MORPHO (MORPHO) 今日技术分析
MORPHO 分析页面提供由人工智能生成的关于 MORPHO 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 MORPHO 分析的信息。
MORPHO (MORPHO) 价格变动
|当前价格
|24 小时
|7 天
|30 天
|90 天
|$1.9588
|--
|+2.41%
|-3.49%
|+6.56%
MORPHO 技术指标
技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 MORPHO 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。
强烈买入
卖出 4
中立 6
买入 16
|移动平均线:
|强烈买入
|卖出 2
|中立 3
|买入 9
|技术指标:
|买入
|卖出 2
|中立 3
|买入 7
枢纽点
移动平均线
技术指标
名称
经典
斐波那契
R3
1.956
1.9559
R2
1.9559
1.9558
R1
1.9558
1.9558
PP
1.9557
1.9557
S1
1.9556
1.9556
S2
1.9555
1.9556
S3
1.9554
1.9555
MORPHO 市场信号
当前净挂单量
-0.16M
$1.59 M
$1.75 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
0.02M
3日主动买入
$0.16 M
3日主动卖出
$0.14 M
7日主动买卖差额
0.02M
7日主动买入
$0.43 M
7日主动卖出
$0.41 M
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
MORPHO资金流向
净流入MORPHOUSDT价格
|时间
|净流入
|价格
|2026-08-14
|-$0.21 M
|1.95
|2026-08-13
|$0.17 M
|1.95
|2026-08-12
|$0.04 M
|1.97
|2026-08-11
|$0.09 M
|1.96
|2026-08-10
|-$0.13 M
|1.94
以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。
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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
$1.9588
$1.9588$1.9588
+0.59%
49.29K (USDT)
$1.958
$1.958$1.958
+0.61%
36.22K (USDT)
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