MOMOFUN（MM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.003767 $ 0.003767 $ 0.003767 24H最低价 $ 0.00386 $ 0.00386 $ 0.00386 24H最高价 24H最低价 $ 0.003767$ 0.003767 $ 0.003767 24H最高价 $ 0.00386$ 0.00386 $ 0.00386 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +0.18% 涨跌幅（1D） +0.65% 漲跌幅（7D） +1.60% 漲跌幅（7D） +1.60%

MOMOFUN（MM）当前实时价格为 $ 0.003858。过去 24 小时内，MM 的交易价格在 $ 0.003767 至 $ 0.00386 之间波动，市场活跃度显著。MM 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，MM 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.18%，过去 24 小时内变动为 +0.65%，过去 7 天内累计变动为 +1.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

MOMOFUN（MM）市场信息

市值 $ 30.09M$ 30.09M $ 30.09M 成交量（24H） $ 54.91K$ 54.91K $ 54.91K 完全稀释市值 $ 115.74M$ 115.74M $ 115.74M 流通量 7.80B 7.80B 7.80B 最大供应量 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 总供应量 30,000,000,000 30,000,000,000 30,000,000,000 流通率 26.00% 所属公链 BSC

MOMOFUN 的当前市值为 $ 30.09M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.91K。MM 的流通量为 7.80B，总供应量是 30000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 115.74M。