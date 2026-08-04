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MORPHO (MORPHO) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $1.9588 -- +2.41% -3.49% +6.56%

MORPHO 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 MORPHO 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 强烈买入 卖出 4 中立 6 买入 16 移动平均线 : 强烈买入 卖出 2 中立 3 买入 9 技术指标 : 买入 卖出 2 中立 3 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 1.956 1.9559 R2 1.9559 1.9558 R1 1.9558 1.9558 PP 1.9557 1.9557 S1 1.9556 1.9556 S2 1.9555 1.9556 S3 1.9554 1.9555

MORPHO 市场信号 当前净挂单量 -0.16M $1.59 M $1.75 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.02M 3日主动买入 $0.16 M 3日主动卖出 $0.14 M 7日主动买卖差额 0.02M 7日主动买入 $0.43 M 7日主动卖出 $0.41 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 MORPHO资金流向 净流入 MORPHOUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.21 M 1.95 2026-08-13 $0.17 M 1.95 2026-08-12 $0.04 M 1.97 2026-08-11 $0.09 M 1.96 2026-08-10 -$0.13 M 1.94 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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