJS
SM0.00017296118
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to GEL
0.00005034638
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to AOA
Kz0.01699719798
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to BHD
.د.ب0.000006985328
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to BMD
$0.000018578
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to DKK
kr0.00011927076
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to HNL
L0.00048730094
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to MUR
0.00084567056
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to NAD
$0.00032177096
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to NOK
kr0.00018578
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to NZD
$0.00003213994
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to PAB
B/.0.000018578
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to PGK
K0.00007914228
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to QAR
ر.ق0.00006762392
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to RSD
дин.0.00187284818
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to UZS
soʻm0.22383127382
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to ALL
L0.00154364602
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to ANG
ƒ0.00003325462
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to AWG
ƒ0.00003325462
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to BBD
$0.000037156
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to BAM
KM0.00003121104
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to BIF
Fr0.054637898
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to BND
$0.00002396562
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to BSD
$0.000018578
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to JMD
$0.00297470936
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to KHR
0.07461036268
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to KMF
Fr0.007877072
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to LAK
0.40386955714
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to LKR
රු0.00563303538
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to MDL
L0.00031749802
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to MGA
Ar0.083684601
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to MOP
P0.00014843822
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to MVR
0.0002842434
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to MWK
MK0.0321417978
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to MZN
MT0.0011871342
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to NPR
रु0.00260444982
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to PYG
0.130826276
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to RWF
Fr0.026919522
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to SBD
$0.00015308272
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to SCR
0.00025749108
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to SRD
$0.00073810394
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to SVC
$0.00016218594
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to SZL
L0.00032177096
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to TMT
m0.00006520878
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to TND
د.ت0.000054507852
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to TTD
$0.00012577306
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to UGX
Sh0.064502816
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to XAF
Fr0.010477992
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to XCD
$0.0000501606
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to XOF
Fr0.010477992
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to XPF
Fr0.001894956
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to BWP
P0.0002647365
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to BZD
$0.000037156
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to CVE
$0.00176138018
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to DJF
Fr0.003288306
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to DOP
$0.00118843466
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to DZD
د.ج0.00241774092
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to FJD
$0.00004217206
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to GNF
Fr0.16153571
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to GTQ
Q0.00014193592
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to GYD
$0.00388075842
1 NexAIPhone（NEXAIPHONE） to ISK
kr0.002266516

NexAIPhone资源

要更深入地了解 NexAIPhone，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方NexAIPhone网站
区块查询

人们还问：关于NexAIPhone的其他问题

NexAIPhone（NEXAIPHONE）今日价格是多少？
NEXAIPHONE 实时价格为 0.000018578 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 NEXAIPHONE 兑 USD 的价格是多少？
当前 NEXAIPHONE 兑 USD 的价格为 $ 0.000018578。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
NexAIPhone 的市值是多少？
NEXAIPHONE 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
NEXAIPHONE 的流通供应量是多少？
NEXAIPHONE 的流通供应量为 -- USD
NEXAIPHONE 的历史最高价（ATH）是多少？
NEXAIPHONE 的历史最高价是 -- USD
NEXAIPHONE 的历史最低价（ATL）是多少？
NEXAIPHONE 的历史最低价是 -- USD
NEXAIPHONE 的交易量是多少？
NEXAIPHONE 的 24 小时实时交易量为 $ 101.02K USD
NEXAIPHONE 今年会涨吗？
NEXAIPHONE 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 NEXAIPHONE 价格预测 获取更深入的分析。
NexAIPhone（NEXAIPHONE）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

