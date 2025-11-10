Project Merlin 是一个模组化、去中心化的生态系统，透过结合区块链基础设施与 DAO 驱动的治理机制，来赋能创业者、投资人与社群。它围绕四个核心平台运行——群众募资、GIG 自由职业市集、社群互动，以及 IDO 启动平台，提供涵盖创意提交、评估、融资、执行与社群成长的端到端 Web3 框架。