Marinade Finance（MNDE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.1094 $ 0.1094 $ 0.1094 24H最低价 $ 0.1126 $ 0.1126 $ 0.1126 24H最高价 24H最低价 $ 0.1094$ 0.1094 $ 0.1094 24H最高价 $ 0.1126$ 0.1126 $ 0.1126 历史最高 $ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753 $ 0.6674570026607753 最低价 $ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616 $ 0.028223705314342616 涨跌幅（1H） +0.44% 涨跌幅（1D） +0.53% 漲跌幅（7D） +3.49% 漲跌幅（7D） +3.49%

Marinade Finance（MNDE）当前实时价格为 $ 0.1125。过去 24 小时内，MNDE 的交易价格在 $ 0.1094 至 $ 0.1126 之间波动，市场活跃度显著。MNDE 的历史最高价为 $ 0.6674570026607753，历史最低价为 $ 0.028223705314342616。

从短期表现来看，MNDE 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.44%，过去 24 小时内变动为 +0.53%，过去 7 天内累计变动为 +3.49%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Marinade Finance（MNDE）市场信息

排名 No.3794 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 55.71K$ 55.71K $ 55.71K 完全稀释市值 $ 78.75M$ 78.75M $ 78.75M 流通量 0.00 0.00 0.00 总供应量 700,000,000 700,000,000 700,000,000 所属公链 SOL

Marinade Finance 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.71K。MNDE 的流通量为 0.00，总供应量是 700000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 78.75M。