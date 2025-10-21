Fortune Room（NEWFRT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000000000000000113 $ 0.00000000000000000113 $ 0.00000000000000000113 24H最低价 $ 0.0000000000000000147 $ 0.0000000000000000147 $ 0.0000000000000000147 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000000000000000113$ 0.00000000000000000113 $ 0.00000000000000000113 24H最高价 $ 0.0000000000000000147$ 0.0000000000000000147 $ 0.0000000000000000147 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.73% 涨跌幅（1D） -39.39% 漲跌幅（7D） -99.98% 漲跌幅（7D） -99.98%

Fortune Room（NEWFRT）当前实时价格为 $ 0.000000000000000001509。过去 24 小时内，NEWFRT 的交易价格在 $ 0.00000000000000000113 至 $ 0.0000000000000000147 之间波动，市场活跃度显著。NEWFRT 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，NEWFRT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.73%，过去 24 小时内变动为 -39.39%，过去 7 天内累计变动为 -99.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Fortune Room（NEWFRT）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 37.55K$ 37.55K $ 37.55K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 BSC

Fortune Room 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 37.55K。NEWFRT 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。