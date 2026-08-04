Momentum (MMT) 今日技术分析 Momentum 分析页面提供由人工智能生成的关于 MMT 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Momentum 分析的信息。 注 册

Momentum (MMT) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.1674 -- -3.19% +5.28% +32.54%

Momentum 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Momentum 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 5 中立 7 买入 14 移动平均线 : 买入 卖出 3 中立 3 买入 8 技术指标 : 买入 卖出 2 中立 4 买入 6 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.1668 0.1668 R2 0.1668 0.1667 R1 0.1667 0.1667 PP 0.1667 0.1667 S1 0.1666 0.1666 S2 0.1666 0.1666 S3 0.1665 0.1666

Momentum 市场信号 当前净挂单量 -0.40M $4.99 M $5.38 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.03M 3日主动买入 $1.12 M 3日主动卖出 $1.09 M 7日主动买卖差额 0.01M 7日主动买入 $7.35 M 7日主动卖出 $7.34 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Momentum资金流向 净流入 MMTUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 -$0.02 M 0.17 2026-08-13 -$5.78 M 0.17 2026-08-12 $2.85 M 0.20 2026-08-11 $1.10 M 0.22 2026-08-10 -$5.54 M 0.22 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Momentum (MMT) 市场 探索现货和合约市场，查看 Momentum 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 MMT / USDT $0.1674 $0.1674 $0.1674 -0.16% 762.13K (USDT) 去交易 MMT / USDC $0.1672 $0.1672 $0.1672 -0.47% 325.24K (USDT) 去交易