Marinade Finance (marinade.finance) 是 Solana 上领先的非托管质押协议，提供流动性质押和原生质押解决方案。Marinade 的总锁定价值 (TVL) 超过 20 亿美元，可帮助用户最大化收益，并通过 mSOL 参与 Solana DeFi，同时支持数百个验证节点的去中心化。